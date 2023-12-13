РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12931 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
11 350 27
беспилотник (2102) россия (91317) ISW (443)

РФ начала серийное производство беспилотника вертолета типа "Термит", - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,терміт

Российская Федерация приступила к серийному производству нового типа ударного беспилотного летательного аппарата.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник 12 декабря России заявили о начале серийного производства беспилотника вертолетного типа "Термит", вооруженного 80-мм ракетами с дальностью поражения до шести километров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что БПЛА типа "Термит" не будет иметь угрозы для украинских военных, поскольку аппараты больше и медленнее дронов типа Shahed, в результате те становятся "легкой мишенью" для их сбивания силам противовоздушной обороны.

Читайте: У России нет реактивных "шахедов", - Игнат
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+31
Вже наші суперексперти сміялися з моторолера шахеда.
Досміялися
показать весь комментарий
13.12.2023 07:42
+29
А команда Володі Бонівтіка продовжує використовувавати державний бюджет на дороги, на мінори і на телепрограми для своїх друзів. Головна зброя - закакати мізки українців, а не зробити для них дрони, щоб вони перемогли ворога.
показать весь комментарий
13.12.2023 07:39
+17
Серйозна машинка яка створить нам проблеми, особливо якщо буде використовувати ту ж тактику, що й наші гвинтокрили - політ на низьких висотах поза дією ППО. А вони будуть так робити.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А команда Володі Бонівтіка продовжує використовувавати державний бюджет на дороги, на мінори і на телепрограми для своїх друзів. Головна зброя - закакати мізки українців, а не зробити для них дрони, щоб вони перемогли ворога.
показать весь комментарий
13.12.2023 07:39 Ответить
Чому тільки на дороги?
Вони он в турне по Латинській Америці поїхали.Друзів ][уйла провідати.
показать весь комментарий
13.12.2023 07:55 Ответить
Девять политологов из десяти говорят, что мы не дорабатываем на дипломатическом фронте, что у нас постоянные факапы в пропаганде и донесении информации. И все-равно находятся придурки которые считают, что это все фигня.
вам не дадут оружия. и в ООН будут голосовать против. Если Зеленский не будет никуда ездить.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:28 Ответить
Андрійко, тобі відомо, що таке діаметрально протилежне від очікуваного? Возити віслюка треба, тільки для "шоу уродів", щоб іншим до макітри доходило, що таке вирок-вибл.док.
показать весь комментарий
13.12.2023 13:23 Ответить
Вже наші суперексперти сміялися з моторолера шахеда.
Досміялися
показать весь комментарий
13.12.2023 07:42 Ответить
А в нас Що???
Безпілотний Асфальт ☝️
показать весь комментарий
13.12.2023 07:58 Ответить
ні, у нас є півтора метровий полководець, якого вигулює дЄрмак і 73% клінічних ідіотів, що мають право обирати.
показать весь комментарий
13.12.2023 11:03 Ответить
Ig Shu, здається мені ти сам схожий на дибіла,якщо маєш таке ставлення до 73%
населення України.
показать весь комментарий
13.12.2023 13:07 Ответить
хрестись, якщо тобі здається та купи тлумачний словник для ідіотів, можливо й осягнеш значення певних слів у реченні.
показать весь комментарий
13.12.2023 13:12 Ответить
Серйозна машинка яка створить нам проблеми, особливо якщо буде використовувати ту ж тактику, що й наші гвинтокрили - політ на низьких висотах поза дією ППО. А вони будуть так робити.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:12 Ответить
ПЗРК на 6 км не б'є. Буде як з КАБами, тільки вже прицільно, дійсно високоточно. І абсолютно безпечно для унтєрмєшєй. В м'ясні атаки будуть ходити тільки унтєрмєньші, "бєлая кость" буде керувати хмарами БПЛА з глибини території росії через Інтернет.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:02 Ответить
А буба створить новий фільм. Яким запудрить мізки людям.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:22 Ответить
А де Фйодоров і "Армія дронів"? Де "потужна відповідь" за обстріли, яку обіцяв Зєлєнскій? Чи такою відповіддю можна вважати шоу Єлєни Кавєц на каналі "Доим"?
показать весь комментарий
13.12.2023 08:38 Ответить
Як де, на марафоні. Невже Ви не зрозуміли, що команда мародерів клепає зброю на мрафоні і віртуально нею воює? Вони ж там сказали, що зробимо і дамо гідну відсіч? Роблять уже 5 років, а дрони як возили, так і возять волонтери, а Боневтік і його мародерська команда вміє і гарно випускає відоси, то чого вам ще не вистачає?
показать весь комментарий
13.12.2023 08:44 Ответить
Я зрозумів давно. Ще до дебатів на стадіоні. Це риториче питання для зачарованих зеленими.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:21 Ответить
Я зрозумів давно. Ще до дебатів на стадіоні. Це риториче питання для зачарованих зеленими.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:23 Ответить
Кацапи схоже націлені на перемогу, бо оборонна промисловість працює на повну, озброєння вдосконалюють безперервно, набирають звідусіль в армію нових покидьків, закупляють де можуть озброєння і техніку, але саме гірше, що це все роблять за бюджетні кошти, яких у нас зараз вистачає. У нас для перемоги ОПа знімають відосики, Чмо зі свитою швендяє туристом по цілому світу, сваряться зі сусідами, фінансують шапіто-95 і бенямарафон, гуманітарку блоканули, щоб контролювати і підмяти під себе. Чмо цікавить тількизбереження влади і рейтинг в разі проведення виборів, а для цього перемога не потрібна.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:50 Ответить
Зараз вийде Федоров і скаже що ми таких гелікоптерів навиробляємо 1000 за тиждень.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:55 Ответить
Тупі ваньки-крадії-алкаші розгорнули серійне виробництво високотехнологічних БПЛА.
Якою буде відповідь України? Звичано, підсилення мобілізаційних заходів.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:00 Ответить
В Україні розробили перший ударний безпілотний гелікоптер
Зверніть увагу на дату...

24.05.2021
показать весь комментарий
13.12.2023 09:03 Ответить
Багато розробок русня просто злизує. FPV, "Кропива"/"АртОС", наземні БПЛА, ті ж КАБи, "Ланцети" та ішакєди - копії закордонних розробок.
Але вони ставлять на потік. На відміну від всіх демократичних країн.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:18 Ответить
Придумати самому мало. Ще хтось із генералів здається в 1 світову сказав що новітнє озброєння треба тримати в секреті аж допоки не виробиш його багато настільки щоб коли вперше його застосуєш, ворог вже не встиг скопіювати і виробити для себе ще більше
показать весь комментарий
13.12.2023 17:59 Ответить
Випередив мене. Тількі теж хотів спитати.
показать весь комментарий
13.12.2023 10:40 Ответить
так це не вертоліт камікадзе - його фронтові солдати і не помітять
задача цього гвинтокрила - це випустити протитанкові ракети і улетіти назад , не навчаючи і не ризикуючи пілотами ка-52 що їх зіб'є наше пво
показать весь комментарий
13.12.2023 09:08 Ответить
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що БПЛА типу "Терміт" не матимуть загрози для українських військових, оскільки апарати більші….
Якийсь олень
А те що 80мм ракети на 6 км бʼють , ну то ж куйня до нього не долетить
показать весь комментарий
13.12.2023 09:10 Ответить
Так бачу, що збити його можна тільки зустрічним дроном.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:11 Ответить
шо воно меле, все що стріляє це загроза, велика чи мала загроза то інше питання
показать весь комментарий
13.12.2023 11:42 Ответить
 
 