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РФ начала серийное производство беспилотника вертолета типа "Термит", - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация приступила к серийному производству нового типа ударного беспилотного летательного аппарата.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Во вторник 12 декабря России заявили о начале серийного производства беспилотника вертолетного типа "Термит", вооруженного 80-мм ракетами с дальностью поражения до шести километров.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что БПЛА типа "Термит" не будет иметь угрозы для украинских военных, поскольку аппараты больше и медленнее дронов типа Shahed, в результате те становятся "легкой мишенью" для их сбивания силам противовоздушной обороны.
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Вони он в турне по Латинській Америці поїхали.Друзів ][уйла провідати.
вам не дадут оружия. и в ООН будут голосовать против. Если Зеленский не будет никуда ездить.
Досміялися
Безпілотний Асфальт ☝️
населення України.
оим"?
Якою буде відповідь України? Звичано, підсилення мобілізаційних заходів.
Зверніть увагу на дату...
24.05.2021
Але вони ставлять на потік. На відміну від всіх демократичних країн.
задача цього гвинтокрила - це випустити протитанкові ракети і улетіти назад , не навчаючи і не ризикуючи пілотами ка-52 що їх зіб'є наше пво
Якийсь олень
А те що 80мм ракети на 6 км бʼють , ну то ж куйня до нього не долетить