Канада поможет Украине стать членом Европейского Союза, - глава МИД Жоли

Канада будет активно помогать Украине на пути членства в Европейском Союзе и будет склонять к аналогичной помощи международных партнеров.

Об этом в эфире телеканала СВС заявила министер иностранных дел Канады Мелани Жоли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она назвала стратегической ошибкой решение России незаконно вторгнуться в Украину, ведь "таким образом РФ изолировала себя от мира дипломатически, политически, экономически и военно". Дипломат убеждена, что "нам следует в дальнейшем удерживать это преимущество над агрессором".

Жоли также отметила, что Канада будет поддерживать Украину на пути членства в Европейском Союзе.

"Мы продолжим поддерживать Украину, будем вынуждать администрацию Джо Байдена и ЕС продолжать помогать ей, а также принять Украину в ЕС, поскольку это критически важно для ее будущего", - отметила глава МИД Канады.

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Жоли отметила важность дальнейшей поддержки Украины всеми государствами-членами НАТО и подчеркнула, что на повестке дня - трансатлантическая и европейская безопасность.