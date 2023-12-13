Минздрав запускает информационную систему донорства "єКров"
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Министерство здравоохранения для упрощения и приведения в порядок процедуры сдачи крови запускает информационно-коммуникационную систему "єКров". Теперь на нее возложены функции, связанные с донорством крови и ее компонентов.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в состав системы войдут модули и реестры, позволяющие обобщить полную информацию о донациях, отдельных видах обследования, планирования и мониторинга. Она будет обеспечивать учет и контроль сдачи крови и ее компонентов.
"Это значит, что административные процедуры и производственные процессы в сфере донорства крови и ее компонентов будут функционально автоматизированы", – пояснили в Минздраве.
Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич отметила, что обеспечение безопасности и качества донорской крови и компонентов крови – евроинтеграционные обязательства Украины. Внедрение системы поможет быстро получать информацию о потребностях крови, а также мониторить запасы крови как на национальном, так и региональном уровнях.
"Помимо этого, постановлением предусмотрено создание реестра лицензий, который будет передан для ведения и выполнения функций, связанных с лицензированием и осуществлением государственного надзора (контроля) в сфере донорства крови и компонентов крови Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - добавили в Минздрав.
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