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Новости Общество
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граница (4749) Польша (7490)

Польские перевозчики планируют снова блокировать "Ягодин-Дорогуск"

Новости Цензор.НЕТ Общество

кордон,польща

Польские перевозчики прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", однако могут снова ее заблокировать.

Об этом заявила спикер Волынской таможни Валентина Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, организатор предварительной забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую хотят начать с 18 декабря.

"Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Можем эти риски оценивать всяко, но работаем дальше", - проинформировала пресс-служба Волынской таможни.

Как добавила Черныш, на 13 декабря деблокированный "Ягодин-Дорогуск" работает еще не на полную мощность. Из-за длительной блокады многие водители массово поехали именно на освобожденный пункт пропуска.

Сейчас пересечение границы с польской стороны ожидают ориентировочно 700 грузовиков. За сутки волынские таможенники оформили на въезд в Украину 450 грузовиков, на выезд – 300.

Читайте: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
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Заблокуйте нах7й з боку Німеччини їх, чи зверніться до суду ЄС!!!
Ці "протести" це допомога Рашистам та *****.
Сподіваюсь Поляки запам'ятають поіменно блокувальників щоб потім віддячити коли рашка нападе на Польщу.
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13.12.2023 10:22 Ответить
Поляки і є блокувальники. Страйкарі, влада місцевих гмін, вища влада в Варшаві. Всі! Решта пунктів пропуску заблокована й досі. "Дякуємо, брати-поляки" - писали тут екзальтовані посполиті в коментарях )))) Дебіли, поляки - наші вічні конкуренти в Європі і лише ситуативні союзники, як зараз.
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13.12.2023 11:52 Ответить
Ларіса у вас шаблонне мислення- усі погані або усі друзі. Вам або мало років, або ви трохи недорозвинена, у світі по іньшому- не буває жодної нації де всі гарні або всі погані.... Поляки різні теж - є ті що підтримують Україну (їх більшість) а є що підтримують Засрашку, є що продалися за криваві гроші *******. Ваше шаблонне мислення недоречне. Бо так можуть сказати "усі Українці мородери як Резніков та ЗЕкоМанда ".....
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13.12.2023 13:06 Ответить
А тим , хтоблокував учора , готують позови до суду про збитки ?
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13.12.2023 10:26 Ответить
Новий премьер Польши Дональд Туск уже выписал Пилюлей по поводу блокады границы...✌️по мордяці Слава Україні каже....🇺🇦💪✊
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13.12.2023 10:52 Ответить
Якщо митники будуть хреново працювати відправимо на нуль.Довести до персоналу митниці,дуже діє.
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13.12.2023 11:28 Ответить
 
 