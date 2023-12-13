Польские перевозчики планируют снова блокировать "Ягодин-Дорогуск"

Польские перевозчики прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", однако могут снова ее заблокировать.

Об этом заявила спикер Волынской таможни Валентина Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, организатор предварительной забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую хотят начать с 18 декабря.

"Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Можем эти риски оценивать всяко, но работаем дальше", - проинформировала пресс-служба Волынской таможни.

Как добавила Черныш, на 13 декабря деблокированный "Ягодин-Дорогуск" работает еще не на полную мощность. Из-за длительной блокады многие водители массово поехали именно на освобожденный пункт пропуска.

Сейчас пересечение границы с польской стороны ожидают ориентировочно 700 грузовиков. За сутки волынские таможенники оформили на въезд в Украину 450 грузовиков, на выезд – 300.

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