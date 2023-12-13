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Новости За рубежом
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Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Владимир Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом, где примет участие в саммите лидеров северных стран.

Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Главной темой встречи станет обсуждение сотрудничества в области обороны и безопасности. В рамках саммита планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский начинает рабочий визит в США, планируется встреча с Байденом, - Офис президента
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Топ комментарии
+31
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
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13.12.2023 10:40
+25
Щось мені здається що оці "метання по світу" мають метою трішки інше : пошуки бази для прихистку Бо у нього - "цугцванг" зараз : переможе Росія - кацапи зроблять його винуватим у своїх втратах та посадять Переможе Україна - теж посадять За державну зраду!
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13.12.2023 10:44
+19
Осел приехал в Осло
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13.12.2023 10:45
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- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
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13.12.2023 10:40 Ответить
Норвегiя,уважно!
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13.12.2023 10:42 Ответить
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13.12.2023 10:43 Ответить
Щось мені здається що оці "метання по світу" мають метою трішки інше : пошуки бази для прихистку Бо у нього - "цугцванг" зараз : переможе Росія - кацапи зроблять його винуватим у своїх втратах та посадять Переможе Україна - теж посадять За державну зраду!
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13.12.2023 10:44 Ответить
Є така версія, що літери "ве" і "зе" означають назву головної зброї Росії.
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13.12.2023 11:20 Ответить
Можливо колись він нею і був Але зараз - інша ситуація! Кацапам потрібен "цап-відбувайло" Бо треба когось зробить винним у своїх програшах Не будуть же вони визнавать що українці їх б"ють вже скільки років! А так звинуватять у порушенні "Оманських домовленостей" і призначать "крайнім"
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13.12.2023 11:29 Ответить
Там й О є..як раз повна назва..

Ех, ото б персонал літака тих спарашютився з борту під час польоту..
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13.12.2023 12:51 Ответить
Сміяться у якому місці? Ти хоч сам собі віриш?
Чого ж твій "талановитий" "зусімадомовлятель" не випускає Порошенка за кордон? Цілком логічно було-б його навпаки - випустить і хай там зганьбиться та втратить авторитет і довіру у очах політиків світу
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13.12.2023 13:06 Ответить
Осел приехал в Осло
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13.12.2023 10:45 Ответить
Ну вот я мы и прибыли Йонасон!
- Какие прибыли? Одни убытки
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13.12.2023 10:48 Ответить
А можна відкрити збір на кругосвітню подорож для Президента та його слуг? Щоб вони не поверталися? Повірте, це для нас буде дешевше...
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13.12.2023 10:59 Ответить
"Неанонсований", це на льоту випрошений візит без теми, для селфі, піару, і від великого небажання повертатись в Київ.
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13.12.2023 11:03 Ответить
Справді, що цьому ушльопку робити вдома?!
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13.12.2023 11:06 Ответить
Гастроли, бл.... Запасной аэродром подбирает?
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13.12.2023 11:06 Ответить
Дурне поїхало в турне. Дарма витрачає гроші українців. На американців шапіто враження не справило.
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13.12.2023 11:15 Ответить
Що робити президенту на робочому місті коли

1. В країні війна.

2. Лежить мобільна система №1

3. Дефіцит бюджету - 40%.

4. Власний ВПК не працює.

5. На столі 274 не візованих документи ?

Відповідь Зеленського - їхати в Осло, куди його ніхто не кликав!
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13.12.2023 11:18 Ответить
Осляни люди привітні.
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13.12.2023 11:21 Ответить
И на Рождество в Оман.
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13.12.2023 11:41 Ответить
В Кабо-Верде.
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13.12.2023 13:44 Ответить
В Аргентину с Голобородькой приезжали 63 верных друзей...это ж сколько бюджетного бабла спалили на дорогу?
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13.12.2023 11:26 Ответить
ЖЕСТЬ! Туризм продолжается - Кабо-Верде, Уругвай , Аргентина, США ... а где результаты ? Единственный результат - в этих странах очередной раз убедятся в неадекватности украинского руководства имени 73%-тов Бовдурів та Телепнів! Один внешний вид Военного Вождя заставляет руководителей приличных стран нос воротить от НЕГО и , к сожалению , от Украины. Страна приближается к КАТАСТРОФЕ - под Авдеевкой и на других фронтах БЕДА ( ОРДА тотально наступает ) , деньги в бюджете на соцвыплаты , бюджетникам и военным заканчиваются ; ОРДА положила Киевстар с еще неопределенными последствиями; ракетные обстрелы продолжаются и скорее всего будут усиливаться ; люди продолжают выезжать из страны ... А ЭТОМУ с его ЗЕмародерами нет дела до этих бед - ЭТОМУ надо разъезжать по миру и собирать лайки-аплодисменты ... во всяком случае ОНО так думает. Представляю , как Путло радуется - такого сладкого Президента Украины ему болваны-избиратели преподнесли 21 апреля 2019 года , что грех было не напасть на Украину ... и Путло рискнуло !
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13.12.2023 11:43 Ответить
Как я тебя понимаю ... так обделаться 21 апреля 2019 года. Поэтому , вы , 73%-ные Бовдури та Телепні и подтираетесь 5-тый год Порохом , бо вам там пече. Але я вам не співчуваю - бачили очі в квартальчиках-серіальчиках , що обирали - тепер їжте до всирачки ... але чого я та такі , як я мають страждати від вашого ЗЕбільного вибору? А если бы по результатам второго тура остался бы Порох, то войны бы просто не было ! Каждый месяц в МаЦкву ( как и на первом сроке Пороха ) летал по заданию Пороха Ведмедчук и успокаивал психопата , за что ему позволяли вести торговлю с Рашкой и богатеть с его Ксюхой , а Порох используя мирное время занимался государством - безвиз , томос , армия , мова , вiра ! Плохой мир всегда лучше хорошей войны!!! 73% об этом не думали , а надо было умишком пораскинуть ... но ума то не было! Нечего на "шоколадное" зеркало пенять , коли 73%-ная рожа крива!!!

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13.12.2023 14:36 Ответить
Мені важко зрозуміти , чому х@йпіду і його команда
під час запеклих боїв в Украіні і нестачі фінансів в бюджеті ,
спокійно курсує по світу і в .....уй не дує ?😠
Чекаємо хоть якихось позитивних результатів від цього вояжа ,
над яким сміється весь світ 🙁
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13.12.2023 11:59 Ответить
літак не впаде та лідор не здохне, бо такого дебіла на посту президента України- жодна мамма Римма приймаючи у всіх позах та позиціях не породить.
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13.12.2023 12:23 Ответить
З 2022 по сьогодні сталося найстрашніше - Опівська п"ята колона оговталася від минулорічного лютневого переляку, бо не вдалося виконати оманський договорняк та здати Україну за 3 дні. І в план вступив більш довгий, але дієвий план Б - систематична, показова, 24/7 дискредитація України на зовнішньополітичному та внутрішньополітичному рівнях. Показова, демонстративна корупція на закупівлях для ЗСУ, скандали з розкраданням гуманітарки, призначення ХЗ кого послами, згортання демократії та демонстративний тиск на політичних опонентів, демонстративне втручання в керівництво ЗСУ та систематична спроба дискредитації Главкома, яке керується з ОП, повна безкарність наближених до влади осіб і все це на фоні кривавої війни. Весь цей комплекс дискредитаційних антидержавних заходів за 1.5 року спрацював проти України, він не міг не спрацювати і зелені курви та їхні куратори це прекрасно розуміли. Неможливо перемогти кремль коли безкарно керують слуги кремля.
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13.12.2023 12:21 Ответить
Вся Надія лише на
ЗСУ та Naціоналістів!!!
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13.12.2023 12:48 Ответить
Бідолашна Норвегія, жили собі спокійно...
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13.12.2023 12:45 Ответить
але дієвий план Б - систематична, показова, 24/7 дискредитація України на зовнішньополітичному та внутрішньополітичному рівнях

Ну по фактах саме так і відбувається, вигляд України щохвилини стає все більш відразливим. Але тоді потрібно чесно собі сказати, що влада робить це не без підтримки багатьох і багатьох "голосних патріотів однозначників", котрих ніскільки не бентежить їх заклик: ніяких роздумів, спочатку під керівництвом ворогів подолаємо ворогів.
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13.12.2023 12:53 Ответить
Почему самые страшные прилёты ракет по Киеву
Всегда происходят в то время
Когда в Киеве нет Зеленского?
Совпадение?
Не думаю....
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13.12.2023 13:41 Ответить
Duzhe spodivayus' sho vislyuk otrymav garnogo kopnyaka vid Baydena i Kongressmeniv !!!
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13.12.2023 14:11 Ответить
Ну, ну... Ще трішки і краник таки зачиниться. Бо незабаром кожен наступний транш буде прив'язаний до конкретного списку реформ ( які робляться лише на словах та на тєлємарахвєтє ). Паразитування на західних вливаннях обірветься.. А постраждає через те уся Україна.
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13.12.2023 14:59 Ответить
Мета візитів точно є, ну перше що приходить на думку це зустріч зеленського з кимось руснявим, у Бразилії він порадився мабуть а у Осло йому передадуть відповідь. Хоча, може я і помиляюся, можливо Зеленський не дуже зрадник.
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13.12.2023 15:20 Ответить
 
 