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Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Владимир Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом, где примет участие в саммите лидеров северных стран.
Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Зеленский встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Главной темой встречи станет обсуждение сотрудничества в области обороны и безопасности. В рамках саммита планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины.
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Пожалуйста, подождите...
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
Ех, ото б персонал літака тих спарашютився з борту під час польоту..
Чого ж твій "талановитий" "зусімадомовлятель" не випускає Порошенка за кордон? Цілком логічно було-б його навпаки - випустить і хай там зганьбиться та втратить авторитет і довіру у очах політиків світу
- Какие прибыли? Одни убытки
1. В країні війна.
2. Лежить мобільна система №1
3. Дефіцит бюджету - 40%.
4. Власний ВПК не працює.
5. На столі 274 не візованих документи ?
Відповідь Зеленського - їхати в Осло, куди його ніхто не кликав!
під час запеклих боїв в Украіні і нестачі фінансів в бюджеті ,
спокійно курсує по світу і в .....уй не дує ?😠
Чекаємо хоть якихось позитивних результатів від цього вояжа ,
над яким сміється весь світ 🙁
ЗСУ та Naціоналістів!!!
Ну по фактах саме так і відбувається, вигляд України щохвилини стає все більш відразливим. Але тоді потрібно чесно собі сказати, що влада робить це не без підтримки багатьох і багатьох "голосних патріотів однозначників", котрих ніскільки не бентежить їх заклик: ніяких роздумів, спочатку під керівництвом ворогів подолаємо ворогів.
Всегда происходят в то время
Когда в Киеве нет Зеленского?
Совпадение?
Не думаю....