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Новости Политика Украины
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суд (24704) ГБР (2551) Дубинский Александр (413)

Дубинский должен быстрее знакомиться с делом о служебном подлоге, - суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дубінський

Народный депутат Александр Дубинский должен ознакомиться с материалами дела о подлоге документов для выезда за границу до 29 декабря.

Такое решение принял суд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе судебного заседания было установлено, что подозреваемый и его защитники намеренно затягивают ознакомление с материалами уголовного производства, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Также читайте: Апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей

В ГБР не назвали фамилию депутата, о котором идет речь. Но обстоятельства дела указывают на Дубинского.

Напомним, 2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

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2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.
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Читай быстрее, собачий рот, ведь твоя мама любит скорость.
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13.12.2023 10:50 Ответить
😆
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13.12.2023 11:15 Ответить
А чого йому повістку в ТЦК не вручать?
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13.12.2023 10:53 Ответить
Того що в нього бронь!
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13.12.2023 11:16 Ответить
Бронь як дається так і знімається. А вонО самО не хоче на фронт?
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13.12.2023 11:47 Ответить
А підігнати слабо? Він ''велика цяця''. То тільки простолюдину паперу і ручку під ніс-підписуй . А тут панькаються.
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13.12.2023 11:03 Ответить
 
 