Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше, - Bloomberg
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Президент Владимир Зеленский предупредил Конгресс США, что Украина может прибегнуть к партизанской войне, если Штаты не одобрят новый пакет поддержки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, по данным издания, во время визита на закрытых встречах Зеленский заявил, что Украина "будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, ей придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь от США и их европейских союзников становится все меньше".
"Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке", - заявил сенатор Крис Кунс от штата Делавер, один из ближайших союзников Байдена.
Bloomberg со ссылкой на законодателей и аналитиков пишет, что у Пентагона есть дополнительные полномочия на $4,6 млрд, которые он может использовать для отправки вооружений из своих запасов, однако лишь $1 млрд для пополнения этих запасов, чего недостаточно, чтобы долго поддерживать войну такой интенсивности.
Пожалуйста, подождите...
Тем более уж на что рашисты хорошо заточены и чему обучены так это борьбе с партизанами. К тому же террор устроят колоссальный в ответ на любые акции партизан. Чушь короче всё это.
Так що смертників багато не знайдеться, що б там хрипла дупа не розказувала.
Ему западные генералы говорят, что средний возраст в ВСУ уже 40+ и надо призывать молодежь, а он рассказывает про 45 летних партизан...
Которых итак с начала войны призывают непрерывно из-за чего ВСУ самая "старая" армия не только в мире, но уже и в мировой истории практически...
Ох и выбрали гетьмана для войны с москалями ))
Якщо Зеленський мав на увазі партизанську війну в Україні то це він тоді анонсував повну окупацію України рашистами.
Якщо він мав на увазі партизанську війну українців на території рашки, то це зовсім інше.
ОП переїздить в Голосіївський ліс, штори беруть з собою для укріплення землянок, налагоджується таємна поставка сирої мивіни із АТБ.
вова по прєжнєму НЕ ВТИКАЄ!
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- пакет допомоги навряд приймуть до канікул, котрі починаються з пятниці до січня
- за деякими повідомленнями, пакет включає 61млрд, з яких PDA 25млрд, на Ізраїль + Україну. Ізраілю потрібно 14млрд. Залишаеться 11 млрд, тобто по 1млрд в місяць, як це було в 2023 році - результат відомий. Навіть по 2 млрд не вистачить, щоб відвоювати
- безкоштовний лендліз закінчився. поправку республіканців про подовження не підтримали
- є звичайний лендліз, за гроші - можна просити. потрібні тільки гроші, та згода президента
- ніхто не каже про перемогу, та звільнення територій - тільки про покращення позицій на переговорах
- захід не бажає розвалу росії та поразки
- захід не бажає поразки Україні
- росія вписала собі території в конституції - навіть новій владі прийдеться захищати
- китай чекає осені, щоб зрозуміти хто буде президентом, та що робити з Тайванем
- вступ до НАТО навряд чи
- вступ до ЕС можливий, для підтримки старіючої нації в ЕС в більших масштабах
А зброя- свіженька бруківка з задвоєною ціною?
А то і зброю не даєте і ще ставите умови *ми може щось вам дамо, але щоб це колись сталося ви не повинні робити це це і це, бо в нас ****** домовленість*
Ні, так не буде. Або ми нормальним чином їх вибиваємо швидко, або тотальний русорєз і захід сам в цьому буде винуватий.