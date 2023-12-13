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Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский предупредил Конгресс США, что Украина может прибегнуть к партизанской войне, если Штаты не одобрят новый пакет поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, во время визита на закрытых встречах Зеленский заявил, что Украина "будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, ей придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь от США и их европейских союзников становится все меньше".

"Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке", - заявил сенатор Крис Кунс от штата Делавер, один из ближайших союзников Байдена.

Bloomberg со ссылкой на законодателей и аналитиков пишет, что у Пентагона есть дополнительные полномочия на $4,6 млрд, которые он может использовать для отправки вооружений из своих запасов, однако лишь $1 млрд для пополнения этих запасов, чего недостаточно, чтобы долго поддерживать войну такой интенсивности.

Читайте: Зеленский призвал США предоставить Украине ракеты ATACMS большой дальности, - Politico
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Топ комментарии
+33
Якби не ці друзі Ze. Наврядчи допомогу зменшили б

Друзі Ze :
Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
Деркач - фейкові плівки і агент кремля
Безумна - ллє бруд на ЗСУ
Дубінський - корупціонер
Резніков - марадер
дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"
Яке ж ви лайно до влади привели, Ze-скот
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13.12.2023 12:03
+32
Зеленський і Єрмак ідуть в партизани
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13.12.2023 12:03
+16
Що за маячня від Зе? ТЦК і так з самого початку війни призиває чоловіків старших 45 років. За статистикою, середній вік мобілізованого бійця у ЗСУ 40+
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13.12.2023 12:07
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Страница 2 из 2
Дроны, спутники, разведка, информационная эра... партизанить можно только в очень специфических условиях, типа Чечни или Афгана.
Тем более уж на что рашисты хорошо заточены и чему обучены так это борьбе с партизанами. К тому же террор устроят колоссальный в ответ на любые акции партизан. Чушь короче всё это.
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13.12.2023 12:32 Ответить
До речі, мені здається, що зараз і в Ічкерії це було б дуже проблематично.
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13.12.2023 13:08 Ответить
Давай, вперьод у схрон!
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13.12.2023 12:41 Ответить
Попередив! І пєрєдоьнул прілюдно затвор!
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13.12.2023 12:14 Ответить
Папа-прохвессор с пожизненной стипендией и мама Римма будут командирами партизанских отрядов.... Пфу , мразота ....
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13.12.2023 12:15 Ответить
Ви подивіться в Ютубі довоєнний відосік 95 кварталу "300 єврейців". ( Зє в ролі царя Лєоніда).Це щодо теми проголошеної партизанської війни та героїчності самої першої особи.
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13.12.2023 14:13 Ответить
Ну знову євреї винні, що українці 30 років пісні співали.
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14.12.2023 10:49 Ответить
Поясніть, не зрозуміла.
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15.12.2023 17:34 Ответить
настрашив американського їжака , голою"зеленою задницею""Чим будеш озброювати партизанів?Прорашистське ІПСО,котре сподобалося куйлу .
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13.12.2023 12:16 Ответить
Мда....Партизанське зєднання під керівництвом Жені Лисого...
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13.12.2023 12:16 Ответить
Пер ніж почати партизанську війну треба прибрати ціле кубло гнид.
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13.12.2023 12:17 Ответить
питання а в них є партизани..я не бачив щоб зброю під паспорт давали ..нооборот її відбирають.. наприклад у моєму селещі є поліцейський відділок так в них немає зброї ..уявіть ..вони по зброю їдуть аж у інше місто ...після чергування знову їдуть щоб здати її ....так що про партизан це хвейк
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13.12.2023 12:19 Ответить
Так США з самого початку планувала що в Україні буде партизанщина. Все по плану.
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13.12.2023 12:20 Ответить
Теж мені Ковпак, бл....
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13.12.2023 12:22 Ответить
Ахахаха, яке воно дурне. Всі, хто потенціально пішов би в партизани давно вже в армії. Бажаючих партизанити не так вже й багато.
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13.12.2023 12:23 Ответить
Партизанський рух виникає на основі армії. Технічно це виглядає так. Повертаються або тікають солдати з прорваного фронту, і якщо у них є бажання воювати далі вони збирають ативних цивільних і роблять двіжуху. Тому не обов'язково всі вже на фронті, але в ******** умовах довго партизанити не вийде
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13.12.2023 12:33 Ответить
Звісно не вийде. Половина України це голе поле і тільки в Західних регіонах та Київщині густі ліси. Але і там за допомогою беспілотників легко виявити людей по тепловим сігнатурам.
Так що смертників багато не знайдеться, що б там хрипла дупа не розказувала.
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13.12.2023 12:39 Ответить
О так ти вже здаеся?
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13.12.2023 13:25 Ответить
А ти гіпер-незламний закордоном? Техасський партизан?
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13.12.2023 13:29 Ответить
А ми думали - Мойшиах! Да, Зелебобіки?
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13.12.2023 12:25 Ответить
Прикро, що в голові Боневтіка не в ньому проблеми, що розвалив "Укроборонпром", що закатав під асфальт ракетні програми, що зупинив роботу заводів, які випускали військову техніку, а провина США і Заходу. Хай Володя хоч інколи загляне в нашу Конституцію де написано, що він має робити і хай відшукає хоч один документ, в якому сказано, що США і країни заходу мають нас озброювати і забезпечувати зі свого бюджету грошима.
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13.12.2023 12:27 Ответить
Він недоумок. В нього банально не вистачає інтелекту, він повністю некомпетентний. Лише вибори. І знову за тим самим сумнозвізним принципом: "хто небудь, аби не.... В цьому випадку зеленський". Це якийсь фатум.
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13.12.2023 13:16 Ответить
Ну, недоумок- це мабуть дуже жорстко, скоріш " сам собі на умі" як то кажуть.Етакій " баран провокатор" на чолі стада " мудрого" народу.
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13.12.2023 14:18 Ответить
Разоружать Украину у них хорошо получалось.
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13.12.2023 13:35 Ответить
Что опять несёт...
Ему западные генералы говорят, что средний возраст в ВСУ уже 40+ и надо призывать молодежь, а он рассказывает про 45 летних партизан...
Которых итак с начала войны призывают непрерывно из-за чего ВСУ самая "старая" армия не только в мире, но уже и в мировой истории практически...
Ох и выбрали гетьмана для войны с москалями ))
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13.12.2023 12:28 Ответить
наверное в америке про него думают , что он умственно отсталый
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13.12.2023 13:07 Ответить
Саме так. В держдепі у нього клікуха Гуффі.
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13.12.2023 13:17 Ответить
Па.ло зелене , де заводи по зброї ? В асфальт закатав , під музику коломойши ...?
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13.12.2023 12:29 Ответить
Нар.ом греба..ий , феесбешна істота , ти чого Пороха не випустив , шоб США зброю не дали ?
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13.12.2023 12:34 Ответить
Постає логічне питання. Чому цей довбойоб планував воявати лише до вересня 2023 року? Навіть якщо контрнаступ був би успішним. Що він в біса планував робити далі?
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13.12.2023 12:34 Ответить
На початку війни були створені партизанські бригади в Монако, Крушавелі і інших місцях Європи, осталось тільки дати команду і вони перейдуть до активних дій
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13.12.2023 12:35 Ответить
ага партизанська ..все ПВО в Києві ...мажорні партизани виходить ..
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13.12.2023 12:35 Ответить
Треба чіткий переклад статті, що малось на увазі.
Якщо Зеленський мав на увазі партизанську війну в Україні то це він тоді анонсував повну окупацію України рашистами.
Якщо він мав на увазі партизанську війну українців на території рашки, то це зовсім інше.
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13.12.2023 12:36 Ответить
Партизанська війна може бути лише на власній території. Все що на території супротивника - це диверсійна робота
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13.12.2023 12:37 Ответить
Він мабуть мав на увазі що партизанити будуть проти його влади.
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13.12.2023 12:52 Ответить
Не шукайте якогось особливого правильного перекладу. Цей дебілко саме це і ляпнув.
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13.12.2023 13:21 Ответить
Ага,давай поки постамент вільний і кобила не зайнята тебе зразу пам'ятником зробимо.є -щорс чи зе-щорс,чи не Щорс підпишемо.
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13.12.2023 12:37 Ответить
бощорс?
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13.12.2023 13:19 Ответить
А нікого на думку не наводить ...те шо чмо нар..манське виїхало , то і Київ бомбити почали...?
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13.12.2023 12:39 Ответить
Київстар віджати?
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13.12.2023 14:04 Ответить
Так твоя "скумбрия", быстро всех "партизан" сдаст в фейсбуке...
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13.12.2023 12:42 Ответить
ой боже мой
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13.12.2023 12:50 Ответить
Ковпак новітній.
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13.12.2023 12:50 Ответить
не Ковпак, а кіпа
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13.12.2023 12:57 Ответить
Так вот для его квартальные кабаны жир нагуляли, уйдут в леса и будут партизанить.
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13.12.2023 12:55 Ответить
этот идиёт будет навреное в коридорах опы партизанить? Налет на погреба с элитным вином и дерзкое поедание шашлыков виконано!
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13.12.2023 12:56 Ответить
Мівіна і тепла вода
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13.12.2023 13:16 Ответить
Вофа, ти кінчений довбойоб, якщо думаєш, що українці будуть партизанити.
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13.12.2023 12:58 Ответить
ну й отчумизив !

ОП переїздить в Голосіївський ліс, штори беруть з собою для укріплення землянок, налагоджується таємна поставка сирої мивіни із АТБ.

вова по прєжнєму НЕ ВТИКАЄ!
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13.12.2023 13:04 Ответить
бонеВТИК?
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13.12.2023 13:17 Ответить
ждем прибытия партизанских отрядов с монако,крушавели, буковели и т.д
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13.12.2023 13:09 Ответить
За цей час вже можна було створити власні балістичні ракети , при підтримці західних партненрів....
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13.12.2023 13:13 Ответить
Прикольно, а в нас є така підтримка? Питання риторичне...
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13.12.2023 13:34 Ответить
бопартєзан?
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13.12.2023 13:16 Ответить
О я бачу він дуже обізнаний, в нас давно призивають 45 +. Чи воно типу не знає. Робе вигляд що в нас одні добровольці. Ліцемір гівняний.
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13.12.2023 13:17 Ответить
иду за лопатой
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13.12.2023 13:18 Ответить
передовой партизанский отряд "Монако" и секс-джихад группа поддержки "Корабельные Соски Сосны"
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13.12.2023 13:18 Ответить
товариша призвали, 58,5 років, і не в партєзани....
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13.12.2023 13:20 Ответить
ПАРТИЗАН країну підготував до партизанської війни чи може готуєш до шашликів....
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13.12.2023 13:24 Ответить
Квартальна Ремба знає що говорить
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13.12.2023 13:25 Ответить
Щось не так переклали,мабуть((Бо важко уявити,що головний мав наувазі відступ ще аж за Дніпро річку(
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13.12.2023 13:50 Ответить
"This time, he told lawmakers his country will be drafting men over 45 years old and might have to resort to guerrilla warfare"

- пакет допомоги навряд приймуть до канікул, котрі починаються з пятниці до січня
- за деякими повідомленнями, пакет включає 61млрд, з яких PDA 25млрд, на Ізраїль + Україну. Ізраілю потрібно 14млрд. Залишаеться 11 млрд, тобто по 1млрд в місяць, як це було в 2023 році - результат відомий. Навіть по 2 млрд не вистачить, щоб відвоювати
- безкоштовний лендліз закінчився. поправку республіканців про подовження не підтримали
- є звичайний лендліз, за гроші - можна просити. потрібні тільки гроші, та згода президента
- ніхто не каже про перемогу, та звільнення територій - тільки про покращення позицій на переговорах
- захід не бажає розвалу росії та поразки
- захід не бажає поразки Україні
- росія вписала собі території в конституції - навіть новій владі прийдеться захищати
- китай чекає осені, щоб зрозуміти хто буде президентом, та що робити з Тайванем
- вступ до НАТО навряд чи
- вступ до ЕС можливий, для підтримки старіючої нації в ЕС в більших масштабах
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13.12.2023 14:34 Ответить
Партизанят на тех территориях,которые не контролируют.
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13.12.2023 15:26 Ответить
А ти зелена мерзова очолиш партизанський загін під назвою "уклоністи",а дерьмак у тебе буде головою політотдела "мальдівський взвод".
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13.12.2023 15:54 Ответить
Це він називає партизанами тих що в Ужгороді в спортзалах, чи в Буковелі на лижах другий рік підряд?
А зброя- свіженька бруківка з задвоєною ціною?
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13.12.2023 16:35 Ответить
Ну нарешті. Я цього так чекав. Не хочете давати гроші, не даєте нам реально вибити їх зі своєї території - ми почнемо підривати потяги, заправки і т.п. Зробимо життя росіянам нестерпно і це точно буде ескалація.

А то і зброю не даєте і ще ставите умови *ми може щось вам дамо, але щоб це колись сталося ви не повинні робити це це і це, бо в нас ****** домовленість*

Ні, так не буде. Або ми нормальним чином їх вибиваємо швидко, або тотальний русорєз і захід сам в цьому буде винуватий.
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13.12.2023 17:15 Ответить
Зеленський попередив Конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки все ох..евают с коррупции в ОП
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13.12.2023 19:46 Ответить
Сам со своими шашлыками и не компетентностью, а также со соей коррупционной дерьмаковско-татаровской жОПой делает все чтоб его снесли
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13.12.2023 19:50 Ответить
он кого-то хотел напугать этим заявлением? партизаны - это агония
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13.12.2023 22:32 Ответить
Еврей -партізане? Ну ну.
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11.01.2024 07:07 Ответить
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