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Зеленский призвал США предоставить Украине ракеты ATACMS большой дальности, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

atacms

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном призвал Вашингтон передать ВСУ ракеты ATACMS большой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.

Ранее США передали вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их успешно используют украинские защитники.

Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.

Читайте: Республиканцы призвали предоставить Украине ATACMS большой дальности, - Reuters

Также он отметил, что у Украины есть небольшое количество систем противовоздушной обороны вокруг Киева, чтобы защитить столицу. Украинский лидер заметил, что хотел бы получить еще "дюжину" для защиты больших населенных пунктов, таких как Херсон и Одесса.

В ходе ряда встреч Зеленский отметил настоятельную потребность в увеличении помощи со стороны США, пообещав подотчетность за то, как будут тратиться американские средства. После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил свою позицию, что любая помощь Украине должна сопровождаться надежным финансированием безопасности границ США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными
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Топ комментарии
+13
Попроси у них Гром-2. Или откопай из-под асфальта.
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13.12.2023 09:59
+5
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13.12.2023 10:00
+4
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13.12.2023 10:28
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Попроси у них Гром-2. Или откопай из-под асфальта.
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13.12.2023 09:59 Ответить
Це ми у нього можемо вимагати відповіді про "Гром-2", "Коршун-2", "Нептун" та "Гарпун", але на цей час актуальним є лише просити в партнері ЇХ озброєння, бо час назад не повернеш. До того ж з подібним запитанням можна звертатись не тільки до ЗЕзидента, а й ДО ТИХ ХТО ЙОГО ОБРАВ та обрав у більшості його "слуг", що діяли в унісон із Зеленським та дозволили таким чином монополізувати владу однією політичною силою чим попрали основні принципи демократії та дозволили свавілля!!!
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13.12.2023 10:13 Ответить
Актуально було б своє виробництво зброї запустити, війна не учора має початок, а два роки дайте і дайте, а ми тусимо на Буковелі,знаєте і вибачте,уже занадто .
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13.12.2023 10:26 Ответить
Завжди актуально розвивати власні можливості і завжди актуально критикувати тих хто чине цьому супротив. Але давайте не забувати що переважною більшістю українці самі створили таку ситуацію віддавши голоси за дешевих фіглярів і тому варто, принаймні поки йде війна, робити ЩО МОЖЕМО в умовах котрі більшістю самі собі зробили. Зважте що краще для країни - займатися виключно критикою покидьків, чи намагатися робити усе можливе аби подолати їх негативний вплив на події якщо не бажаємо силою їх знести від керування країни аби не підігравати рашистам?!
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13.12.2023 10:34 Ответить
Актуально сейчас вешать ху#ловских агентов на фонарях.
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13.12.2023 13:45 Ответить
ще хай наклепають нам тих, наших Вільх, Богдан та їншої зброї,
програми яких зарізали зермаки.
хай конгресмени випустять Дудіна, Червінського а за них посадять Резнікова, тищенка, єрмака татарова
хай сенат США поверне до служби Бурбу та Кривоноса!!!
чого ж він так мало присить???
хай все за нього зроблять...
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13.12.2023 10:15 Ответить
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13.12.2023 10:00 Ответить
Ну хз. Открыл один из выпусков рандомно, почитал комменты. Пиплу нравится, пипл хавает, хотя то наверное кварталовская ботоферма шлепает отзывы
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13.12.2023 10:09 Ответить
А як же, тільки зелебобікам треба аби Штати надавали допомогу Україні і ті ж далекобійні ракети. А інші що, "проти"???!!! Не неси несенитницю "Підлога"!!!
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13.12.2023 10:24 Ответить
Активісти або мертві,або скалічені,залишились ждуни та зедегенерати,воно нікуди не вийде.
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13.12.2023 10:09 Ответить
"George Witman", всі тобі знайомі активісти або мертві, або скалічені?! Я тобі співчуваю, бо занадто мало їх тобі відомі. На щастя це так далеко від істини, як інші галактики від Чумацького шляху, тому будь упевнений, що і активістів багато живих, здорових та активних, і ждунів та зедегенератів МЕНШІСТЬ. Тому роби те що ТИ можеш, і інші нехай теж, і буде все добре для українців та України. А ці похоронні висловлювання передай рашистам, їм час приготуватись до найгіршого скільки б вони себе не підбадьорювали на кшталт дурня що думкою багатіє!
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13.12.2023 10:41 Ответить
Про кацапів не йдеться,то взагалі не люди,і вимірювати їх людськими цінностями не варто.Що стосується наших людей,то великі сумніви, щодо змін на краще у майбутньому.
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13.12.2023 10:52 Ответить
А що, раніше змін на краще не було?! Було, і у 2000-ні було краще аніж у 90-ті! Українці то єдина нація котра спромоглась обирати щось незрозуміле та шкідливе для власної країни? НІ, на жаль чимало таких самих покидьків у інших країнах - Трамп, Орбан, Фіцо, Лукашенко, )(уйло (він же путін), Макрон..... не дадуть збрехати! Але потім робили вже кращій вибір пам'ятаючи про помилки і так триває звідусіль бо пам'ять про помилки на жаль не вічна, та ще й пропаганда та її сила нікуди не поділась. Тож не варто й себе накручувати й розповсюджувати сумні думки, бо це точно не на краще, а віра у добре то чимала сила, то ж будьмо оптимістами і вірити у самих себе, бо іноді це єдиний інструмент для досягнення мети!
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13.12.2023 11:34 Ответить
Більше нічого нам не лишилося,тільки надія та ЗСУ.
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13.12.2023 11:38 Ответить
Таке враження, що світу "не відомо" про те що українці з самого початку повномасштабного нападу рашистів просять надати їм далекобійну зброю котру, на жаль, самі ще або не виробляють, або виробляють її у малій кількості котра недостатня для ефективних ударів. Зезидент лише зайвий раз нагадав про те, що кажуть УСІ українські військові та патріотичні політики і пересічні громадяни України!!!
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13.12.2023 10:08 Ответить
Мир всё знает, миру просто - пох., за исключением некоторых адекватных.
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13.12.2023 10:15 Ответить
А нам ПОХ що світу ПОХ, тому будемо робити те що нам НЕ пох і якщо треба то й просити, й вимагати аби досягти СВОЄЇ мети, котра НУ ДУЖЕ співпадає з метою ЦИВІЛІЗОВАНОГО світу та НЕБАЙДУЖИХ до ідей демократії! Тож нам ПОХ ті кому це ПОХ!
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13.12.2023 10:19 Ответить
Чому лендліз тоді за 1.5 року не запросили?
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13.12.2023 10:56 Ответить
Я не можу аналізувати це із впевненістю, але це може бути пов'язано із тим, що на відміну від 2-ї світової війни у Штатах не проголошено військовий стан і керівництво країни не може наказувати що саме робити виробникам без надання гарантій сплати за вироблену продукцію. До того ж за те що надано досі Україні ТОЧНО не треба буде нічого платити, навіть якщо воно залишиться цілим та неушкодженим, та не треба буде це повертати до партнерів, а у лендліза дещо інші умови. Прийняття Штатами закону про лендліз Україні можливо розглядати як заєм в МВФ, котрий не можна використовувати для сплати, але він надає впевненості тим хто бажає сам інвестувати у економіку країни. Але це все мої припущення і наполягати на їх вірності я не стану!
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13.12.2023 11:21 Ответить
За обмежену та повільну передачу зброї, вже платиться
Ціна: інфраструктура та життя

Лендліз - безкоштовно, термін повернення 2072 рік.
Що вціліле буде в 2072 році?

Що зараз просять - хоча б петріоти, для захисту міст.
Для траншів це дорого, для лендліза це норма
Автори довідника The Military Balance за 2021 рік наводять кількість 480 з позначкою M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE
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13.12.2023 12:05 Ответить
Закликав.... І, що з того?
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13.12.2023 10:11 Ответить
Вiд Матвiя 7:7-8: Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам; бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому. Ти "Walmis Walmis" щось маєш проти "Біблії"?!
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13.12.2023 10:16 Ответить
Агітаційний атакамис, дадуть !
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13.12.2023 10:12 Ответить
Хто зна, хто зна, кажуть що ВЖЕ РОЗРОБЛЕНА версія що літає й на 400, й на 500 та більше км. Колись стосовно будь якої тяжкої зброї казали НІ, а зараз ТАК, це стосувалось і танків, і літаків. Але час іде і багато що змінюється, то чому це не станеться із чимось про що зараз кажуть НІ?!
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13.12.2023 10:22 Ответить
Американці ще коли сказали прибрати д'єрмака! Ти їх послухав?
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13.12.2023 10:13 Ответить
Ні, ця скотиняка не послухала, але нам треба перемагати, і якщо ми вирішили що будемо притримувати своє бажання скинути цих волоцюг силою аби не підігравати рашистам, то чи варто сподіватись на те що американці відмовляться допомагати через наявність цього дєрмака?!
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13.12.2023 10:28 Ответить
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13.12.2023 10:28 Ответить
Закликав це просто дипломатія з під батога. Усе провальне і бездарне керівництво уряду під егідою слуг несе проблеми. Вирішувати потрібно локально, а не на увесь світ просто закликати,тримаючись шнурком дерьмаків
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13.12.2023 10:29 Ответить
А чому Ви "valentyna" впевнені, що не має шнурка й на шиї дЄрмака, що він може робити вільно усе що пообіцяв Кремлю, а не є вже маріонеткою тих хто ЗА перемогу України, та ЗА програш Московії (т.з. "роССії")?! Як кажуть - Проти лому не має прийому.... ЯКЩО НЕ МАЄ ІНШОГО ЛОМУ! та - НА КОЖНУ ХИТРУ ДУПУ, ЗНАЙДЕТЬСЯ ХРІН З ГВИНТОМ! Йому це може й не подобається, але - C'est La Vie!
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13.12.2023 10:49 Ответить
Джо Байден вернёт Голобородьке даже Ковид бабло которое гарант скомуниздил на асфальт и гигантскую стройку века. .Дедушка Байден добрый Рузвельт...правда тушонки Рузвельта не будет ..🤪
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13.12.2023 10:32 Ответить
О, від Рузвельта була "тільки тушонка", ані літаків, ні танків, ні алюмінію, ні обладнання, ні автомобілів, ні гармат та кулеметів, паровозів, ***********, пороху і т.д. "не було". Це що, ти за новітніми підручниками псевдоісторії від рашистів навчаєшся "Senator", згідно котрих "руССкие сами всех побездили"?! Чи я якось "не так" тебе зрозумів?!
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13.12.2023 10:55 Ответить
То була шутка юмора для Голобородько и его Кумы Елены Кравец ..😁
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13.12.2023 10:59 Ответить
Добре, зрозумів що неправильно зрозумів, вибачаюсь!
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13.12.2023 11:02 Ответить
США вступили у другу світову немаючи зброї
Проте побудували заводи, налагодили виробництво та почали поставляти за лендлізом

Зараз, маючи заводи, готову зброю на складах, зарізали лендліз та не скористались ним за 1.5 року.

Конгрес дав гроші, дав лендліз, а в результаті адміністрація
- втратила 1.6млрд PDA в 2022, 5.6млрд не допоставила в 2023
- USAI дали 20млрд, адміністрація замовила виробництво десь на 20%
- лендліз спочатку був до перемоги, попросили демократів змінити до 1 жовтня 2023 - та потім замовчували
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13.12.2023 11:02 Ответить
Це не відповідає дійсності, бо зброя у Штатів завжди була, але як і зараз вироблялась у меншій кількості і вони швидко розширили виробництво. До того ж не варто переоцінювати запаси армії США на складах і згадати про те, що уся філософія армії у останні роки була спрямована виключно на проведення короткочасних військових операцій проти нерегулярних збройних формувань при так званих "поліцейських заходах". Також робився акцент на тому що артилерія відходить на другий план а головне то авіація. Зараз переконались у тому що це було помилково, тому й масштаби потрібних дій для зміни виробництва більші ніж у часи 2-ї світової, бо вважали що ТОТАЛЬНИХ війн вже не буде, що світ змінився, але )(уйло (він же путін) знов тягне його у середньовіччя! Якось так і зовсім не однозначно!
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13.12.2023 11:10 Ответить
Буря в пустелі 1991рік, зібрали за 2 місяці: 4000 танків, 3700 орудій, 2000 літаків
Зараз всі союзники за 2 роки надали: 628 танків, 877 орудій, 49 літаків

Афганістан
між 2003 і 2016 роками США передали афганським силам 75 898 автомобілів, 599 690 одиниць озброєння, 162 643 одиниці засобів зв'язку, 208 літаків та 16 191 одиницю розвідувальної техніки.

Під 6 тисяч автомобілів щороку,
хтось стверджував на форумі , що союзники за 2 роки передали Україні 9 тисяч одиниць техніки
тобто всі союзники, всю техніку 4.5тис в рік, проти тільки США і тільки автомобілі 6 тис. в рік
також поставили під 160 одиниць авіації, Україні відмовились поставляти.
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13.12.2023 11:46 Ответить
Пробач "Second First", і скільки років минуло, чи не більше 30-ти?! І ти реально вважаєш що за цей час "нічого не змінилось" та те що використовувалось там не списано на цей час та не пройшло утилізації?! Чи може США винні роззброїти основу своїх сил у вигляді авіаносіїв із супровідом і морських піхотинців?! Та знов повторюсь, що вони нам НІЧОГО НЕ ВИННІ. Краще прикинь хоча б скільки вже гармат різного калібру, мінометів та піхотинської зброї разом із ************ було надано з США, і я переконаний що цифри у цьому виді озброєння будуть дуже схожі на наведені тобою. Ти що, вирішив що володієш всією інформацією і можеш щось із чимось порівнювати?! То може й не варто, бо лише витрачаєш і власні нерви і іншим не додаєш!!! А якщо ти просто бажаєш попанікувати, то точно не варто це робити публічно!!!
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13.12.2023 11:59 Ответить
Якшо проголосували закон, гроші, а потім хтось це не виконує - то ВИННІ
Гармат відомо скільки: 291 шт включно з хаймарсами

Відверто брехати, та давати надію - це гірше, ніж казати правду

По фактам поки виходить
стратегії перемоги у США немає, тому немає відповіді республіканцям скільки потрібно грошей
допомогу навіть якщо затвердять, це будуть тіж ж самі 1млрд в місяць, як це було в 2023 - тобто ще рік триматись.

захід не хоче розвалу росії - "тільки не хитайте лодку, під час заколоту пригожіна", по багатьом причинам: контроль ядерної зброї, включена в світову єкономіку, поставки газу, нафти, алмазів, рідкоземельних мінералів, зерно, добрива.

захід не хоче повного програшу України - тому що це повністю розвалить, світову безпеку котра склалась після 1945 року

території росія записала собі в конституцію, тобто навіть нова влада повинна буде захищати,
або змінювати конституцію

у захода закінчується зброя та гроші, хоча б ті, котрі він згоден надати

все йде, до варіанта Фінляндія, тільки без вступу до НАТО, та з деякими особливостями: корупція, верховенство сили, а не закону, та іншими.

або чекати виборів та чуда
росія добровільно покинить територію, та змінить конституцію
або новий президент США, наважиться дати необмежену кількість зброї, та дозволить наносити удари по росії, поки вони примусом не змінять конституцію
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13.12.2023 12:40 Ответить
а чому шашличка не попросив ?
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13.12.2023 10:48 Ответить
Ну ти знаєш ЗЕзидента, він актор, поки йому не нагадають сам не в змозі чогось сказати бо цього не має у сценарії! Це в тебе "Faraday" єдине зауваження?!
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13.12.2023 10:58 Ответить
Новый Atacms Пентагон закупил уже... дальность действия 500 км...злые языки говорят о 800 км...
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13.12.2023 10:57 Ответить
Чому ж "злі", впевнений що якраз добрі, тому хай й далі сповіщають рашистам про те, що їм краще буде вдома, забувши про загарбання України, ніж перевіряти на власній шкурі що є правдою, а що ні!
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13.12.2023 11:01 Ответить
Ні, вимагати ми не можемо, бо не має жодного документу згідно з яким США "зобов'язані" надавати нам зброю, фінансову допомогу чи безпосередньо ставати на захист нашої країни. Ну а якщо ти "Sunrise" вирішив називати на кшталт рашистських пропагандонів Байдена "выжившм из ума стариком", то тоді хто є Трамп, )(уйло (він же путін), Лукашенко, Кім Чен Ин, керівництво Ірану і ще багатьох країн що відверто несуть ахінею та жадають крові?! До речі, лише ті хто прийняли закон про ленд ліз мають визначити дату початку його дії, тобто Конгрес та Сенат, а не сам президент США, тож це питання можеш надати їм, а не Байдену, за ініціативою котрого він був прийнятий!
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13.12.2023 11:42 Ответить
Пока зе шмарклі жував ми прос#@ли Мар'їнку.
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13.12.2023 11:32 Ответить
Взагалі то звільнили більше ніж "просрали", та й це "досягнення" рашистів є результатом 20 місяців бойових дій, тож темпи "вражаючі". А втрачене буде повернуто, як повернули 50% від захопленого рашистами з 24.02.2022. І не чув щоб ЗЕзидент був якимось стратегом чи тактиком військової справи аби чогось на фронті досягати, та дуже сподіваюсь що йому не дозволять у це безпосередньо втручатися!!!
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13.12.2023 11:47 Ответить
Ключове слово--" порушив питання"" А де КОНКРЕТНІ РІШЕННЯ---- ДЕ ПОСТАВКИ ЗБРОЇ??? В той же час--де тисячі виготовлених дронів і ракет українських виробників,де сотні тисяч снарядів і десятки видів зброї,яке може виробляти Україна Де гасло---ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ,бо в той же час ідуть міліарди на шоу і розважальні програми і телемарафон.
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13.12.2023 11:49 Ответить
США закликають прибрати дєрьмака. А бубачкі пох
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21.12.2023 17:46 Ответить
Быдляйден против эскалации понимаешь...
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03.01.2024 09:27 Ответить
 
 