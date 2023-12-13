Зеленский призвал США предоставить Украине ракеты ATACMS большой дальности, - Politico
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном призвал Вашингтон передать ВСУ ракеты ATACMS большой дальности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.
Ранее США передали вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их успешно используют украинские защитники.
Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.
Также он отметил, что у Украины есть небольшое количество систем противовоздушной обороны вокруг Киева, чтобы защитить столицу. Украинский лидер заметил, что хотел бы получить еще "дюжину" для защиты больших населенных пунктов, таких как Херсон и Одесса.
В ходе ряда встреч Зеленский отметил настоятельную потребность в увеличении помощи со стороны США, пообещав подотчетность за то, как будут тратиться американские средства. После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил свою позицию, что любая помощь Украине должна сопровождаться надежным финансированием безопасности границ США.
Пожалуйста, подождите...
програми яких зарізали зермаки.
хай конгресмени випустять Дудіна, Червінського а за них посадять Резнікова, тищенка, єрмака татарова
хай сенат США поверне до служби Бурбу та Кривоноса!!!
чого ж він так мало присить???
хай все за нього зроблять...
Ціна: інфраструктура та життя
Лендліз - безкоштовно, термін повернення 2072 рік.
Що вціліле буде в 2072 році?
Що зараз просять - хоча б петріоти, для захисту міст.
Для траншів це дорого, для лендліза це норма
Автори довідника The Military Balance за 2021 рік наводять кількість 480 з позначкою M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE
Проте побудували заводи, налагодили виробництво та почали поставляти за лендлізом
Зараз, маючи заводи, готову зброю на складах, зарізали лендліз та не скористались ним за 1.5 року.
Конгрес дав гроші, дав лендліз, а в результаті адміністрація
- втратила 1.6млрд PDA в 2022, 5.6млрд не допоставила в 2023
- USAI дали 20млрд, адміністрація замовила виробництво десь на 20%
- лендліз спочатку був до перемоги, попросили демократів змінити до 1 жовтня 2023 - та потім замовчували
Зараз всі союзники за 2 роки надали: 628 танків, 877 орудій, 49 літаків
Афганістан
між 2003 і 2016 роками США передали афганським силам 75 898 автомобілів, 599 690 одиниць озброєння, 162 643 одиниці засобів зв'язку, 208 літаків та 16 191 одиницю розвідувальної техніки.
Під 6 тисяч автомобілів щороку,
хтось стверджував на форумі , що союзники за 2 роки передали Україні 9 тисяч одиниць техніки
тобто всі союзники, всю техніку 4.5тис в рік, проти тільки США і тільки автомобілі 6 тис. в рік
також поставили під 160 одиниць авіації, Україні відмовились поставляти.
Гармат відомо скільки: 291 шт включно з хаймарсами
Відверто брехати, та давати надію - це гірше, ніж казати правду
По фактам поки виходить
стратегії перемоги у США немає, тому немає відповіді республіканцям скільки потрібно грошей
допомогу навіть якщо затвердять, це будуть тіж ж самі 1млрд в місяць, як це було в 2023 - тобто ще рік триматись.
захід не хоче розвалу росії - "тільки не хитайте лодку, під час заколоту пригожіна", по багатьом причинам: контроль ядерної зброї, включена в світову єкономіку, поставки газу, нафти, алмазів, рідкоземельних мінералів, зерно, добрива.
захід не хоче повного програшу України - тому що це повністю розвалить, світову безпеку котра склалась після 1945 року
території росія записала собі в конституцію, тобто навіть нова влада повинна буде захищати,
або змінювати конституцію
у захода закінчується зброя та гроші, хоча б ті, котрі він згоден надати
все йде, до варіанта Фінляндія, тільки без вступу до НАТО, та з деякими особливостями: корупція, верховенство сили, а не закону, та іншими.
або чекати виборів та чуда
росія добровільно покинить територію, та змінить конституцію
або новий президент США, наважиться дати необмежену кількість зброї, та дозволить наносити удари по росії, поки вони примусом не змінять конституцію