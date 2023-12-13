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Зеленский о визите в США: Получил позитивный сигнал поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Соединенные Штаты.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

"О вчерашнем (визите в США. - Ред.). С конгрессменами, с сенаторами с представителями обеих партий, с администрацией президента, с ним лично, от спикер Соединенных Штатов я получил положительный сигнал по поддержке Украины. Есть влияние относительно сроков, влияние внутренней политической ситуации, безусловно, оно есть. Такова ситуация. Но уверенность у всех есть", - сказал Зеленский.

Читайте: Проиграть нельзя. Наше государство – единственное, что у нас есть, – Зеленский
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Топ комментарии
+7
Нас українцям не сигнал потрібен і не обіцянки. А зброя та гроші. Тому що дуже важко битися з тою ордою.
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13.12.2023 15:02
+7
Суспільство теж отримало "потужний сигнал" від Безмозглої....хто ж передав цей сигнал через неї ?....
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13.12.2023 15:06
+6
"...отримав позитивний сигнал щодо підтримки України." Як же вже затрахав цей сигнальщік. "отримав сигнал", "послав сигнал" ти, ублюдок, цими сигналами заряди пускову ППО, автомат, гармату, ПТРК. Два роки закатав у асфальт, а тепер всіх годує сигналами.
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13.12.2023 15:06
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Знаете почему сериал "слово пацана. кровь на асфальте" так популярен в Украине? Ну понятно же, не поняли? Ну потому , что на асфальте, асфальт жеж, асфальт наше все
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13.12.2023 15:01 Ответить
Отримав сигнал..
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13.12.2023 15:01 Ответить
Нас українцям не сигнал потрібен і не обіцянки. А зброя та гроші. Тому що дуже важко битися з тою ордою.
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13.12.2023 15:02 Ответить
Сподіваюся потужний сигнал?
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13.12.2023 15:02 Ответить
Позитивний копняк?
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13.12.2023 15:03 Ответить
Потужно потужний сигнал
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13.12.2023 15:03 Ответить
РЕЗУЛЬТАТ...??? І не про масло масляністіє.. Фотографія зі США нашої офіційної делегації прохачів у бомжацьких прикидах уже облетіла всі інтернети. Потом виїхав сам ВЕЛИКИЙ.. Коментувати тут шкода часу. Але блокування допомоги Україні в Сенаті потребує важливого коментаря. Бо вони не ******** нагоди прокричати своїй пастві, що в, не приведи Господи, поразці винна буде хто? - канєшно ж, Америка. Хто ж іще.?
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13.12.2023 15:04 Ответить
Зате бомжі шиканули

11.‎12.‎2023

Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу
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13.12.2023 22:20 Ответить
Позитивний сигнал отримав, знову пендаля дали, чи саєчку за переляк ?
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13.12.2023 15:04 Ответить
Два зелёных свистка ? Результа визита зелёной шоблы в США , мы видим .
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13.12.2023 15:06 Ответить
"...отримав позитивний сигнал щодо підтримки України." Як же вже затрахав цей сигнальщік. "отримав сигнал", "послав сигнал" ти, ублюдок, цими сигналами заряди пускову ППО, автомат, гармату, ПТРК. Два роки закатав у асфальт, а тепер всіх годує сигналами.
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13.12.2023 15:06 Ответить
Суспільство теж отримало "потужний сигнал" від Безмозглої....хто ж передав цей сигнал через неї ?....
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13.12.2023 15:06 Ответить
сигнал йти у партизанку, а Київ сдать ?

"Уходили в поход партизаны ЗЄ-******..."

наш преЗЕдент це зажована касета магнітофона
начебто люди живуть без інтернета:
"позитивний сигнал" - Новий пакет допомоги США Києву може стати останнім, якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо надання додаткової допомоги, - Блінкен Джерело: https://censor.net/ua/n3461265
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13.12.2023 15:10 Ответить
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13.12.2023 15:10 Ответить
Теж мені семафор-сигнали отримує.
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13.12.2023 15:13 Ответить
Во дурак...
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13.12.2023 15:18 Ответить
Получил позитивный сигнал. Теперь перехожу в партизаны. Главное не перепутать против кого партизанить собрался партизан херов.
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13.12.2023 15:43 Ответить
potuzhnyi kopnyak..... otryman !!!! koly ce chmo odyagnet'sya, yak togo vymagae protokol?!!!
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13.12.2023 15:48 Ответить
"Позитивный сигнал" это конечно хорошо, НО лучше бы 1000 Абрамсов и 100 F-117 и 500 АТАКАМС. Уверен 100 % что этот арсенал и применять бы не пришлось, ху.ло со своими свино-сабаками ДРАПАЛИ без штанов до самого кремля.
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13.12.2023 15:53 Ответить
Чего ты здесь агитируешь, собирай демонстрацию и все скопом к Белому дому, пришпорьте деда чтобы проснулся.
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13.12.2023 15:55 Ответить
Это бесполезно. А вот голосовать за Байдена точно нет смысла.
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13.12.2023 17:16 Ответить
получил сигнал и решил собрать 45-ти летних партизан на всякий случай...
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13.12.2023 15:55 Ответить
https://youtu.be/fNbMbHm0RvM?si=syXhf-uG_aoq15ps...

Бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин о создании Мавзолейной Помойки на Украинском Донбассе в марте 2014 г ...
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13.12.2023 15:58 Ответить
Навіть, якщо приймуть цей пакет в січні
Там військової допомоги з розрахунку 1млрд в місяць - те ж саме, що було в 2023 році
Більша частина йде на снаряди, ракети, патрони - на важку техніку, що залишаеться, 31 танк, 20 himars за 2 роки
Тобто в кращому разі, за умови що адміністрація все надасть (втрата 1.6млрд в 2022, непоставка 5.6млрд в 2023), цього вистачить на рік оборони, якщо вдасться побудувати укріплення під час зими.
Що потім?

Якщо зараз прорвуть оборону, то Байден нічого не зможе вдіяти, тільки збільшиться його шанс на програш
Якщо втримати оборону, то все рівно великий шанс, що програє вибори.
Байден якщо навіть переоберуть, навряд чи змінить розмір допомоги, тому що все впирається в Конгрес, а також в бажання Байдена - котрого також не має. А лендліз - спеціально обрізали, тільки до 1 жовтня 2023, хоча остався звичайний для всіх країн - за гроші.

Трамп - хоч і обіцяє багато зброї, якщо не вийде deal - теж малоймовірно, що надасть

В принципі вони обидва за перемовини, щоб зафіксувати поточний стан.

Тоді що дасть ця допомога, окрім додаткового року оборони?
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13.12.2023 16:15 Ответить
Спрямування всіх необхідних зусиль МЗС на досягнення позитивного рішення Конгресу США, щодо продовження дії Акту лендліз-22 на 2024 рік. повинно бути на особовому контролі та здійснюватися під особисту політичну відповідальність Президента Зеленського. Постачання зброї США на умовах ленд-ліз є екзистенційною умовою стримування наступу ворога.
Отримання зброї в оренду не потребує виділення грошей Конгресом, і ніяк не заважатиме отриманню грошової допомоги 60 млрд. дол.
Більше 25000 громадян України підписали петицію до Президента, щодо звернення України до СЩА про надання Україні готової зброї в оренду на умовах лендліз-22:
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
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13.12.2023 20:08 Ответить
В тупорилого ішака отримати клізму без мила асоціюєтья, як отримав позитивний сигнал.
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13.12.2023 21:38 Ответить
Яким оком Байден підмогрнув?
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13.12.2023 22:15 Ответить
 
 