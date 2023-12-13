Зеленский о визите в США: Получил позитивный сигнал поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Соединенные Штаты.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

"О вчерашнем (визите в США. - Ред.). С конгрессменами, с сенаторами с представителями обеих партий, с администрацией президента, с ним лично, от спикер Соединенных Штатов я получил положительный сигнал по поддержке Украины. Есть влияние относительно сроков, влияние внутренней политической ситуации, безусловно, оно есть. Такова ситуация. Но уверенность у всех есть", - сказал Зеленский.

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