Зеленский о визите в США: Получил позитивный сигнал поддержки Украины
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Соединенные Штаты.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.
"О вчерашнем (визите в США. - Ред.). С конгрессменами, с сенаторами с представителями обеих партий, с администрацией президента, с ним лично, от спикер Соединенных Штатов я получил положительный сигнал по поддержке Украины. Есть влияние относительно сроков, влияние внутренней политической ситуации, безусловно, оно есть. Такова ситуация. Но уверенность у всех есть", - сказал Зеленский.
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+7 Дик Шелдон
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+7 Прощай немытая раССея
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+6 sergey yakovenko 9813e78b
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11.12.2023
Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу
"Уходили в поход
партизаныЗЄ-******..."
наш преЗЕдент це зажована касета магнітофона
начебто люди живуть без інтернета:
"позитивний сигнал" - Новий пакет допомоги США Києву може стати останнім, якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо надання додаткової допомоги, - Блінкен Джерело: https://censor.net/ua/n3461265
Бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин о создании Мавзолейной Помойки на Украинском Донбассе в марте 2014 г ...
Там військової допомоги з розрахунку 1млрд в місяць - те ж саме, що було в 2023 році
Більша частина йде на снаряди, ракети, патрони - на важку техніку, що залишаеться, 31 танк, 20 himars за 2 роки
Тобто в кращому разі, за умови що адміністрація все надасть (втрата 1.6млрд в 2022, непоставка 5.6млрд в 2023), цього вистачить на рік оборони, якщо вдасться побудувати укріплення під час зими.
Що потім?
Якщо зараз прорвуть оборону, то Байден нічого не зможе вдіяти, тільки збільшиться його шанс на програш
Якщо втримати оборону, то все рівно великий шанс, що програє вибори.
Байден якщо навіть переоберуть, навряд чи змінить розмір допомоги, тому що все впирається в Конгрес, а також в бажання Байдена - котрого також не має. А лендліз - спеціально обрізали, тільки до 1 жовтня 2023, хоча остався звичайний для всіх країн - за гроші.
Трамп - хоч і обіцяє багато зброї, якщо не вийде deal - теж малоймовірно, що надасть
В принципі вони обидва за перемовини, щоб зафіксувати поточний стан.
Тоді що дасть ця допомога, окрім додаткового року оборони?
Отримання зброї в оренду не потребує виділення грошей Конгресом, і ніяк не заважатиме отриманню грошової допомоги 60 млрд. дол.
Більше 25000 громадян України підписали петицію до Президента, щодо звернення України до СЩА про надання Україні готової зброї в оренду на умовах лендліз-22:
https://petition.president.gov.ua/petition/196764