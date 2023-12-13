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Проиграть нельзя. Наше государство – единственное, что у нас есть, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Без внешней финансовой и военной помощи нашей стране будет очень трудно противостоять врагу, но и проиграть Украина не может.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, нельзя победить без помощи. Но и проиграть тоже нельзя, потому что это единственное, что у нас есть – наше государство", - сказал Зеленский.

"В течение первых дней полномасштабной войны мы действительно были одни. И это было сложно и очень тяжело. Трагический период для нас и нашего народа. И вы видели, как это было для нас. Нас почти оккупировали, но мы никуда не убежали. Мы не уехали, и мы вступили и приняли это сражение", - сказал он.

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Без помощи, сказал Зеленский, "сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизнь ваших людей, ваше общество, людей, детей, вам, безусловно, нужен мощный щит обороны".

"И если мир, Европа объединяются вокруг Украины, это важно для нас", - сказал он.

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Топ комментарии
+22
Наша держава - єдине, що в нас є, - Зеленський

У когось - і маєтки є за кордоном, і рахунки у тамтешніх банках. А сказане тобою - те про інших. Яки мають захищати і те що в них є (поки не відібрали за борги), і панське добро.
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13.12.2023 14:30
+20
Єдине, що у вас є? А нерухомість за кордоном- то другоє ?
Схаменись, цинічний клоуне, повертайся в своє шапіто.
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13.12.2023 14:28
+19
навіщо тоді південь розмінували?
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13.12.2023 14:27
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Просто Боневтик еще не все деньги украл. Боится, что не хватит
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13.12.2023 14:24 Ответить
і онукам вистачить вже але не може спинитися...
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13.12.2023 14:33 Ответить
Объясни мне - я не понимаю:
ТАК
1. или Украина нищая страна где все украли...
2. или Украина богатая страна где можно воровать...
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13.12.2023 14:35 Ответить
В первую очередь Украина эта страна возможностей и социальных лифтов
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13.12.2023 14:38 Ответить
саме так,для можновладців "скоробагатьків")
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13.12.2023 14:46 Ответить
Значить Україна - БАГАТА країна?!
А інакше бути не може - путіно не потрібні ніщеброди.
А раз Укарїна БАГАТА країна - значить ВИСТОЇМО!
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13.12.2023 15:45 Ответить
Украина это страна где есть куча ресурсов, которые генерируют кучу кеша. Но эти ресурсы уходят не гражданам, которые нищие, и не бюджету, а в карманы отдельных личностей. Это не высшая математика.
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13.12.2023 15:25 Ответить
Олигархи не просто так ставят своих людей в отдельные секторы экономики и грызня за эти места составляла значительную часть нашего "парламентского процесса". Эти деньги почти всю историю уходили на лево. Кроме того, на различных министерствах сидят целые семьи и кланы поколениями, которые перенаправляют деньги с контрактов себе в карман. Для этого не надо много знать - это все на поверхности.
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13.12.2023 15:31 Ответить
Это на государственном уровне. На местном уровне в каждой области есть свои местные бандитские группировки, которые давно контролируют местные бюджеты(или то что от них остается после того как все забирает себе центр) и местные предприятия, которые были получены во время приватизации. Они сами по себе не конкуретноспособны, но им хватает этого контроля чтобы жить шикарной жизнью, держа конкретную область в стадии стагнации.

Все вышеописанное никак не волнует наши антикоррупционные органы, всяких СБУ и прочее. Почему, подумайте сами.
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13.12.2023 15:35 Ответить
друге!
і красти треба багато бо за малу крадіжку посадять
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13.12.2023 15:31 Ответить
питання в другому
Юрій Швець сказав:
як що ***** не виграє цю війну, влада України не зможе зкористатися вкраденими та виведеними коштами бо вонипід контролем США
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13.12.2023 15:30 Ответить
Він потужний дегенарт, дуже потужний
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13.12.2023 14:28 Ответить
i мiнору з собою забери
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13.12.2023 15:38 Ответить
Пишаюсь вибором 73% клінічних ідіотів, що доповзли до Вавививерження.
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13.12.2023 14:26 Ответить
Предлагаю объявить слово "патужный" словом-паразитом, на равне с «типу», «якби б це», «коротше», «таки», «ну», «ось», «взагалі-то», «значить»

Слова-паразити, як правило, виникають у мові при формулюванні соціально-бажаної відповіді, при відсутності відвертості мовця, незнанні відповіді на питання
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13.12.2023 14:27 Ответить
навіщо тоді південь розмінували?
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13.12.2023 14:27 Ответить
Єдине, що у вас є? А нерухомість за кордоном- то другоє ?
Схаменись, цинічний клоуне, повертайся в своє шапіто.
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13.12.2023 14:28 Ответить
Наша держава - єдине, що в нас є, - Зеленський

У когось - і маєтки є за кордоном, і рахунки у тамтешніх банках. А сказане тобою - те про інших. Яки мають захищати і те що в них є (поки не відібрали за борги), і панське добро.
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13.12.2023 14:30 Ответить
Яки
Які
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13.12.2023 14:32 Ответить
Зелене }{уйло все робить щоб країна програла, та імітує бурхливу діяльність ніби воює проти свого друга і авторитета Пуйла.
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13.12.2023 14:31 Ответить
але ми нікуди не втекли...
"Ми, Ніколай Вторий..."(с)
Ви спробували домовитись з кацапом!
І як цей язик не відсохне...
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13.12.2023 14:31 Ответить
Вони тоді вже домовилися, але все пішло не по плану.
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13.12.2023 16:34 Ответить
Все правильно сказав, тільки перемога над кацапстаном, ніхто здаватися не буде!
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13.12.2023 14:31 Ответить
Г-н прэзыдэнт где мать вашу Вильха и Гром ?
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13.12.2023 14:32 Ответить
на бумагах
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13.12.2023 14:34 Ответить
А під асфальтом не дивились? 🤔
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13.12.2023 14:43 Ответить
А представте, як ви дістали своїм асфальтом на протязі 2019-2021, коли нормальні люди з плачем дивилися, як в той асфальт закатується зброя і їх майбутнє
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13.12.2023 15:05 Ответить
смокчи ОПу та не відволікайся.
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13.12.2023 15:05 Ответить
Мосьє Орбан? 🤔 Яким побитом до нас на Цензор?
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13.12.2023 16:44 Ответить
Там же, де й дрони на 3000 км.
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13.12.2023 14:43 Ответить
Дроны на 3000/2000 км хер бы с ними их нужно разрабатывать и т.д. , а вильху и гром уже произвели и вильху даже применяли в боевых действиях.
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13.12.2023 16:30 Ответить
Ми, Ніколай другий, та його баба лєна
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13.12.2023 14:32 Ответить
А як дофін Єрмак - місцеблюститель? Його чого з "Ми" виключили? 🤔
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13.12.2023 16:48 Ответить
Добре сказано. Але в період гострої конфронтації Росії і України потрібно берегти кожну копійку, направляти всі ресурси на перемогу, на захист України. Прості люди збирають кошти на дрони, рації, теплий одяг, збирають металеві банки для пічок. Тому якось не в'яжеться виділення Олені Кравець понад 27 мільйонів на її програму з бюджету, незрозумілі реконструкції скверів в містах, незрозумілі захмарні пенсії, заробітна плата судів, прокурорів, депутатів. Людей це дратує, визиває невдоволення діями влади
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13.12.2023 14:33 Ответить
Ты просто не понимаешь, что такое хороший контент. Квартал порожняк не гонит
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13.12.2023 14:36 Ответить
вместо того чтоб начать справедливую мобилизацию и тотальный контроль и настройку командования в армии,контроль над поставками на фронт и над поставками от партнеров,инвентаризация вооружений и использования,загрузки предприятий заказами для обороны и полный аудит от заказа до передачи,перзидент ездит ноет,а в первую очередь должен был задать вопрос себе -все ли ты сам делаешь для победы!?
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13.12.2023 14:33 Ответить
Лапті під кожною новиною на цензорі тусуються. Як були тупими, такими і залишились, не розуміючи українську ментальність.
Запам*ятайте валянки, поки українці не виженуть окупанта зі своєї землі, внутрішнього срачу не буде, ви першочергова ціль.
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13.12.2023 14:38 Ответить
Сказав щирий українець в вишиванці із далекої Голандії
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13.12.2023 15:07 Ответить
Це чучело гундосе вже майже знищило країну під пафосними ура-патріотичними лозунгами, залишилося добити армію і можна повзти до Патрушева на уклін.
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13.12.2023 14:42 Ответить
Байден вже задригався, готується викидати нелегалів на мороз у Мексику. Це вже офіційно, від "друга України" Боба Менендеса.
https://www.menendez.senate.gov/newsroom/press/sen-menendez-statement-on-reports-that-the-biden-administration-is-considering-caving-to-republicans-and-resurrecting-title-42-like-authority-expanding-migrant-detention-and-expedited-removals
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13.12.2023 14:43 Ответить
Байдену перемогти на виборах допоможе тільки перемога України, іншої дороги в них нема, хай тепер думають як це зробити без республіканців!!!!!
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13.12.2023 15:26 Ответить
Хто ж Вам вже повірить..."державники" Ви лише для свої власної кишені. На жаль звісно !
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13.12.2023 14:50 Ответить
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13.12.2023 14:55 Ответить
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13.12.2023 16:04 Ответить
Щоб гнів Майдану впав на тебе!
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13.12.2023 14:57 Ответить
«Тут Шариков испугался и приоткрыл рот. - Я без пропитания ( державы) оставаться не могу, - забормотал он, - где же я буду харчеваться?»
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13.12.2023 14:57 Ответить
"100ваттна праска перегріє кіловатну". Головне вірити.
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13.12.2023 15:18 Ответить
надо вертать мажоров с мальдив , крушалелей и вперед- в бой
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13.12.2023 15:22 Ответить
Так запускай заводи з виробництва снарядів в три зміни 5 штук, а не те що ви за 1.5 року соплі жували
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13.12.2023 15:23 Ответить
Оттого маму и папу отправил в Израиль.
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13.12.2023 15:23 Ответить
Ти ЧМО! Без роду і без племені. Все що в тебе є, то 95 квартал деградантів , купка тупорилих однопартійців і накрадені у Українців гроші. Мерзото!
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13.12.2023 15:27 Ответить
А шо ти дегенерат хренов зробив для України,крав безбожно,рожи корчив,Для теде Українці бидло,а ти би подивився у дзеркало і побачив би в собі шо ти не тошо бидло само,а повний дегенерат,і ше собі в свое сбіговисько позбирав собі подібних,йди геть по добру здорову поки твою дурну нахлобучку УКРАЇНЦІ не знесли.
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13.12.2023 15:38 Ответить
у нас???! Типа у нас у быдло элиты?
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13.12.2023 15:48 Ответить
ну тогда самое время включать уже мозги и заниматься оборонной промышленностью ) спустя два года полномасштабки-то пора уже или еще подождём?
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13.12.2023 15:56 Ответить
Партизанити воно зібралося, господи... Перечитав совкових книжок.
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13.12.2023 18:10 Ответить
Все таки админам нужно чистить ветки от засилья вражеских ботов. Это же полнейшая деморализация общества. Они думают, если лить грязь на Президента Украины причем по любому поводу и без повода, они что тем помогают Украине? В условиях войны это не демократия, а предательство Родины. Призывать в отставку президента в условиях войны это предательство Украины. На кого вы собрались его менять? Да, он ошибается, много ошибок делал и делает, но ваш тот же барыга сбежал бы сразу будь он президентом, а потом был бы Минск-3 с границей по Днепру в лучшем случае. У него был шанс показать себя, он показал, сплошное предательство и договорняки с врагом. А других реальных альтернатив настоящего руководителя на данный момент нет. На эксперименты нет времени и возможностей у страны. За Зеленского не голосовал, если что.
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13.12.2023 18:26 Ответить
У основателя партии Регионов Порошенко нет шансов стать президентом, шансов ноль. Народ Украины его никогда не выберет, он не настолько тупой. А то что он тратит деньги на вас, ущербных ботов, которым все равно и безразлична Украина характеризует его лучше всего. Вы льете грязь на нашего президента круглосуточно, но вы тем самым топите Украину.
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13.12.2023 18:31 Ответить
Де бы эта плесень зеленая так воровала?
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13.12.2023 19:08 Ответить
Когда жОПе придется отвечать за мародёрство на крови, придется спешно, очень быстро забирать награбленное и валить за бугор
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13.12.2023 19:40 Ответить
 
 