Проиграть нельзя. Наше государство – единственное, что у нас есть, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Без внешней финансовой и военной помощи нашей стране будет очень трудно противостоять врагу, но и проиграть Украина не может.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Безусловно, нельзя победить без помощи. Но и проиграть тоже нельзя, потому что это единственное, что у нас есть – наше государство", - сказал Зеленский.
"В течение первых дней полномасштабной войны мы действительно были одни. И это было сложно и очень тяжело. Трагический период для нас и нашего народа. И вы видели, как это было для нас. Нас почти оккупировали, но мы никуда не убежали. Мы не уехали, и мы вступили и приняли это сражение", - сказал он.
Без помощи, сказал Зеленский, "сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизнь ваших людей, ваше общество, людей, детей, вам, безусловно, нужен мощный щит обороны".
"И если мир, Европа объединяются вокруг Украины, это важно для нас", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
ТАК
1. или Украина нищая страна где все украли...
2. или Украина богатая страна где можно воровать...
А інакше бути не може - путіно не потрібні ніщеброди.
А раз Укарїна БАГАТА країна - значить ВИСТОЇМО!
Все вышеописанное никак не волнует наши антикоррупционные органы, всяких СБУ и прочее. Почему, подумайте сами.
і красти треба багато бо за малу крадіжку посадять
Юрій Швець сказав:
як що ***** не виграє цю війну, влада України не зможе зкористатися вкраденими та виведеними коштами бо вонипід контролем США
Слова-паразити, як правило, виникають у мові при формулюванні соціально-бажаної відповіді, при відсутності відвертості мовця, незнанні відповіді на питання
Схаменись, цинічний клоуне, повертайся в своє шапіто.
У когось - і маєтки є за кордоном, і рахунки у тамтешніх банках. А сказане тобою - те про інших. Яки мають захищати і те що в них є (поки не відібрали за борги), і панське добро.
Яки
Які
"Ми, Ніколай Вторий..."(с)
Ви спробували домовитись з кацапом!
І як цей язик не відсохне...
Запам*ятайте валянки, поки українці не виженуть окупанта зі своєї землі, внутрішнього срачу не буде, ви першочергова ціль.
https://www.menendez.senate.gov/newsroom/press/sen-menendez-statement-on-reports-that-the-biden-administration-is-considering-caving-to-republicans-and-resurrecting-title-42-like-authority-expanding-migrant-detention-and-expedited-removals