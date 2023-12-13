В Германии коалиция подписала соглашение о бюджете-2024. Деньги для Украины будут

Правящий альянс Германии заключил соглашение о пересмотренном финансовом плане на 2024 год. Ранее с ним возникли проблемы из-за решения конституционного суда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников в правительстве, канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабэк и министр финансов Кристиан Линднер всю ночь вели переговоры, чтобы заключить соглашение.

Проблемы с бюджетом на 2024 год возникли после решения конституционного суда Германии от 15 ноября, которое прекратило многолетнюю практику использования специальных средств для финансирования инвестиций и поставило под вопрос десятки миллиардов евро расходов, финансируемых за счет долга.

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Правящий альянс Шольца был вынужден пересмотреть свой финансовый план на текущий 2023 год. А также заключить новый бюджет на 2024 год так, чтобы он отвечал решению суда и не вызывал дополнительных юридических проблем.

Ранее министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

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Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин дал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.