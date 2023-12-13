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Новости За рубежом
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Германия (6025) помощь (6185)

В Германии коалиция подписала соглашение о бюджете-2024. Деньги для Украины будут

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бундестаг,німеччина

Правящий альянс Германии заключил соглашение о пересмотренном финансовом плане на 2024 год. Ранее с ним возникли проблемы из-за решения конституционного суда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников в правительстве, канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабэк и министр финансов Кристиан Линднер всю ночь вели переговоры, чтобы заключить соглашение.

Проблемы с бюджетом на 2024 год возникли после решения конституционного суда Германии от 15 ноября, которое прекратило многолетнюю практику использования специальных средств для финансирования инвестиций и поставило под вопрос десятки миллиардов евро расходов, финансируемых за счет долга.

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Правящий альянс Шольца был вынужден пересмотреть свой финансовый план на текущий 2023 год. А также заключить новый бюджет на 2024 год так, чтобы он отвечал решению суда и не вызывал дополнительных юридических проблем.

Ранее министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

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Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин дал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
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Топ комментарии
+6
после зверств кацапов в Украине
немцы заявили что быльше НЕ чувствуют вины перед кацапами за зверства фашистов
Это ОЧЕНЬ важный психологический факт
Тепер ГЛАВНЫЕ ФАШИСТЫ - это руские во главе с залу-пен-фюрером болотей куйлом
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13.12.2023 11:35
+5
Ніколи не думав що Германія буде допомагати краще ніж США.
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13.12.2023 11:31
+5
німці признали ВСЕ і покаялись - це акт ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ нації
навіть репарації в дойч-марках виплатили ВСІМ постраждалим - моя бабуся отримала
*
кацапи - це інше - це стадо
а стадо потрібно пустити на мясо - не більше
покаяння кацапів Не буде ніколи, як і репарацій
забрати своє силою по трупам кацапів - єдиний шлях
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13.12.2023 11:45
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Правила форума Совет форумчан
Ніколи не думав що Германія буде допомагати краще ніж США.
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13.12.2023 11:31 Ответить
после зверств кацапов в Украине
немцы заявили что быльше НЕ чувствуют вины перед кацапами за зверства фашистов
Это ОЧЕНЬ важный психологический факт
Тепер ГЛАВНЫЕ ФАШИСТЫ - это руские во главе с залу-пен-фюрером болотей куйлом
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13.12.2023 11:35 Ответить
Найбільше постраждали тоді українці та білоруси, не кацапи!
Дуже шкода, шо німці досі цього не хочуть признати.
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13.12.2023 11:41 Ответить
німці признали ВСЕ і покаялись - це акт ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ нації
навіть репарації в дойч-марках виплатили ВСІМ постраждалим - моя бабуся отримала
*
кацапи - це інше - це стадо
а стадо потрібно пустити на мясо - не більше
покаяння кацапів Не буде ніколи, як і репарацій
забрати своє силою по трупам кацапів - єдиний шлях
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13.12.2023 11:45 Ответить
Field Danke, Deutschland !

Ваш "Східний фронт" зараз на Донбасі
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13.12.2023 11:54 Ответить
Хоть тут без волокиты)
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13.12.2023 11:32 Ответить
І в рази більше, ніж Польща.
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13.12.2023 11:32 Ответить
Польща допомогла в самий критичний час

Дякуємо всім нашим союзникам!
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13.12.2023 11:49 Ответить
Ну хоть немцы не подкачали, значит новые сериалы впереди, Кравец присосалась к бюджету, теперь без сериала в 450 серий нам не жить
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13.12.2023 11:33 Ответить
Danke schön!
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13.12.2023 11:37 Ответить
Надеюсь что Германия окончательно поняла, что из себя представляет россия.
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13.12.2023 11:49 Ответить
они за себя боятся
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13.12.2023 12:13 Ответить
,а пиндосы сопли жуют
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13.12.2023 12:12 Ответить
10:43



Зеленский прибыл в Норвегию
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13.12.2023 12:15 Ответить
 
 