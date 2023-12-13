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Норвегия (565) ПВО (1489) NASAMS (17)

Норвегия передаст Украине пусковые установки ПВО NASAMS

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

nasams

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

"Норвегия пожертвует Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (это около $24,4 млн. - Ред.). Некоторые системы отправляются с наших собственных складов, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие заказываются у производителей и будут отправлены позже. Украина в дальнейшем зависит от военной поддержки союзников и партнеров, чтобы противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, ПВО является решающей частью обороны Украины, а украинские власти просят об усилении поддержки ПВО и предоставляют этому приоритет.

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Он отметил, что это станет "большим вкладом" в способность Украины защищать себя.

Правительство страны решило передать дополнительные NASAMS из собственных запасов Вооруженных сил, поскольку Украине "крайне необходимо развить ПВО в краткосрочной перспективе".

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Топ комментарии
+23
Вот это респект
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13.12.2023 15:08
+23
Дякуємо, друзі !...
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13.12.2023 15:08
+20
Пока байдена охрана под руки в туалет водит, Норвегия молча помогает. Маленькая гордая и смелая страна
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13.12.2023 15:15
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Вот это респект
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13.12.2023 15:08 Ответить
NA RUSNIU NASRAMS.
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13.12.2023 15:35 Ответить
Дякуємо, друзі !...
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13.12.2023 15:08 Ответить
Дякуємо)Ну,такі пускові установки аж ніяк не свідчать про наміри перейти в "партизанську війну")Володя,не сци,бо з таким народом тобі нічого зараз не загрожує)
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13.12.2023 15:10 Ответить
серйозно, установки аж на цілих 25 млн $ не свідчать?
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13.12.2023 20:17 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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13.12.2023 15:12 Ответить
Пока байдена охрана под руки в туалет водит, Норвегия молча помогает. Маленькая гордая и смелая страна
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13.12.2023 15:15 Ответить
Не треба на Байдена фігню гнати, це не гарно. Треба вміти бути вдячними за допомогу, особливо, маючи придуркуватого "шашличника" президентом.
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13.12.2023 20:32 Ответить
Добра вістка.
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13.12.2023 15:21 Ответить
Обратите внимание на эти страны как Норвегия, Румыния (вообще молодцы), Прибалтийские страны, Болгария и Германия. Меньше всех издят и просто делают.
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13.12.2023 15:42 Ответить
тільки не Прібалтійскіє - це принизлива назва часів совка, правильно казати - країни Балтії. Запам'ятайте це назавжди!
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13.12.2023 20:34 Ответить
Уклоніст-втікач, а ну давай сюди, вертайся! Покажеш, як треба правильно воювати серіалами та асфальтом, ок? Не бзди.
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14.12.2023 00:05 Ответить
Рота свого закриєш саме ти, ухилянт сцикливий.
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14.12.2023 19:52 Ответить
Королівство Норвегія , населення - 5,408 мільйона (2021).
Україна - 43,79 мільйона (2021).
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13.12.2023 16:06 Ответить
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13.12.2023 16:17 Ответить
 
 