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Дания (444) Фредериксен (23)

Дания предоставит Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

данія

Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины 13 декабря на пресс-конференции в Осло.

Фредериксен отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.

Читайте также: Дания увеличит помощь Украине до 2027 года на более чем 3 миллиарда евро
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Топ комментарии
+10
Дякуємо!
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13.12.2023 16:32
+7
Украина получит от Чехии военную технику на сумму почти 5 млрд.евро.
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13.12.2023 16:36
+5
Лучше всего сразу вооружением и боеприпасами, это, просто, прям таки архикритично и нужно.
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13.12.2023 16:40
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Дякуємо!
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13.12.2023 16:32 Ответить
Украина получит от Чехии военную технику на сумму почти 5 млрд.евро.
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13.12.2023 16:36 Ответить
Це правда? Джерело?
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13.12.2023 17:28 Ответить
Ось джерело:

"Чехія видала ліцензії на комерційні постачання військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро). Менше половини вже завершених проектів становлять близько 51,2 млрд. крон. Про це заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнохова"
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13.12.2023 18:35 Ответить
Лучше всего сразу вооружением и боеприпасами, это, просто, прям таки архикритично и нужно.
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13.12.2023 16:40 Ответить
є ж ще притомні люди у европі
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13.12.2023 17:04 Ответить
Дякую ! Тільки це утиркам зеленим гроші не давати ,а максимально озброєняяі з обраним контролем до адресату конкретної бригади ,бо ці утирки з укроборонпрому перепишуть як своє виробництво ще і державі продадуть схема робоча ,бо віслюк по команліровкам а ці паразити на прикормі
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13.12.2023 17:05 Ответить
по лярду с каждого и пиндосы не нужны
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13.12.2023 17:28 Ответить
Ну вот еще одна страна, которая мало говорит, но много делает.
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13.12.2023 17:33 Ответить
Обожнюю скандинавів, менше слів, більше діла, при чому маленька Данія вже далеко не першим мільярдом допомагає👍
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13.12.2023 18:11 Ответить
Не Евро, а Крон. Это где-то 135 млн евро.
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13.12.2023 19:47 Ответить
Дякуємо
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13.12.2023 23:51 Ответить
Дякую! СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.12.2023 15:10 Ответить
 
 