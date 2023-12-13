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Укрзализныця назначила во Львов на Рождественские праздники дополнительный двухэтажный поезд Skoda

Новости Цензор.НЕТ Общество

шкода,skoda,потяг,поїзд,двоповерховий

На пиковые даты Укрзализныця назначает Интерсити+ №741/742 Киев – Львов. На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Поезд отправляется из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывает во Львов в 20:56.

Обратно со Львова поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10. В этом направлении также согласована удобная пересадка по Львову с варшавского рейса через Рава-Русскую", - говорится в сообщении.

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На время назначения электропоезда Skoda во Львов, в Черкассы по маршруту №729/730 будет курсировать поезд из сидячих вагонов с измененным графиком.

Кроме того, также назначен дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

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А ху..лі, в нас же свято, а не війна?! А ще концерт 95 у Вінниці, поржемо?!
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13.12.2023 17:34 Ответить
....
розклад руху подайте трішки точніший та крту з маршрутом проїзду не забудьте..
..
щоб москалі не промахнулися..
...
Кругом одні дебіли...Хваляться - наче їм війни немає..
...
Руський Мир теж уміє читати по нашому...
...
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13.12.2023 17:38 Ответить
депутати поїдуть? чи ВПО на виплати?
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13.12.2023 17:52 Ответить
Відпочивальники їдуть, *****.А чому не до Слав'янська та Краматорська наприклад? Ну от нехай в цей поїзд до Львова і сідають співробітники ТЦК з мішками повісток.
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13.12.2023 17:55 Ответить
Влучно!
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13.12.2023 18:23 Ответить
Які свята, курва?
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13.12.2023 19:45 Ответить
На Різдво у Львові все закрито було ще у мирний час, це сімейне свято
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13.12.2023 21:38 Ответить
це часом не той що в мороз глохне і не їде?
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14.12.2023 00:15 Ответить
 
 