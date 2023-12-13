В Гааге состоялось первое заседание Совета Реестра ущерба, нанесенного Россией Украине
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12 декабря в Гааге состоялось первое заседание Совета Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В этом заседании приняла участие заместитель министра юстиции Ирина Мудрая. Она отметила, что основное внимание было уделено определению категорий убытков для обеспечения операционной эффективности. Реестр начнет принимать заявления в начале 2024 года.
Заместитель Министра юстиции отметила, что одним из главных направлений текущей работы Реестра убытков является установление правил и процедур по категориям убытков. По ее словам, без категоризации ущерба Реестр не сможет работать на полную мощность.
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