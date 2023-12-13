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Гаага (282) реестр (248) убытки (269)

В Гааге состоялось первое заседание Совета Реестра ущерба, нанесенного Россией Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мудра

12 декабря в Гааге состоялось первое заседание Совета Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В этом заседании приняла участие заместитель министра юстиции Ирина Мудрая. Она отметила, что основное внимание было уделено определению категорий убытков для обеспечения операционной эффективности. Реестр начнет принимать заявления в начале 2024 года.

Заместитель Министра юстиции отметила, что одним из главных направлений текущей работы Реестра убытков является установление правил и процедур по категориям убытков. По ее словам, без категоризации ущерба Реестр не сможет работать на полную мощность.

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Воєнний злочинець прутін ( в миру - просто *****), ховається на теренах московіі, у бункерах!! Його діарея, уже достала його, нервує…
Чекає на пришестя трпмпонутого…
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13.12.2023 18:31 Ответить
 
 