Украина, Великобритания и Эстония заключили меморандум о цифровом сотрудничестве
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Украина, Великобритания и Эстония заключили меморандум о цифровом сотрудничестве, способствующий быстрому и эффективному обмену опытом и реализации совместных диджитал-проектов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Это станет win-win партнерством для всех участников. Мы сможем быстро и эффективно обмениваться опытом и реализовывать общие диджитал-проекты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, главная цель меморандума – найти общие цифровые решения, чтобы преодолеть современные вызовы.
"В фокусе – искусственный интеллект и открытые данные. Также договорились с Эстонией и Британией усилить сотрудничество в сфере электронного управления. В частности, вместе решать проблемы, с которыми сталкиваются правительства во время цифровизации процессов и предоставления электронных услуг".
Фактически, это цифровая коалиция для развития и усиления наших государств", - отметил Федоров.
Он добавил, что цифровые технологии могут революционно изменить каждый аспект работы правительства и повысить эффективность предоставления государственных услуг.
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Він сказав все вірно, але то половина правди, другу половину він засоромився сказати, я йому допоможу. Справа в тому, хотів би продовжити він, що люди стають дурнішими і тому їх експлуатація повинна ставати відвертішою. Просто відновити рабовласництво то не кращий варіант. А от наростити на людині цифрове і потім з чистою совістю експлуатувати це цифрове - майже ідеальний варіант. В цьому напрямку ми і будемо рухатись: цифрова людина, цифрове рабство цифрової людини.