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Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 млн евро, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

енергетика

Объем вкладов в Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минэнерго.

Как отмечается, в последние недели грантовые взносы в Фонд поступили от Швейцарии, Бельгии, Германии и Агентства США по международному развитию (USAID).

Кроме того, взносы анонсировали Великобритания (более 16 млн евро) и Германия (на общую сумму более 33 млн евро). Также Грантовое соглашение об очередном взносе в Фонд на сумму примерно 7 млн евро заключила Дания.

"Следует отметить, что на счет Фонда фактически перечислено 229 млн евро от 18 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы - анонсированные и формализованные взносы, поступления которых ожидается в ближайшее время", - добавили в Минэнерго.

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Топ комментарии
+3
Обсяг внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 390 мільйонів євро...

оскільки ці кошти в євро, то українські користувачі змушені будуть платите більше, щоб ми могли їздити в Європу і реалізовувати ці євро; ми обовязково виставимо світлини із своїх поїздок, дякуємо за розуміння, тримаймося разом - ваше Міненерго
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13.12.2023 20:21
+2
Ахметка кричить ура і в воздух трусікі кидає
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13.12.2023 20:20
+1
Якщо хтось вважає, що завдяки цьому не буде чергового підняття тарифів для населення та бізнесу, то запевняємо, що не варто на це розраховувати. - Міненерго.
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13.12.2023 20:12
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Якщо хтось вважає, що завдяки цьому не буде чергового підняття тарифів для населення та бізнесу, то запевняємо, що не варто на це розраховувати. - Міненерго.
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13.12.2023 20:12 Ответить
І що, якось дозволить уникнути віялових відключень? В нас вже другий вечір поспіль вимикають електрику
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13.12.2023 20:12 Ответить
Ахметка кричить ура і в воздух трусікі кидає
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13.12.2023 20:20 Ответить
Обсяг внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 390 мільйонів євро...

оскільки ці кошти в євро, то українські користувачі змушені будуть платите більше, щоб ми могли їздити в Європу і реалізовувати ці євро; ми обовязково виставимо світлини із своїх поїздок, дякуємо за розуміння, тримаймося разом - ваше Міненерго
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13.12.2023 20:21 Ответить
Так от чому зєльоні тарифи підняли. Бо фонду на всіх малувато буде.
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13.12.2023 20:47 Ответить
А ці кошти де? "Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 мільйонів доларів допомоги для енергетичного сектору. Ми знаємо, що ще 500 мільйонів доларів на підході", - заявив Пайєтт.https://suspilne.media/619027-ssa-vidilat-dodatkovi-500-mln-dolariv-na-energeticnu-infrastrukturu-ukraini/
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13.12.2023 21:17 Ответить
От і добре.Споживачам безплатно генератори роздаватимуть.
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13.12.2023 21:33 Ответить
Цікаво, а за який час ці гроші освоїть офіс простих рішень імені дЄрьмака всюдисущого?
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13.12.2023 22:26 Ответить
аби цей фонд десь випадково не зник,
чи миши не зʼїли товар на складах
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14.12.2023 00:00 Ответить
В ОПі напружились і радісно посміхаються.
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14.12.2023 02:34 Ответить
Купить рижий пітух ахметов ще одну віллу в европі
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14.12.2023 03:12 Ответить
 
 