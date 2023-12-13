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Новости За рубежом
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НАТО увеличит на 12% совместные оборонные расходы в 2024 году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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НАТО увеличит на 12% совместные расходы оборонного альянса в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Ожидается, что военный бюджет увеличится на 12% до 2,03 миллиарда евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 миллионов евро.

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, миссий и операций во всем мире.

Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, которая охватывает крупные строительные работы и инвестиции в систему командования и управления. Предельный объем программы на 2024 год составляет 1,3 миллиарда евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.
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Гітлер колись як і пукєн збирався воювати зі світом. Схоже пукєну муляють лаври гітлєра. Принаймні рашкіни ЗМІ працюють під копірку від гебельсівських. Тай схема керування державою схожа, не дивлячись на те, що рашка - спадкоємиця монольского ханства.
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13.12.2023 23:03 Ответить
якби це нато воювало насправді, тоді це було б цілком слушно а так ці кошти підуть на бла бла чинуш в барах та отелях і ні на що інше. бо нам вони нічим взагалі не допомагають
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13.12.2023 23:17 Ответить
Це дуже мало перед обличчям загрози ху&ла.

Московія змінила свій бюджет війни у рази.

А не на 12%.
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13.12.2023 23:36 Ответить
Это бюджет управления НАТО, то есть только одна из статей расходов. Реальное увеличение расходов на оборону стран НАТО значительно выше.Спохватились, но с большим опозданием. перевод на работу в 3 смены уже не помогает - ведётся строительство новых производств.
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14.12.2023 01:36 Ответить
На пральний порошок?
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14.12.2023 00:46 Ответить
К тексті е посилання на :

1.»Очікується, що військовий бюджет збільшиться на 12% до 2,03 мільярда євро у 2024 році.».

2.»Цивільний бюджет збільшиться на 18% до трохи більше 438 мільйонів євро».

3. «Граничний обсяг Програма інвестицій в безпеку НАТО на 2024 рік становить 1,3 мільярда євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році».

Таким чином усе збільшення по 3 м напрямкам буде збільшення на 12%, 18% та 30%.
Це не в рази.
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14.12.2023 01:59 Ответить
 
 