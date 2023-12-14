В России заявили о сбивании якобы летевшего на Москву дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила атаку якобы летевшего на Москву беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня ночью "силами ПВО" в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил Собянин.

Министерство обороны России объявило, что этой ночью над Московской и Калужской областями были сбиты девять украинских беспилотников "самолетного типа".

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