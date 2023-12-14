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Новости За рубежом
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беспилотник (2102) москва (3006)

В России заявили о сбивании якобы летевшего на Москву дрона

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

український,безпілотник

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила атаку якобы летевшего на Москву беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня ночью "силами ПВО" в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил Собянин.

Министерство обороны России объявило, что этой ночью над Московской и Калужской областями были сбиты девять украинских беспилотников "самолетного типа".

Читайте: Российский ЗРПК "Панцирь-С" пробил стену дома в Подмосковье во время атаки дронов, - росСМИ
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Чому в нас нема свого Шахеда або "Хом'якадзе" замість Камікадзе?

https://censor.net/ru/blogs/3459174/chomu_v_nas_nema_svogo_shaheda_abo_homyakadze_zamst_kamkadze
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14.12.2023 06:49 Ответить
Тому, що Оманському Ослу треба незаплановано в Осло.
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14.12.2023 08:06 Ответить
Таке відчуття, що за місяць назбирали запчастин на один беспілотник, де наші дрони ,які казали будуть кошмарити кацапів?
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14.12.2023 06:52 Ответить
вони поки що у чорній скриньці.
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14.12.2023 07:07 Ответить
Главное пусть собьют тот дрон в котором будет лететь Путин из своего валдайского бункера.
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14.12.2023 07:43 Ответить
Наш единственный дрон незламности.
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14.12.2023 07:59 Ответить
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14.12.2023 08:04 Ответить
 
 