Россияне имеют незначительные продвижения вперед вокруг Авдеевки, – ISW

Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 13 декабря и совершили подтвержденное продвижение вперед.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись юго-восточнее Степового (3 км северо-западнее Авдеевки).

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового (13 км северо-восточнее Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); вблизи Степового, Авдеевки, Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне (юго-западнее Авдеевки) и восточнее Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

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Российский блогер также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степового и севернее Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и совершили подтвержденное продвижение вперед.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили по меньшей мере пять российских атак вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Несколько российских военных блогеров утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-востоку и востоку от Богдановки и контролируют участок дороги Григорьевка-Богдановка (6-9 км к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видела визуальных доказательств этих утверждений.

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Еще один блогер утверждает, что российские войска продвинулись в направлении Ивановского вдоль фронта шириной в два километра и на глубину 700 метров, хотя ISW не видела визуальных подтверждений этого утверждения.