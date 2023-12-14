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Новости Война в Украине
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Россияне имеют незначительные продвижения вперед вокруг Авдеевки, – ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау,війна,зсу,артилерія

Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 13 декабря и совершили подтвержденное продвижение вперед.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись юго-восточнее Степового (3 км северо-западнее Авдеевки).

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового (13 км северо-восточнее Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); вблизи Степового, Авдеевки, Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне (юго-западнее Авдеевки) и восточнее Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

Читайте: ВСУ провели удачные атаки возле Бахмута и Авдеевки, - ISW

Российский блогер также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степового и севернее Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и совершили подтвержденное продвижение вперед.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили по меньшей мере пять российских атак вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Несколько российских военных блогеров утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-востоку и востоку от Богдановки и контролируют участок дороги Григорьевка-Богдановка (6-9 км к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видела визуальных доказательств этих утверждений.

Смотрите: Боец "Гвардии наступления" Мамай реагирует на прилет во время прямого эфира на ТВ: "Все нормально. Можем продолжать". ВИДЕО

Еще один блогер утверждает, что российские войска продвинулись в направлении Ивановского вдоль фронта шириной в два километра и на глубину 700 метров, хотя ISW не видела визуальных подтверждений этого утверждения.
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Топ комментарии
+3
А вот и кацапский всепропальщик с дивана нарисовался🤬
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14.12.2023 09:40
+2
Зараз вирішується питання допомоги Україні - а це десятки мільярдів доларів, які можуть врятувати від нелюдів український народ, який іде знищувати ворог через Авдіївку. Ворогу зараз тільки і потрібна якась перемога, щоб кремлівські кроти у США мали аргумент щоб блокувати допомогу у цей вирішальний момент. І Авдіївка - це сходинка, по якій ворог рухається до інших українських міст, у тому числі і Дніпро, Запоріжжя, де мешкають мільйони мирних мешканців, яких ворог іде поховати їх під руїнами будинків як у Маріуполі, тому у Авдіївці зараз наші воїни рятують цих мешканців

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14.12.2023 09:40
+2
А то,что на других направлениях теряем по 1-2км ежедневно,почему об этом молчат? В Авдеевке как раз минимальные продвижения. До нашего наступа в 2025г будет жопа,чувствую,что б еще пару авдеевок не взяли. Зеленую шоблу на гиляку нужно,как можно раньше.
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14.12.2023 12:31
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Візуального підтвердження нема, але ********** блохери кажуть ...
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14.12.2023 07:55 Ответить
«Супутник Притули» це теж не підтверджує)
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14.12.2023 08:14 Ответить
Уже як два місяці минув термін оренди супутника, а в декого й досі жаба давить.
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14.12.2023 09:48 Ответить
Притули і Ко гарного обібрали лохів та й все на тому
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14.12.2023 14:10 Ответить
Є тому докази чи це твої здогадки?
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14.12.2023 15:19 Ответить
А ж докази що супутник ах взагалі був і з нього були знімки чи це твої здогадки
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14.12.2023 18:28 Ответить
А подяка розвідників за переданий супутник не доказ? Чи ти свідок таємних змов?
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14.12.2023 21:12 Ответить
Сколько можно держаться за руины почти окруженной Авдеевки ? И главное - ЗАЧЕМ? Чтобы Военный Вождь в своих многочисленніх зарубежных турпоездках вещал про "незламну Авдіївку" , як колись про "фортецю Бахмут"?! Сырский , надо людей беречь ,а не подыгрывать ЭТОМУ в его шизофренической идее по устранению Залужного!
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14.12.2023 09:08 Ответить
А вот и кацапский всепропальщик с дивана нарисовался🤬
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14.12.2023 09:40 Ответить
А ти чого в Польщу чкурнув ... тому що "все пропало" ?! Я то в Україні. Як там у тебе в Польщі ... "Jeszcze Polska nie zginęła"? Там и сиди и не суйся на Цензор!
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14.12.2023 09:45 Ответить
Нижний Тагил это не Украина, и не мечтай, и не будет, Уральская народная республика под упралением Казахстана
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14.12.2023 11:20 Ответить
Я в Україні, чмо.
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14.12.2023 16:13 Ответить
Зараз вирішується питання допомоги Україні - а це десятки мільярдів доларів, які можуть врятувати від нелюдів український народ, який іде знищувати ворог через Авдіївку. Ворогу зараз тільки і потрібна якась перемога, щоб кремлівські кроти у США мали аргумент щоб блокувати допомогу у цей вирішальний момент. І Авдіївка - це сходинка, по якій ворог рухається до інших українських міст, у тому числі і Дніпро, Запоріжжя, де мешкають мільйони мирних мешканців, яких ворог іде поховати їх під руїнами будинків як у Маріуполі, тому у Авдіївці зараз наші воїни рятують цих мешканців

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14.12.2023 09:40 Ответить
А то,что на других направлениях теряем по 1-2км ежедневно,почему об этом молчат? В Авдеевке как раз минимальные продвижения. До нашего наступа в 2025г будет жопа,чувствую,что б еще пару авдеевок не взяли. Зеленую шоблу на гиляку нужно,как можно раньше.
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14.12.2023 12:31 Ответить
Укрепления начали строить слишком поздно...
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14.12.2023 15:05 Ответить
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14.12.2023 13:12 Ответить
 
 