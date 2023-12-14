Силы ПВО сбили 41 "шахед", - Воздушные силы
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В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Большинство "шахедов" уничтожены в Одесской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Шесть ЗУР выпущено около полуночи из временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении
С 19.00 13 декабря россияне начали атаковать Украину "шахедами". Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА. Основное направление удара – Одесщина.
"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины. Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". – отметили в Воздушных силах.
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