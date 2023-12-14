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Силы ПВО сбили 41 "шахед", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Большинство "шахедов" уничтожены в Одесской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть ЗУР выпущено около полуночи из временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении

С 19.00 13 декабря россияне начали атаковать Украину "шахедами". Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА. Основное направление удара – Одесщина.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины. Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". – отметили в Воздушных силах.

Читайте: РФ запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов", - ОК "Південь"

Силы ПВО сбили 41 шахед, - Воздушные силы 01
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Топ комментарии
+10
Одеське ППО титани! Безцінний досвід влучного застосування зрк і реа по кораблям плавзасобам!💙💛💪
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14.12.2023 07:50
+9
Дякуємо нашим Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!
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14.12.2023 07:53
+6
Відосіки знімають. І від них шахеди лупляться.
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14.12.2023 08:16
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Вони що у них конвеєром штампуються!?
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14.12.2023 07:35 Ответить
Відосіки знімають. І від них шахеди лупляться.
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14.12.2023 08:16 Ответить
Одеське ППО титани! Безцінний досвід влучного застосування зрк і реа по кораблям плавзасобам!💙💛💪
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14.12.2023 07:50 Ответить
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14.12.2023 08:11 Ответить
Дякуємо нашим Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!
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14.12.2023 07:53 Ответить
а семьям за что? лишь бы ляпнуть попафоснее.
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14.12.2023 12:55 Ответить
Ни )(уя, себе!
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14.12.2023 08:13 Ответить
Нічого, нічого... Ось у нас, Розенблат як порив вітру спіймає! І полетить мацкву бамбить! На всі 680000000,00 гривень!
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14.12.2023 08:34 Ответить
Погугліть Борислав Соломонович Розенблат- довідаєтеся яка потужна українська політична сила його прийняла та утримує..
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14.12.2023 09:15 Ответить
Де наші копії Шахедів?
Де наші копії УМПК?
Де наші копії Ланцетів?
Де наказ, виділення коштів і створення робочих груп на все це?
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14.12.2023 09:16 Ответить
Де копії шахедів питаєш, а ти в Лєнки-27 мільйонів запитай
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14.12.2023 09:35 Ответить
Та це теж саме що в паші мерседеса запитати.
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14.12.2023 09:53 Ответить
Chomu lokacii vkazani u statti ne nakryti !!!????
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14.12.2023 09:25 Ответить
Подяка силам ППО за професійно виконану роботу. Молодці!
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14.12.2023 13:43 Ответить
 
 