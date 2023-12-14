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Эстония завершила строительство забора на границе с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,росія,естонія

В Эстонии на этой неделе завершили строительство 40-километрового забора вдоль южной границы с Россией.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что основная цель состоит в создании высокотехнологичной пограничной инфраструктуры.

Ляенеметс сообщил, что восточная граница Европейского Союза, проходящая вдоль границы с Эстонией, должна быть оборудована передовым оборудованием системы безопасности и беспилотными системами наблюдения. Завершение проекта планируется к 2025 году.

"Покрытие почти 340 километров границы – это сложная задача, независимо от того, является ли это строительством забора на суше, или внедрением систем наблюдения на воде. Эстония подала заявку на финансирование от Европейского союза для развития таких возможностей, как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций", – отметил Ляенеметс.

Также читайте: Россия значительно усилила атаки, готовит перегруппировку, - разведка Эстонии
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Топ комментарии
+16
А чим тобі "паркан Яценюка" заважав? Чи - "аби висраться"?
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14.12.2023 07:55
+7
Ясно! "Аби висраться"! Зразу видно "батраків подоляцьких" "******** страну", а зараз "хлюпають лайном" на тих, хто хоч щось робив, щоб цьому запобігти!
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14.12.2023 08:53
+4
Так швидко!? Молодці естонці.
Зе.....
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14.12.2023 07:42
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Так швидко!? Молодці естонці.
Зе.....
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14.12.2023 07:42 Ответить
Ну хоч міцніший, надійніший та дешевший чим в Яценюка надіюсь получився
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14.12.2023 07:44 Ответить
А чим тобі "паркан Яценюка" заважав? Чи - "аби висраться"?
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14.12.2023 07:55 Ответить
ну хоч тим що за тим парканом курей тримати а не москалів стримувати
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14.12.2023 08:39 Ответить
Ясно! "Аби висраться"! Зразу видно "батраків подоляцьких" "******** страну", а зараз "хлюпають лайном" на тих, хто хоч щось робив, щоб цьому запобігти!
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14.12.2023 08:53 Ответить
Виглядає, що батрак на зарплаті аме ти, окільки так яро намагаєшся захистити "щось важливе" - а результати діяльності як Яценюка так і зелених за вікном можеш розглянути, коли матимеш час після зміни по написанні коментарів. Не замітно зовсім чим його "щось зроблений" паркан допоміг, крім того що списали сплачені мною і тисяч інших людей сплачені податки. Привикли робити "щось важливе" і тим тішитися, ну тішся дальше і захищай роботодавця. Ігнор.
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14.12.2023 09:05 Ответить
Ромчику! Коли я сюди прийшов - при владі навіть Порошенка не було І я не міняв свої поглядів з того часу "Батрачиш" тут саме ти Бо Яценюк прийшов на "пустий бюджет" і зумів його наповнить - не зважаючи на війну на Донбасі І його "стіна" будувалася не проти повномасштабної війни, а проти нелегалів (як і у поляків, естонців, литовців та фіннів з латишами) Тому її не на Донбасі ставили і копали рів - а на Полтавщині та Харківщині з Сумщиною - в першу чергу А тепер розкажи мені - колишньому кадровому військовому, ЧОМУ в умовах війни, у 2019-му, були зупинені оборонні програми та фактично обеззброєна армія?! А потім верещи мені про мою "зміну"
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14.12.2023 09:17 Ответить
Помилкою Яценюка було те, що він назвав, або погодив назву, проєкт - "Стіна". В уяві балаболів фейсбучних одразу намалювалася Велика китайська стіна. Хоча мова йшла про елементарне облаштування кордону з немитою, якого, практично, не існувало. А щодо витрат - якби там були зловживання, п'яти, без малого, років "зеленої" влади вистачил б, щоб притягти до відповідальності винних.
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14.12.2023 10:58 Ответить
Ну що? ВСЕ? "Потух", "азартний"? Скільки ж вас тут вже було! Вискочили, "висралися", "отримали по морді" і "злилися"! Не ти перший - не ти останній!
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14.12.2023 09:51 Ответить
Якраз дорожчий в кілька разів. Зразок брали з паркану Яценюка.
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14.12.2023 09:02 Ответить
И мин между сеткой побольше.
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14.12.2023 07:56 Ответить
Яких мін? Естонія - підписант міждержавної угоди про заборону "протипіхоток" А самі протитанкові міни кацапів там не зупинять - там треба "лінію Манергейма" будувать! І розвертать війська
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14.12.2023 08:56 Ответить
Да про мины я знаю,один выход растяжки ставить.Войск в Эстонии на пару бригад еле наберется,поэтому наверняка они развернули тероборону так как наш пример думаю их научил.
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14.12.2023 09:27 Ответить
Так ти вже "конкретизуй" подібне А то у мене "колихнулася підозра" стосовно твоєї "адекватності" І сумніваюся, що вони "розтяжки" виставили Хіба що поставили сенсори і спостережні камери До речі - "розтяжки" це трохи інше Відрізняється від мін Вітер, падіння дерева чи просто інше зачіпання "струни" - і буде "холосте спрацювання" А "вибух на кордоні" - "черговий дипломатичний скандал" Про "наслідки" треба думать!!!
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14.12.2023 09:47 Ответить
Две бригады было два года назад. Тепер дивизия.
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15.12.2023 09:17 Ответить
Я так думаю - Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення варто "модифікувать" І застосовувать її лише проти тих країн які її дотримуються З "обезбашенними" це не працює" - бо обеззброює перед "обезбашенним"
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14.12.2023 09:58 Ответить
Вийде замкнене коло - киватимуть одне на одного. "Обезбашенним" - суворі санкції.
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14.12.2023 11:04 Ответить
"Громов"! Ми з тобою вже якось "порозумілися"!
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14.12.2023 11:47 Ответить
А лапки навіщо? Я, по паспорту, - Громов.
Зі здоромим ґлуздом я завжди в ладах.
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15.12.2023 09:29 Ответить
Та мені "фіолетово" - хто ти насправді Я тобі вже колись сказав - не шукай в мені свого "однодумця" і навіть не пробуй мене в чомусь переконать У нас з тобою "глузди" різні
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15.12.2023 09:40 Ответить
Ну, якщо твій "глузд" - нездоровий, то це твоє особисте горе, чи, може, не горе, а насолода. Хто вас, з понтом, Холодних знає?
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15.12.2023 10:43 Ответить
Громов! Щоб встановить у кого з нас - "нездоровий глузд" - достатньо глянуть на наші з тобою профілі
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15.12.2023 11:02 Ответить
Тю! У Боневтіка було 73,22% - 13 541 528 виборців. Ну, ти старайся - доженеш! На привалі читай оповідання "українського поета" Чехова "Пассажир первого класса".
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15.12.2023 14:14 Ответить
Я бачу - тебе "жаба давить" Можу тільки поспівчувать Не один ти такий тут І всі ви такі "вельми азабочены" своїм "реноме" Даю безплатну пораду: ти менше ним "азабачивайся" Стань самим собою І тоді тебе швидше оцінять!
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15.12.2023 14:26 Ответить
Чим ти бачиш? Сліпою кишкою? Я і зараз є самим собою - під своїм іменем. А ти сам, під вигаданим ніком, не надувайся, як жаба, тоді перетиснуті канали сприйняття реальності відкриються, і ти, можливо, зовсім по-іншому побачиш світ. А поки що, краще, розкажи - як ти, свого часу, розкрадав українську армію.
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16.12.2023 11:09 Ответить
Громов! "Словесний понос" виключи! Мені "слава" не потрібна - я не страждаю марнославством Тому пишу під "ніком" (на відміну від тебе) Так робило завжди більшість людей, що хотіли висловить публічно свою думку, але хотіли зберегти у повсякденному житті "інкогніто" Навіть те, що ти пишеш під "власним іменем", говорить про твоє марнославство! Пам"ятаєш "Ревізора" Гоголя? "Будете в Петербурге встречаться там с сенаторами разными - скажите им, что живёт в таком-то городе Иван Иванович Добчинский!" (цитату пишу по пам"яті - ліньки заради тебе лізти в бібліотеку) Точно так само, як і ти на "Цензорі" заявляєш про своє справжнє ім"я та пишаєшся цим!
А твоя заява - що я там "украв" і "скільки" - це з тієї ж самої "опери" Марнославець не може сказать щось конкретне - тому тужиться "висраться" хоч якимось лайном в опонента!
Непогано я тобі твій "психологічеський пальтрет" намалював?
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16.12.2023 11:47 Ответить
Падалицеїде! То ти свій портрет намалював своїм рідким калом. Почати з "словесного поносу" - у мене чотири рядки, а у тебе більше дванадцяти - у три рази більше. Ти просто бздиш писати під своїм справжнім іменем, бо твоя "слава" тебе дожене.
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16.12.2023 12:41 Ответить
Громов! На відміну від тебе, я змушений дуже детально пояснювать "самозакоханим недоумкам" їх тупість Тому і пишу "розлого" та підкріплюю свої слова "цитатами з класики літератури" Чому ти "недоумок"? Та тому, що ти навіть "словотворенням" по-тупому займаєшся! "Падалицеїд" - похідне від словосполучення "той, що їсть падалицю" В українській мові слово "падалиця" означає "фрукт, який дозрів та сам впав з дерева" І тут ніякого "ганебного" чи "принизливого" відтінку нема Їх їдять більшість людей - навіть того не знаючи
А славі моїй за мною і ганяться не треба - вона зі мною (на відміну від твоєї)
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16.12.2023 12:51 Ответить
Падалицеїд! Ну, немає ніякого "ганебного" відтінку, то й немає, значить буду тебе так називати. Ти ж не ображаєшся? Де ти бачив, щоб я ганявся за твоєю "славою"? Я вже не питаю - чим бачив. Теж мені слава - "мене читають - 112" Ти, врешті, витруси зі своїх штанів і помийся, щоб тобі не здавалося, наче тебе обісрали. Чи в тебе паранойя?
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16.12.2023 14:17 Ответить
Громов! Судячи з "запаху" від твоїх коментарів - смердить саме з ТВОЇХ штанів Бо саме ти тут "на гімно схОдиш" - аби мені чимось "допекти" І у адміністратора цілком може виникнуть питанна: "А чи не порушує "дописувач Громов" політики сайту та його направленості?" Бо він створений для обговорення суспільно-політичних тем - а не для "срачу" А ти саме цим і зайнявся в черговий раз - із учора Бо я тобі ще рік тому пояснив, що в зв"язку з твоїм "скандалізмом" у мене нема бажання з тобою полеміку підтримувать Але ти вперто "лізеш без мила в сраку" Мабуть - "довикаблучуєшся" знову І тобі й цей аккаунт деактивують!
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16.12.2023 14:33 Ответить
Так, щоб не бути голослівним, беремо твій допис: " Яр Холодний

Громов! "Словесний понос" виключи! Мені "слава" не потрібна - я не страждаю марнославством Тому пишу під "ніком" (на відміну від тебе) Так робило завжди більшість людей, що хотіли висловить публічно свою думку, але хотіли зберегти у повсякденному житті "інкогніто" Навіть те, що ти пишеш під "власним іменем", говорить про твоє марнославство! Пам"ятаєш "Ревізора" Гоголя? "Будете в Петербурге встречаться там с сенаторами разными - скажите им, что живёт в таком-то городе Иван Иванович Добчинский!" (цитату пишу по пам"яті - ліньки заради тебе лізти в бібліотеку) Точно так само, як і ти на "Цензорі" заявляєш про своє справжнє ім"я та пишаєшся цим!
А твоя заява - що я там "украв" і "скільки" - це з тієї ж самої "опери" Марнославець не може сказать щось конкретне - тому тужиться "висраться" хоч якимось лайном в опонента!
Непогано я тобі твій "психологічеський пальтрет" намалював? "
На 12 рядків - 3 (три) зразки анально-фекальної риторики, до якої ти, взагалі, вельми схильний. Від кого ж це смердить?
" В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них."(С)
"Мегаломанная паранойя[править | править код]

Мегаломанная паранойя (от др.-греч. μέγας - большой, и др.-греч. μανία - безумие; paranoia megalomanica) или паранойя величия - вид паранойи, который характеризуется систематизированными бредовыми идеями величия " (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F
А тепер біжи-ябеднічай, горе-адвокат.
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17.12.2023 09:14 Ответить
..........
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17.12.2023 09:35 Ответить
Прощавай, дурнику!
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17.12.2023 18:36 Ответить
..........
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17.12.2023 18:46 Ответить
Если все такие гуманные то первый ряд ставить сигнальные мины а дальше уже никто и не виноват.
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14.12.2023 11:32 Ответить
Всі "такі "розумні" - тільки срать не просяться" !
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14.12.2023 11:46 Ответить
Молодці Естонці!! Дякуємо за підтримку Українців!
Добре, що у них немає Шмигалівщини та верещучки і шатлами на Південь…
А могли б, і просто перестать паркан строїть… акакаяразніца… хоть паржалі б …
Приклад ДІЙ, дійсно УРЯДОВЦІВ в державі, а не Оманського зкацапленого лайна!!

Слава Україні!!
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14.12.2023 08:00 Ответить
Цікаво, у них теж срач, як на Яценюка підняли?
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14.12.2023 09:03 Ответить
Естонці здебільшого - люди флегматичні У них набагато менше бажаючих "паржать"!
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14.12.2023 09:06 Ответить
Рова копайте і крокодилів туди запускайте!!!
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14.12.2023 08:10 Ответить
Паркан на границе з РФ-это ни о чём. Стена Яценюка тому подтверждение. Нужно сплошное минирование.
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14.12.2023 09:07 Ответить
 
 