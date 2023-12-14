Эстония завершила строительство забора на границе с РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Эстонии на этой неделе завершили строительство 40-километрового забора вдоль южной границы с Россией.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что основная цель состоит в создании высокотехнологичной пограничной инфраструктуры.
Ляенеметс сообщил, что восточная граница Европейского Союза, проходящая вдоль границы с Эстонией, должна быть оборудована передовым оборудованием системы безопасности и беспилотными системами наблюдения. Завершение проекта планируется к 2025 году.
"Покрытие почти 340 километров границы – это сложная задача, независимо от того, является ли это строительством забора на суше, или внедрением систем наблюдения на воде. Эстония подала заявку на финансирование от Европейского союза для развития таких возможностей, как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций", – отметил Ляенеметс.
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Зе.....
Зі здоромим ґлуздом я завжди в ладах.
А твоя заява - що я там "украв" і "скільки" - це з тієї ж самої "опери" Марнославець не може сказать щось конкретне - тому тужиться "висраться" хоч якимось лайном в опонента!
Непогано я тобі твій "психологічеський пальтрет" намалював?
А славі моїй за мною і ганяться не треба - вона зі мною (на відміну від твоєї)
Громов! "Словесний понос" виключи! Мені "слава" не потрібна - я не страждаю марнославством Тому пишу під "ніком" (на відміну від тебе) Так робило завжди більшість людей, що хотіли висловить публічно свою думку, але хотіли зберегти у повсякденному житті "інкогніто" Навіть те, що ти пишеш під "власним іменем", говорить про твоє марнославство! Пам"ятаєш "Ревізора" Гоголя? "Будете в Петербурге встречаться там с сенаторами разными - скажите им, что живёт в таком-то городе Иван Иванович Добчинский!" (цитату пишу по пам"яті - ліньки заради тебе лізти в бібліотеку) Точно так само, як і ти на "Цензорі" заявляєш про своє справжнє ім"я та пишаєшся цим!
А твоя заява - що я там "украв" і "скільки" - це з тієї ж самої "опери" Марнославець не може сказать щось конкретне - тому тужиться "висраться" хоч якимось лайном в опонента!
Непогано я тобі твій "психологічеський пальтрет" намалював? "
На 12 рядків - 3 (три) зразки анально-фекальної риторики, до якої ти, взагалі, вельми схильний. Від кого ж це смердить?
" В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них."(С)
"Мегаломанная паранойя[править | править код]
Мегаломанная паранойя (от др.-греч. μέγας - большой, и др.-греч. μανία - безумие; paranoia megalomanica) или паранойя величия - вид паранойи, который характеризуется систематизированными бредовыми идеями величия " (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F
А тепер біжи-ябеднічай, горе-адвокат.
Добре, що у них немає Шмигалівщини та верещучки і шатлами на Південь…
А могли б, і просто перестать паркан строїть… акакаяразніца… хоть паржалі б …
Приклад ДІЙ, дійсно УРЯДОВЦІВ в державі, а не Оманського зкацапленого лайна!!
Слава Україні!!