Эстония завершила строительство забора на границе с РФ

В Эстонии на этой неделе завершили строительство 40-километрового забора вдоль южной границы с Россией.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что основная цель состоит в создании высокотехнологичной пограничной инфраструктуры.

Ляенеметс сообщил, что восточная граница Европейского Союза, проходящая вдоль границы с Эстонией, должна быть оборудована передовым оборудованием системы безопасности и беспилотными системами наблюдения. Завершение проекта планируется к 2025 году.

"Покрытие почти 340 километров границы – это сложная задача, независимо от того, является ли это строительством забора на суше, или внедрением систем наблюдения на воде. Эстония подала заявку на финансирование от Европейского союза для развития таких возможностей, как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций", – отметил Ляенеметс.

Также читайте: Россия значительно усилила атаки, готовит перегруппировку, - разведка Эстонии