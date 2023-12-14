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Зеленский провел первый телефонный разговор с Туском

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туск,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

Разговор состоялся во время пребывания в Норвегии.

"Приветствовал моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений", - написал Зеленский.

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Он также отметил, что обсудил с Туском предстоящее заседание Европейского совета.

"Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша. Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе", – сообщил президент.

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Зеленский добавил, что согласовал с Туском график дальнейших контактов и пригласил его при ближайшем случае посетить Украину.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 декабря президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства страны во главе с Дональдом Туском.
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14.12.2023 08:50 Ответить
Лишилось почекати, коли відосний гундосик поб'є горшки з Туском. На диво в нього це добре вийшло майже зі всіма світовими лідерами.
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14.12.2023 08:54 Ответить
Але асисяй, наверное опять орден дадут как в апреле.
Что с границей и запретами экспорта ?
Наверное по Киевстару звонил, хотя если судить по фото , то у Президента проводная связь.
Не хочет он диджитализироваться и державу в смартфоне ?
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14.12.2023 08:57 Ответить

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14.12.2023 09:04 Ответить
Туск точно розгледів нутро істерички.

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14.12.2023 09:05 Ответить
когось він нагадує...з тією слухавкою із дротом....
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14.12.2023 09:23 Ответить
-Альо, девушка, соедините с Туском!
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14.12.2023 11:05 Ответить
 
 