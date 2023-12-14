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Воздушные силы (993) воздушная тревога (337)

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Киев — ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

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По состоянию на 9:03 объявлен отбой ракетной опасности.
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и сколько уже можно? сколько месяцев, лет это будет продолжаться?
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14.12.2023 09:10 Ответить
Доки в нас не буде власної зброї для відповідей по території болот.
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14.12.2023 09:17 Ответить
Це оголошення тривоги з приводу балістичної ракетної загрози з півночі це окозамилювання. Самі ж розказуєте що не встигнемо . Тому дієве .Послати підрозділ огневого враження з дальністю 80-100км на північ. Якщо піймаємо хоча б по 2 пускові іскандерів або с-400 , відіб'ємо охоту нас кошмарити з півночі не менше ніж на півроку. Це як з Чорним морем.
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14.12.2023 09:18 Ответить
 
 