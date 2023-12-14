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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Киеве, Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Киев — ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
По состоянию на 9:03 объявлен отбой ракетной опасности.
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Марина Нєчаєва 330e7c02
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