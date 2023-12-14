На помощь Украине остался $1 млрд, - Белый дом

В бюджете, из которого Соединенные Штаты выделяют помощь Украине, остался миллиард долларов.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, речь идет о бюджете на пополнение запасов – механизм предусматривает покупку Минобороны РФ нового оружия и оборудования у американских производителей для замены оборудования, которое США посылают Украине.

Спикер отметила, что около 96% финансирования пополнения уже использовано, а остальные – 4% – Министерство обороны США готовится выделить в этом месяце.

"Поэтому, как только у нас закончатся средства для пополнения, мы не сможем заполнять собственные запасы и заменять то, что присылаем в Украину. И именно это здесь поставлено на карту", - добавила представительница Белого дома.

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