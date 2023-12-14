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На помощь Украине остался $1 млрд, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дім,білий

В бюджете, из которого Соединенные Штаты выделяют помощь Украине, остался миллиард долларов.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, речь идет о бюджете на пополнение запасов – механизм предусматривает покупку Минобороны РФ нового оружия и оборудования у американских производителей для замены оборудования, которое США посылают Украине.

Спикер отметила, что около 96% финансирования пополнения уже использовано, а остальные – 4% – Министерство обороны США готовится выделить в этом месяце.

"Поэтому, как только у нас закончатся средства для пополнения, мы не сможем заполнять собственные запасы и заменять то, что присылаем в Украину. И именно это здесь поставлено на карту", - добавила представительница Белого дома.

Читайте: Конгресс США идет на зимние каникулы, не приняв помощь Украине
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Топ комментарии
+7
ередбачає купівлю Міноборони РФ нової зброї та обладнання в Джерело: https://censor.net/ua/n3461504

редактори, ви там перегрілись чи як?
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14.12.2023 10:17
+1
Ой наркомани....мін оборони РФ)))
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14.12.2023 10:39
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ередбачає купівлю Міноборони РФ нової зброї та обладнання в Джерело: https://censor.net/ua/n3461504

редактори, ви там перегрілись чи як?
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14.12.2023 10:17 Ответить
Ja tozhe afigel......🤣🤣🤣
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14.12.2023 10:21 Ответить
а може це правда?
кули - США решили капитулировать и передать всю свою армию - к рф
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14.12.2023 11:48 Ответить
Схоже, що редактори перетворились в копіпастерів: скопіював новину та виклав, не читаючи...
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14.12.2023 10:22 Ответить
Было же 4.5 миллиарда
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14.12.2023 10:26 Ответить
"5-го Грудня 2023 року Прес-секретар Пентагону Бриг. Генерал Пет Райдер провів прес-брифінг, на якому ще раз підтвердив що президент Байден має зараз доступними для України приблизно 4,8 мільярда доларів (PDA), і є 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів..."

Торік десь 2,1 мільярд так й не було реалізовано.
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14.12.2023 11:04 Ответить
Збираються підкупити шойгу, після рф має бути кома.
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14.12.2023 10:37 Ответить
Ой наркомани....мін оборони РФ)))
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14.12.2023 10:39 Ответить
yake k bisu ministerstvo rf????!!!!!!
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14.12.2023 10:40 Ответить
Опшорники вкрадуть
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14.12.2023 10:50 Ответить
 
 