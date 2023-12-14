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Новости За рубежом
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Конгресс США (963) помощь (6185) США (23212) Жан-Пьер-Карин (33)

Конгресс США идет на зимние каникулы, не приняв помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,конгрес

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", – сказала она.

Читайте также: Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою

Жан-Пьер добавила, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране.

"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", – резюмировала она.

Также читайте: Байден предложил изменения, повышающие шансы голосования за выделение денег на помощь Украине, - Bloomberg

Ранее несколько конгрессменов заявили, что готовы отказаться от рождественских каникул и настаивают на продолжении работы Конгресса на следующей неделе для решения вопроса о помощи Украине.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл при этом был убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине, даже если две партии смогут найти компромисс.
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Топ комментарии
+56
Тільки оті ''внутрєнніє тьоркі'' підігріваються діями наших зелених продажних скотів при владі.
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14.12.2023 09:54
+52
Чудово, наші хапуги добилися свого.
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14.12.2023 09:44
+43
отже, Боневтік Перший потужно з'їздив в США
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14.12.2023 09:47
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і вам і вашому ботексному х у й л у.
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14.12.2023 10:38 Ответить
З Новим роком!!! Без допомоги і без подарунків!!! Байден, Байден.........!!!!!
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14.12.2023 10:17 Ответить
Та якраз Байден бореться за допомогу Україні, а республіканці, партія так званих військових яструбів обіср...сь, стали облізлим курчам на прикомці від путіна.
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14.12.2023 10:37 Ответить
Так , це так але він дуже багато взяв на себе не враховуючи республіканців які і затормозили всю допомогу!!!
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14.12.2023 12:14 Ответить
Результат действий власти очевиден.
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14.12.2023 10:18 Ответить
Да уж справились позорники...
Ладно теперь 17-18 января вернутся к этой теме, а пока Байдену надо напомнить о кубышке в 4.5 миллиарда, что еще осталась. Этого не на месяц, а на три хватит, надо бы распечатать.
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14.12.2023 10:25 Ответить
Вже відповіли що залишився тільки один млрд.!!!
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14.12.2023 12:16 Ответить
та их не поймешь, то 4, то 1, пусть еще посчитают пару раз
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14.12.2023 14:48 Ответить
На допомогу Україні із запасів Пентагона залишилось 4,6 млрд. дол., а на поповнення цих запасів 1 млрд. А 1 млрд проти річного бюджету Пентагону у 886 млрд, який щойно проголосував Сенат це нуль. В цих 886 млрд на 2024 рік передбачена допомога і Україні і Ізраїлю. Так що все нормально - не всирайтесь !
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14.12.2023 15:31 Ответить
не виключено ,що "американський " забор республіканців,передбачав ,по домовленості з куйлом ,рашистський забор тією частиною території України,котру він окупував.
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14.12.2023 10:30 Ответить
Чергова "абсолютна перемога"
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14.12.2023 10:30 Ответить
Покійні Рейган і Маккейн з того світу подали заявку на вихід з партії яка завжди боролась проти російського тоталітаризму а зараз стала шавкою на короткому проводку москви. Так бездарно прос... и афган, Ірак, тепер Україну. Це приклад для всіх інших що обіцянки від США на рівні як і від росії не стоїть і бумажки на якій вони написані.
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14.12.2023 10:34 Ответить
Зеля сказав, якщо не дадуть зброї, то підемо партизанити
..
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14.12.2023 10:34 Ответить
Вони й так партизанять у нашому тылу - крадуть зі складів все що можуть винести!
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14.12.2023 10:37 Ответить
а хіба він сказав про своє оточення?
Простий люд піде....
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14.12.2023 10:40 Ответить
Так, за даними видання, під час візиту на закритих зустрічах Зеленський заявив, що Україна "призватиме чоловіків старше 45 років і, можливо, їй доведеться вдатися до партизанської війни, оскільки допомога від США та їхніх європейських союзників стає дедалі меншою".
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14.12.2023 10:44 Ответить
Ні,кажуть що то були миші.
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14.12.2023 18:26 Ответить
так він чотири рази "ухилянт" ???
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14.12.2023 10:38 Ответить
Поїздки двічі Єрмака і непорозуміння Арахамії дали свій результат ,на жаль з боку держави повністю провалена як дипломатична так і інформаційна політика .
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14.12.2023 10:38 Ответить
Арестович встиг поритись там також.
Весь кагал мобілізувався.
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14.12.2023 10:44 Ответить
Конгрес США йде на зимові канікули, ЗРОБИВШИ, ТИМ САМИМ НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК КУЙЛУ. який він використає для вбивства українського народу.
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14.12.2023 10:46 Ответить
Этот подарок Пуйлу преподнесли также и демократы с Байденом со своей неуступчивостью в вопросах иммиграции. Они не оставили республиканцам другой возможности повлиять на демократов, напомнив Байдену, что танго танцуют вдвоем и он не диктатор типа Си или Путина.
А наша власть доказала свою тупость - двоешники думали, что их все будут кормить, поить, выносить их горшок и менять им памперсы, потому, что они "невтекли".
А ведь должны были были начать воевать страной, а не только солдатами. Историю сучьи дети учите!
Все для фронта - все для победы! Только так побеждают. Наследная принцесса Елизавете служила в армии водителем грузовика, в США, в Англии, в Германии женщины заменили ушедших на фронт мужчин на заводах. В Италии все итальянцы сдали свои обручальные кольца в государственный банк для увеличения золотого запаса страны. Это назвали "Обвенчайся с Италией".
А у нас проекты автобусных остановок за миллион гривен, частный бизнес уехал за границу и забрал с собой деньги, и продолжает забирать, а недоучки жируют в офисных креслах за пожертвования Запада.
Это несправедливая война! Солдат на фронте не должен погибать за власть мародеров, больших и маленьких. Но солдат вынужден воевать, потому что должен защитить жизнь родных и близких. Ну и еще потому, что пока еще наша власть выглядит не так отвратительно как путинская - наши научились хорошо гриммироваться!
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14.12.2023 11:07 Ответить
Давай танцювати танго допомогаючи Україні і Ізраїлю , і закінчимо танцювати танго еміграцією в США.Щоб Ти не писав і на що б Ти не посилався, США ,РОЗІСРАНІ ЧВАРАМИ,КОТРІ ПОСІЯВ КУЙЛО,котрі не тільки працюють на 3,14дерацію в часі його окупаційної війни в Україні і геноциді українського народу ,але й цими чварами він дуже сильно підірвав авторитет довіри до США, як держави ,котра є заступницею демократичних цінностей, як і те,що США обіцяючи одне, реально роблять зовсім інше.
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14.12.2023 11:32 Ответить
Неконституционный Ермак, который стоит во главе официальных делегаций смотрится как Распутин возле малолетнего недоучки царевича.
В глазах умудренных американских, да и европейских политиков нынешняя власть деятелей украинского голливуда выглядит как триллер - когда же неизбежное настигнет этих всплывших в мутной пене недоучек.
Если офисный клерк оценивает способности генералов и принимает решения об их устранении - это уже мы видели.
В Италии пришел к власти Муссолини, который по образованию был журналистом. В результате его управления итальянской армией она не не одержала НИ ОДНОЙ победы во Второй мировой.
У нас тоже пытаются руководить войной юмористы-продюссеры-юристы.
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14.12.2023 10:51 Ответить
Ну можно же не тратить столько пустых слов как ты делаешь, а написать просто - Залужного в президенты! И не надо сопли по тарелке размазывать.
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14.12.2023 10:53 Ответить
Просто нужно не лезть куда не надо и назначать компетентных людей, а не дружбанов. Но для этого тоже надо иметь мозги.
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14.12.2023 11:01 Ответить
ЭКО ты хватил! За них думают те у кого такие мозги есть, например изя каломыйский… или фирташ с фельдманом…
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14.12.2023 14:43 Ответить
Наши олигархи тупые как пробки.
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14.12.2023 14:47 Ответить
Если бы они были тупые то ты был бы богаче их…. А пока что наооборот
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14.12.2023 14:48 Ответить
Наличие денег не делает людей умными. Это лишь доказывает их умение выманивать деньги у других людей.
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14.12.2023 14:51 Ответить
Отнюдь не защищая олигархическую нечисть, хочу спросить - а ты конечно Нобелевский лауреат, скажи в какой сфере? Неужели экономика и финансы? У нас с тобой спор похож на спор двух челов один из которых не имеет освиты и работает на стройке каменщиком, так вон он утверждает, что он гораздо умнее главного инженера строительства поскольку знает как готовить раствор и класть кирпич.
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14.12.2023 15:21 Ответить
Причем тут нобелевский лауреат. Я не говорю вообще ничего о себе. Я лишь написал, что наши олигархи тупые недоумки. Вот и все.
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14.12.2023 15:23 Ответить
Я бы не сказал что они глупые. Охарактеризовал бы их по другому - хитрые, изворотливые, очень чванливые, алчные и жадные мизантропы, для которых мы с тобой лишь средство к обогащению
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14.12.2023 15:40 Ответить
И все же лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным! Куда им инвестировать это уж их дело (ты же не хочешь заработать и инвестировать в интеллект? Не хочешь, не можешь, или просто ума не хватает?) им этих заработанных денег надолго хватит. Они сидят себе на виллах в Лондоне, Монако и в Цюрихе не слыша ракетных взрывов и даже не знают о том что ты есть, и про то, что ты их тупыми называешь. Да и собственно говоря, им это как то глубоко по йух! Вот такие реалии на сегодняшний день.
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14.12.2023 16:10 Ответить
Черчиль не снимал генералов - он назначал и снимал фельдмаршала, который отвечал за все и за всех.
Думаю только дебил не поймет разницу в принципах управления.
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14.12.2023 11:11 Ответить
А у нас шо уже фельдмаршалы появились? Ну назови хотя бы одного а я посмеюсь…
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14.12.2023 14:06 Ответить
Я ж казав - історію не хочемо вчити. А ще треба трохи думати і вміти проводити паралелі.
Керування збройними силами як в Англіїі, так і у нас проводиться Генеральним Штабом. Начальник Генерального штабу керує армією, і тільки він може віддавати накази підлеглим. Він же знімає з посад і затверджує наказом на нові посади, а також приймає рішення про присвоєння очередних військових звань. І все інше... І за все відповідає перед урядом і королем. І ніякий цивільний чиновник не може подати рапорт королю про звільнення з посади якогось генерала.
Ну і про фельдмаршалів
Сэр Джон Грир Дилл - британский военачальник, фельдмаршал (1941 год). Начальник Генштаба в 1940-41 гг.
И так далее один фельдмаршал за другим до 1973 года. Тут пробился один генерал... А в 1994 фельмаршалі в Англии закончились, т.к. такое звание не присваивается генералам, которые не воевали.
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14.12.2023 14:41 Ответить
Черчілль- герцог Мальборо,як і 400 років усі його предки воював на боці короля.Уинстон,наприклад,мав справжнього бойового звання полковника.Так що,він розумів,яки накази віддавав.Коли він після отримання премьерства прибув на флот - на кораблях підняли сигнали - сер Уинстон знову з нами!Це чогось варто.
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14.12.2023 18:40 Ответить
Молодой был, зеленый, первый лорд адмиралтейства. В первую мировую разработал операцию по взятию Стамбула и приказал высадить десант в Дарданеллах, утратив при этом несколько дредноутов на турецких минах. В результате - катастрофа. Кстати, ответил за это и ушел с понижением. А вообще Черчилль перевел британский флот с угля на мазут, вопреки всем, чем и обеспечил флот преимуществом. Ну и заботился о быте и содержании. Потому и любили.
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17.12.2023 16:12 Ответить
Ось Тобі "рашистська" каклінка" від куйла всія3,14дерації(реакція) на американську "допомогу" Україні(((Завдання денацифікації України залишається актуальним. Мир в Україні буде тоді, коли Росія досягне своєї мети", - цитують росЗМІ диктатора. Джерело: https://censor.net/ua/n3461532
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14.12.2023 11:38 Ответить
"Виглядає,як трілер.." Чи як тріпер?
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14.12.2023 18:30 Ответить
Справа не тільки в українському народі, а в безпеці всієї Європи.
Європа потроху мобілізуєтьбся, і її економіка в рази потужніша за московітську.
Якщо Америка самоусунеться, то стане зажраною світовою провінцією.
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14.12.2023 10:54 Ответить
А вы расскажите нашим солдатам, которые сегодня штурмую кучу щебня с названием "Фортеця Бахмут" что сегодня они должны погибнуть за безопасность Европы, чтобы наши беженцы в Монако по-прежнему наслаждались тишиной и покоем французской Ривьеры.
Когда мы ехали в Афганистан нам говорили старшие товарищи: "Забудь тот бред про интернациональную помощь. Задача у нас одна - вместе приехали, вместе и постараться уехать! Воюй за друга, который рядом, как за самого себя. Только так будет шанс."
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14.12.2023 11:17 Ответить
Нашим солдатам на "беженцев в Монако" н а с р а т ь - солдаты защищают свою землю.
И Европу защищают - на безопасность соседей им не наплевать.
Потому Европа нас и поддерживает, что бы Америка не решила.
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14.12.2023 11:57 Ответить
А ты сам был в окопах? Не на учениях, а когда конкретно знаешь что в любой момент может наступить финиш...
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14.12.2023 12:25 Ответить
Я про настрой солдат воевать за Европу во всем мире не писал. О настрое могу только догадываться, как старый солдат. Но думаю что все хотят выжить и все молят Бога уберечь солдата от дурака-командира!
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14.12.2023 12:42 Ответить
Пример Афгана неудачный - это была классическая агрессия,
потому на первом месте был животный мотив выжить.
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14.12.2023 12:53 Ответить
Животный мотив выжить - это когда здоровый мужик бежит куда глаза глядят от того места, где кто-то стрельнул.
А вот поднять голову из окопа и начать стрелять, отвлекая огонь врага на себя, чтобы друг успел перезарядиться или сменить позицию - это действия направленные на то, чтобы вижить, но вместе с другом, и еще, а вдруг, и победить...
И вообще - скучно говорить с людьми, которые говорят цитатами из политической литературы...
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14.12.2023 13:02 Ответить
Определись что ты хочешь доказать, а потом доказывай.
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14.12.2023 13:16 Ответить
У тебя деменция? Почитай свой первый пост. Нет памяти, не пиши, старый о..л, ой извини, воин.
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14.12.2023 14:19 Ответить
Похоже тут нужно не о деменции говорить, а способности понимать прочитанное...
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14.12.2023 14:43 Ответить
Мой дядька рассказывал, что когда он ехал в Афган, то замполит часто рассказывал солдатам и офицерам что они едут защищать СССР на дальних рубежах… Я думаю что замполиты фашистской ********* примерно также рассказывают своим воинам о войне в Украине. Ничего не поменялось и ничего нового рашисты не придумали! А тебе с таким настроем надо не в европейской Польше сидеть, а назад в свой лугандон возвращаться, там тебе самое место певец рузькаго мира. Наши солдаты не за авдеевский щебень воюют, а за независимость Украины и уничтожают они не битый кирпич а фашистскую нечисть нахлынувшую в нашу страну по приказу их плешивого гитлера.
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14.12.2023 14:16 Ответить
Є відчуття що ті овочі що зе вибирали його і будуть вішати на майдані))
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14.12.2023 11:00 Ответить
Они будут делать бутерброды и разливать горячий чай присутствующим... Маркитанты вечны, как и проституция!
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14.12.2023 11:18 Ответить
В этом и была цель изначально. Остальное просто попытка скрыть за красивыми словами там заботу о границе или чего там их волнует.
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14.12.2023 11:00 Ответить
На ЗЄБонапартіку якась погана карма .кругом про...б .Напевно пороблено в Омані...
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14.12.2023 11:21 Ответить
слова, слова....
Пиночет не колебался и не гадал на ромашках
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14.12.2023 11:25 Ответить
Ми вибачьте, ******** Той Шанс!, по "версії Піночета!",Коли у Першу чергу!!!-треба було душити Гнид!!!, Відразу!,Щвидко!,Та без зволікань!,(, А "задушили" чомусь, тіки Сашка Музичка!,(, Котрий ПОКАЗАВ!!!, "патріотам", Як!, Це треба було робити! ось така їпуча історія!(, а тепер вони валають!(, та не знають,на кого,що спихнути!,(,
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14.12.2023 11:49 Ответить
хто зна, може той Сашко згодом міг обернутися на когось на кшалт Ківи
правильно Ленін казав: спочатку створюється ОРГАНІЗАЦІЯ, а уже потім можна піднімати бунт
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14.12.2023 12:12 Ответить
Якби він був розумним, то тихо створював би свою структуру.
А не бігав скрізь, махаючи автоматом.
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14.12.2023 12:40 Ответить
Не вспів!!(,влада в Ньому, віідчула загрозу, Тому й прибрали, Хіба Це, не зрозуміло??,,Їм не потрібенбув,Такий розклад, та розвіток подій!(, Коли на місцях сиділи куми-Гниди,та волали про допомогу та рятування!,(,,
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14.12.2023 13:02 Ответить
ви здається більш на ківу схожі, коли кнопаєте призвіще людожера-члєніна,з великої літери!,тим більш з прикладами його "правильності"
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14.12.2023 13:10 Ответить
Начальник Головного розвідувального управління Буданов каже: «Російський слід у допомозі терористам ХАМАСу, як то кажуть, очевидний. По-перше, ми знаємо чіткі факти: росіяни вже досить давно передають ХАМАСу трофейну зброю.
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14.12.2023 12:35 Ответить
Фашистська ********* передає хамасу зброю дуже давно (за трофейну мабудь і не йдеться бо я сумніваюсь що її у фашистів багато) і ця зброя саме совітського та рашистського виробництва.
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14.12.2023 14:25 Ответить
Але в бік росії навіть пукнути боїмось, тому робимо вигляд, що у всьому винна Україна.
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14.12.2023 16:51 Ответить
а тепер скажіть мені ще раз, що це все не змова, русня потужно наступає а у нас вже скоро навіть набоїв не буде і це не жарт і не перебільшення, чим нам стримувати такий натиск? крім того, що тілами......... Нам не дали все що треба було під наступ і погнали в наступ, не дають зараз для оборони навіть самого необхідного, навіть ППО скудо бідно, про що мова? Яка перемога коли вся допомога по всьому світу згортається, нас просто злили домовившись з ******
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14.12.2023 12:43 Ответить
яка змова, кого з ким ?
притула говорив що правильно наш сцар робить що не вкладається у власне озброєння, а тринькає гроші на всяку фігню. бо зброю дасть захід, тому що він тіпа зобов'язаний.
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14.12.2023 14:35 Ответить
змова рептілоїдів з жидомасонами. Це ж очевидно.
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14.12.2023 14:52 Ответить
Ну, я скажу, что Байден давно не хотел нашей победы - он просто не знал что с ней делать.
А сейчас обкатывают нашего Наполеона, чтобы он слез с коня и сел подумал, что делать.
А то получается сейчас, что наш главком готов с грозным видом воевать до последнего добровольца и до последнего новобранца, которого удасться поймать Сырский под Бахмутом всех примет и оприходует. А потом как Наполеон - на остров Эльбу, там красиво, тихо, жрачка вкусная... Третьего похоже Бубочке не дано вместиться в голову.
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14.12.2023 13:09 Ответить
Таке відчуття що ви маєте свідомвсть кацапа, у вас все вирішує цар, Байден, Зеленский, останього добровольця хтось виловдює і Сирському передає. А про Укаїнський нород ви щось чули? Про тих хто не перший рік відвішує ******** другий арміі світу?
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14.12.2023 17:27 Ответить
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14.12.2023 13:09 Ответить
Да Зеля,,, просто Да… своему массажисту и покоивки ты тоже ордена и пистолеты Форт дал???
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14.12.2023 14:21 Ответить
Дуже. <******** погана. новина.
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14.12.2023 14:54 Ответить
Давно понятно было что Респудликанцы чтобы нагадить Байдену и уничтожить его шансы повторно стать Президентом-ради этого они будут блокировать все его инициативы и страдать будет в том числе Украина. Байдену нужно было пользоваться Лендлизом и заранее передать Украине запас оружия НАПЕРЕД -старый дурак не мог просчитать такую ситуацию наперед. А сейчас мы в месте с ним в Жопе пока не юудут новые выборы в Президенты и Конгресс где со 100% вероятностью победят Трамп и Республиканцы
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14.12.2023 14:54 Ответить
Это изначально было понятно, после 2006 года! Но как говорил "классик", многим приятнее с пеной у рта доказывать существование единорогов, чем признать, что тебя *******!
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14.12.2023 16:26 Ответить
Кулебякины выкормыши другое в интернете всю неделю горланили!!!
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14.12.2023 16:24 Ответить
Та заспооокооооойтесь !!!
На допомогу Україні у Пентагона є ще 4,6 млрд дол зі своїх запасів і 1 млрд дол на поповнення цих запасів. А запасів у Пентагона дууууже багато.
Сьогодні Сенат проголосував бюджет Пентагона на 2024 рік у розмірі 886 млрд доларів !!!!! і там є
допомога і Україні і Ізраїлю !
А тим часом Європа нарощує свою допомогу в рази . Вчорашній Датський 1 мільярд тому доказ !
Не розганяйте зраду - краще йдіть в ТЦК !
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14.12.2023 16:30 Ответить
886 млрд есть, но для Украины там предусмотрены слезы - 300 млн
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14.12.2023 16:59 Ответить
Неправда
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14.12.2023 19:04 Ответить
"Даремно: ЗЕ-не-Лох --влаштував переполох ! "
Зазвичай наш Кеша. задля чергового кеша .як відважний : Я-не-Лох---влаштував. війні. переполох !!! ЗЕ-відосики у мить--це. як окупанта треба бить! НЕ нарошно.--наяву ---в того ЖОП... у диму! ***...--- синім полум*ям горять!!! Як би ж так щодня-- від війни тієї--- НЕ лишилось би й роя !
Та Світ. врешті--решт .прозрів--( з ким справу має ) і. підніс прямо нам під ніс( отаку велику з маком !!! )
Ма...ть від коритця їх НЕ відіпхать ! Щодо виборів:--
Ані -ГУ--ГУ ! Аж поки НЕ зігнемось у дугу ...
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14.12.2023 16:51 Ответить
Оце така ефективність роботи ОП, Єрмака та його замів, радників. За таку ефективність їх кришує Зеленський? Вони ефективно лише бюджет дерибанять. В принципі, їм на все вже плювати, бо забезпечили собі та до сьомого коліна заможне життя десь у теплих країнах.
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14.12.2023 18:04 Ответить
Американці не ******* невдах.Вони слабакив бачать одразу.З нашого складається саме таке враження.
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14.12.2023 18:46 Ответить
Не треба засмучуватися, поки дядько Сем буде на канікулах ЗСУ на європейській допомозі триматиметься
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14.12.2023 19:22 Ответить
пєрєдасти
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14.12.2023 20:17 Ответить
а шо тут роБлять москвороті???
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14.12.2023 20:22 Ответить
Зрозуміло, що там є внутрішні незлагоди; але ж, в цілому, це величезний дипломатичний провал Зе особисто, плюс його команди.
Можливо, для того, щоб керувати країною під час війни, досвіду коміка-актора недостатньо. Тобто він просто не на своєму місці.
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14.12.2023 20:24 Ответить
Службове розслідування по факту службової недбалості, що що потягла тяжкі наслідки відносно комбрига 128-ї бригади ЗСУ припинено розпорядженням генерала Сирського (командуючий сухопутними військами ЗСУ). одне до одного мосте шлях полярні,пухнасті лисичці
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14.12.2023 21:51 Ответить
"Менше з тим спікер Джонсон сказав" - це що таке? машинний переклад з російської, - там стоїть "однако".
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14.12.2023 22:39 Ответить
Их можно понять отчасти. В Майами, со слов знакомых и брокеров, с каждым траншем в Украину народ из Украины скупает недвижимость. Американцы это знают.
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14.12.2023 22:43 Ответить
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