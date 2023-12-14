Конгресс США идет на зимние каникулы, не приняв помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.
Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", – сказала она.
Жан-Пьер добавила, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране.
"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", – резюмировала она.
Ранее несколько конгрессменов заявили, что готовы отказаться от рождественских каникул и настаивают на продолжении работы Конгресса на следующей неделе для решения вопроса о помощи Украине.
Лидер республиканцев Митч Макконнелл при этом был убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине, даже если две партии смогут найти компромисс.
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Ладно теперь 17-18 января вернутся к этой теме, а пока Байдену надо напомнить о кубышке в 4.5 миллиарда, что еще осталась. Этого не на месяц, а на три хватит, надо бы распечатать.
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Простий люд піде....
Весь кагал мобілізувався.
А наша власть доказала свою тупость - двоешники думали, что их все будут кормить, поить, выносить их горшок и менять им памперсы, потому, что они "невтекли".
А ведь должны были были начать воевать страной, а не только солдатами. Историю сучьи дети учите!
Все для фронта - все для победы! Только так побеждают. Наследная принцесса Елизавете служила в армии водителем грузовика, в США, в Англии, в Германии женщины заменили ушедших на фронт мужчин на заводах. В Италии все итальянцы сдали свои обручальные кольца в государственный банк для увеличения золотого запаса страны. Это назвали "Обвенчайся с Италией".
А у нас проекты автобусных остановок за миллион гривен, частный бизнес уехал за границу и забрал с собой деньги, и продолжает забирать, а недоучки жируют в офисных креслах за пожертвования Запада.
Это несправедливая война! Солдат на фронте не должен погибать за власть мародеров, больших и маленьких. Но солдат вынужден воевать, потому что должен защитить жизнь родных и близких. Ну и еще потому, что пока еще наша власть выглядит не так отвратительно как путинская - наши научились хорошо гриммироваться!
В глазах умудренных американских, да и европейских политиков нынешняя власть деятелей украинского голливуда выглядит как триллер - когда же неизбежное настигнет этих всплывших в мутной пене недоучек.
Если офисный клерк оценивает способности генералов и принимает решения об их устранении - это уже мы видели.
В Италии пришел к власти Муссолини, который по образованию был журналистом. В результате его управления итальянской армией она не не одержала НИ ОДНОЙ победы во Второй мировой.
У нас тоже пытаются руководить войной юмористы-продюссеры-юристы.
Думаю только дебил не поймет разницу в принципах управления.
Керування збройними силами як в Англіїі, так і у нас проводиться Генеральним Штабом. Начальник Генерального штабу керує армією, і тільки він може віддавати накази підлеглим. Він же знімає з посад і затверджує наказом на нові посади, а також приймає рішення про присвоєння очередних військових звань. І все інше... І за все відповідає перед урядом і королем. І ніякий цивільний чиновник не може подати рапорт королю про звільнення з посади якогось генерала.
Ну і про фельдмаршалів
Сэр Джон Грир Дилл - британский военачальник, фельдмаршал (1941 год). Начальник Генштаба в 1940-41 гг.
И так далее один фельдмаршал за другим до 1973 года. Тут пробился один генерал... А в 1994 фельмаршалі в Англии закончились, т.к. такое звание не присваивается генералам, которые не воевали.
Європа потроху мобілізуєтьбся, і її економіка в рази потужніша за московітську.
Якщо Америка самоусунеться, то стане зажраною світовою провінцією.
Когда мы ехали в Афганистан нам говорили старшие товарищи: "Забудь тот бред про интернациональную помощь. Задача у нас одна - вместе приехали, вместе и постараться уехать! Воюй за друга, который рядом, как за самого себя. Только так будет шанс."
И Европу защищают - на безопасность соседей им не наплевать.
Потому Европа нас и поддерживает, что бы Америка не решила.
потому на первом месте был животный мотив выжить.
А вот поднять голову из окопа и начать стрелять, отвлекая огонь врага на себя, чтобы друг успел перезарядиться или сменить позицию - это действия направленные на то, чтобы вижить, но вместе с другом, и еще, а вдруг, и победить...
И вообще - скучно говорить с людьми, которые говорят цитатами из политической литературы...
Пиночет не колебался и не гадал на ромашках
правильно Ленін казав: спочатку створюється ОРГАНІЗАЦІЯ, а уже потім можна піднімати бунт
А не бігав скрізь, махаючи автоматом.
притула говорив що правильно наш сцар робить що не вкладається у власне озброєння, а тринькає гроші на всяку фігню. бо зброю дасть захід, тому що він тіпа зобов'язаний.
А сейчас обкатывают нашего Наполеона, чтобы он слез с коня и сел подумал, что делать.
А то получается сейчас, что наш главком готов с грозным видом воевать до последнего добровольца и до последнего новобранца, которого удасться поймать Сырский под Бахмутом всех примет и оприходует. А потом как Наполеон - на остров Эльбу, там красиво, тихо, жрачка вкусная... Третьего похоже Бубочке не дано вместиться в голову.
На допомогу Україні у Пентагона є ще 4,6 млрд дол зі своїх запасів і 1 млрд дол на поповнення цих запасів. А запасів у Пентагона дууууже багато.
Сьогодні Сенат проголосував бюджет Пентагона на 2024 рік у розмірі 886 млрд доларів !!!!! і там є
допомога і Україні і Ізраїлю !
А тим часом Європа нарощує свою допомогу в рази . Вчорашній Датський 1 мільярд тому доказ !
Не розганяйте зраду - краще йдіть в ТЦК !
Зазвичай наш Кеша. задля чергового кеша .як відважний : Я-не-Лох---влаштував. війні. переполох !!! ЗЕ-відосики у мить--це. як окупанта треба бить! НЕ нарошно.--наяву ---в того ЖОП... у диму! ***...--- синім полум*ям горять!!! Як би ж так щодня-- від війни тієї--- НЕ лишилось би й роя !
Та Світ. врешті--решт .прозрів--( з ким справу має ) і. підніс прямо нам під ніс( отаку велику з маком !!! )
Ма...ть від коритця їх НЕ відіпхать ! Щодо виборів:--
Ані -ГУ--ГУ ! Аж поки НЕ зігнемось у дугу ...
Можливо, для того, щоб керувати країною під час війни, досвіду коміка-актора недостатньо. Тобто він просто не на своєму місці.