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Новости Война в Украине
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Война против Украины оказала значительное влияние на экономику России, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремль

Война против Украины оказала значительное влияние на российскую экономику, повысив внутренние цены и заставив Москву выделить треть своего бюджета на военные расходы. По данным Министерства финансов США, ВВП страны был бы более чем на 5% выше, если бы РФ не начала полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как заявила Рейчел Лингаас, главный экономист санкций в Минфине США, экономика России выросла бы более чем на 5%, если бы российский диктатор Владимир Путин не начал войну против Украины.

Лингаас отметила, что страна отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США.

По ее словам, начатая война, санкции и политическая реакция Москвы на события "ставит экономику России под значительную экономическую нагрузку".

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Согласно публикации FT, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов или почти треть своих общих расходов.

Основа российской экономики – доходы от нефти и газа – в этом году пострадала, хотя в последние месяцы произошло небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились.

Кроме того, западные санкции в отношении торговли нефтью Россией не оказали такого большого влияния, как изначально прогнозировалось, отмечает издание.

Вторжение и оккупация Россией части Украины сейчас "способствуют быстрому росту издержек, обесцениванию рубля, росту инфляции и сжиманию рынка труда, что отражает потерю рабочей силы" в ее экономике, добавила Лингаас.

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Топ комментарии
+8
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14.12.2023 10:48
+7
Поки у Ваньки буде водка на столі-срати вони хотіли і на економіку і на санкції.
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14.12.2023 10:52
+4
Кацапам похрін. Вони звикли жити в гівні.
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14.12.2023 11:06
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14.12.2023 10:48 Ответить
подпісь под картінкой:
"ваня даже писюна отдал за родину"
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14.12.2023 11:41 Ответить
Поки у Ваньки буде водка на столі-срати вони хотіли і на економіку і на санкції.
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14.12.2023 10:52 Ответить
І на х#йла та його сране сво
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14.12.2023 11:42 Ответить
Щось не видно, щоб там з голоду пухли...
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14.12.2023 10:52 Ответить
Очі сильніше вирячи, ватнице, то може й побачиш.
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14.12.2023 10:59 Ответить
Батюшкііі ! Пєтровна , гляді какіє дєлікатеси !!
Ну вот ,, багато живьом же . А хахли думают что ми тут с голоду памераєм .
.
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14.12.2023 11:24 Ответить
Подивись ютуб-канал "Заброшенная россия" у яких злиднях живуть кацапи
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14.12.2023 11:43 Ответить
Вони там все життя так жили, а санкції тільки два роки.
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14.12.2023 11:45 Ответить
Санкцій були і у СРСР. Саме завдяки цим санкціям і ізоляції росії кацапи були і навіки залишаться у лайні.
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14.12.2023 12:00 Ответить
Доки Москва й Пітер жируватимуть, то ніц не буде! А до такого життя, як у глибинці їм не звикати...
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14.12.2023 12:08 Ответить
Кацапам похрін. Вони звикли жити в гівні.
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14.12.2023 11:06 Ответить
Тому і завжди готові продати родину за жвачку
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14.12.2023 11:44 Ответить
Якби ж! А так вони підуть вобвати не за жвачку, а за шматок хліба!
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14.12.2023 12:10 Ответить
Чудовий шлях могілізуватись до армії за гроші. Тільки нам від того не легше.
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14.12.2023 12:22 Ответить
Рейчел. Головний економіст санкцій. Пекельных.
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14.12.2023 12:44 Ответить
 
 