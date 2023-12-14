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Мир в Украине будет, когда Россия достигнет своей цели, - Путин. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что цели так называемой "спецоперации" в Украине не изменяются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Цели спецоперации не меняются. Задача денацификации Украины остается актуальной. Мир в Украине будет тогда, когда Россия достигнет своей цели", - цитируют РосСМИ диктатора.

Также читайте: На помощь Украине остался $1 млрд, - Белый дом
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Топ комментарии
+64
Здохни, тварь!
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14.12.2023 11:29
+47
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14.12.2023 11:35
+38
путін *****. ла ла ла
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14.12.2023 11:29
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14.12.2023 11:28 Ответить
Здохни, тварь!
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14.12.2023 11:29 Ответить
Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.

Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

- Крым наш?

- наш, - відповів бармен.

- А Донбас наш?;

- наш;

- Ну а Киев тоже наш?

- наш;

- а конкурс Евровидение наш?

- наш;

- а следующий конкурс в Маскве?

- угу;

Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

- Сколько я вам должен?

- 100 гривень.
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14.12.2023 13:51 Ответить
путін *****. ла ла ла
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14.12.2023 11:29 Ответить
Плєшивий рахіт.
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14.12.2023 12:14 Ответить
Во истину *****!!
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14.12.2023 13:24 Ответить
Хрен тебе на воротник, коротышка ипанутая!
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14.12.2023 11:29 Ответить
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14.12.2023 11:31 Ответить
У нас десь відсотків 99 - суцільні переможники, так що повністю згоден з висновками вчених США.
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15.12.2023 11:07 Ответить
у пуцла одна проблема - руские хотят кушать
и кушать каждый день
потому денег на войну катастрофически не хватает
*
заморит голодом всю кацапию
мамой путина клянусь
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14.12.2023 11:31 Ответить
Жарти жартами, але рускіє будуть терпіти навіть коли діти будуть помирати з голоду, їм не звикати жити куйово тільки щоб решті світу було куйово. Тож у мокшандії грошей на війну вистачить ще надовго тим більше поки є чим платити силовикам.
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14.12.2023 11:37 Ответить
я не жартую
тата путіна в блокадном Ленніграді людей їв щоб вижити - це кацапське нутро
*
чому виник дефіцит яєчок у кацапів? Менше стали виробляти? ні.
грошей у кацапів на їжу не хватає - тому побігли за найдешевшим білком
скоро стане дефіцит "олії" та "риби"
і так дальше
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14.12.2023 11:44 Ответить
Де не хватае? Все їм хватае.
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14.12.2023 11:52 Ответить
раз хотят Украину - занчит не хватаэ
як і тєбе в голові
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14.12.2023 11:55 Ответить
клепки в голові не хватає
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15.12.2023 07:51 Ответить
Короче х#йло реально планировал развалить эрефию.
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14.12.2023 11:32 Ответить
Який мир, бабцю? Кацапський?
Поневолених українців одягнуть у кацапську військову форму та відправлять воювати проти країн НАТО.
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14.12.2023 11:33 Ответить
Слушаю этот бред! В стране, кроме войны, куча проблем, а оно выплетает про военно-патриотическое воспитание будущего мяса....
Короче, будущее поколение будут воспитывать садисты, убийцы, мародёры, насильники !
Бог, жги - рашу исправить нельзя !!!
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14.12.2023 11:34 Ответить
"Будущее поколение будут воспитывать садисты, убийцы, мародёры, насильники "

А типу в них колись було інакше.
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14.12.2023 11:39 Ответить
на жаль сидисти мародери, гвалтівники та вбивці приїхали до нас((. Але, на засрахє цього "добра" ще вистачає.
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14.12.2023 11:53 Ответить
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14.12.2023 11:35 Ответить
Та здохни рашиська паскуда ,а хтось про якісь переговори з цієї нациською мерзотою говорить ,нічого не змінилося.
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14.12.2023 11:36 Ответить
хіба хтось мав сумнів що тут або ми, або вони?. це не наш вибір, але...
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14.12.2023 11:36 Ответить
Моя покійна бабуся тролила совецькі гасла "Миру - мир!" :
- Ой буде, буде мир, будуть люди мерти,
Буде м'ясо за копійку, не бде кому жерти!
Україні пуцин пропонує саме такий мир - мир кладовища.
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14.12.2023 11:38 Ответить
"Ветераны ДНР"...
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14.12.2023 11:38 Ответить
в 2014 году всем нормальным людям это было понятно что рашка парашка...
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14.12.2023 11:55 Ответить
СНОВАОТСОСЫ
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14.12.2023 13:22 Ответить
"Ета запад нас пассорил с раzzией..." (с)
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14.12.2023 11:39 Ответить
Ага, ''кацапський мир'' гулаги, та катування українців. Вже на окупованій херсонщині пропонують переселятися в тюмень
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14.12.2023 11:40 Ответить
Мир в Україні настане, коли ти здохнеш, х#йло. А як живим попадешся, то болгаркою будемо тебе різати на шматки!
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14.12.2023 11:41 Ответить
Не настане... здохне одне х№йло - прийде інше: патрушев, мєдвєдєв та інші можливі варіанти - вони нічим не краще. Мир настане тоді, коли ця недоімперія розпадеться, не раніше.
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14.12.2023 11:49 Ответить
Кутошліфувальною машинкою )
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14.12.2023 11:54 Ответить
Так, так "Імперія - це мир". П*дарас кончений
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14.12.2023 11:42 Ответить
иди ***** *************** ********..............................................................
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14.12.2023 11:43 Ответить
А чи відомо вам,що гітлер майже те ж саме говорив в січні 1943 року коли йшла сталінградська битва.В котре вже ловлю куйла на тому,що він майже дослівно цитує то гітлера з гебельсом,то бормана.Видно з кого він черпає своє натхнення.
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14.12.2023 11:45 Ответить
А що ще може сказати *****? Визнати власну дурість і сісти у вязницю в статусі військового злочинця? Ні! ***** хоче дожити в звичному комфорті, а те що за його комфорт і особисту недоторканність роками будуть здихати на війні кацапи, то вони на це згодні.
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14.12.2023 11:47 Ответить
підар плєшивий.
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14.12.2023 11:49 Ответить
Бидло готове воювати 100 років і піддані виконувати наказ х@ла
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14.12.2023 11:50 Ответить
а мета рабсії - побільше людської крові пролити по всьому світу! Коли вже ця плешива падла на НАТО полізе, (от таке бажання святому Миколаю загадаю), щоб те НАТО вже нарешті до тями прийшло та зрозуміло, що шизофреніки самі не зупиняються, їх потрібно силоміць зупиняти!
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14.12.2023 11:58 Ответить
а що ху-лові ще казати? Ну справді - що? Мета його агресії незрозуміла навіть йому самому, щось треба показати ватнікам... бо не зрозуміють... ну - все за планом... план забористий, мабуть
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14.12.2023 11:59 Ответить
пнх хло погане..
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14.12.2023 11:59 Ответить
Якщо хочемо зберегти країну, треба йти на рішучі кроки. Не принижуватися перед Заходом, а починати робити ядерну зброю. Неважливо яку - "брудну"/"чисту", але починати робити.
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14.12.2023 11:59 Ответить
щоб зробити хоча б брудну, потрібно капітально почистити номенклатурні кадри та розвідку..
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14.12.2023 12:04 Ответить
кабаеха подала в суд Гааги иск против плесени, о том что он растлевает многолетних
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14.12.2023 12:00 Ответить
обнульониш хоче обнулити рабϟϟію...
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14.12.2023 12:01 Ответить
Мир тоді тоді коли Україна виб'є кацапське бидло зі своєї території!
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14.12.2023 12:01 Ответить
Не факт, на московії хренова туча путіноїдів, які сплять і бачать знищення України. І вихід на кордони не значить мир, просто передишка. Ця сволота не заспокоїться ніколи від слова ніколи. Друга справа, коли не стане самої московії як такої. Але чи зможе(схоче) світ такого сценарію -оце вже питання. І життя показує, що окрім ***** в світі є ще досить придурків і з цим теж потрібно рахуватись.
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15.12.2023 04:37 Ответить
Як донести цьому кацапському маразматику, що Бандера вже давно не ******* кацапів? Зараз ЗСУ масово чавлять русню і русофобствують. ЗСУ в нас на першому місці по русофобії. Мені здалося що позаду гівна на екрані написано «ИТОГИ ГОЙДЬІ с резиновой попой».
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14.12.2023 12:04 Ответить
амбіції шизоіда не відповідають його можливостям, репарації кацапи виплачуватимуть дуже довго і сумлінно, хоча пуйло вже мабуть буде мертве
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14.12.2023 12:05 Ответить
Х*ло, go f*ck yourself.
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14.12.2023 12:05 Ответить
вбивця каже про мир..
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14.12.2023 12:05 Ответить
Значит-сосать будет ху#ло со своими ху#лопанами.
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14.12.2023 12:09 Ответить
вова, у нас унитазов столько нету...
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14.12.2023 12:19 Ответить
Тисячі років намагаються знищити Україну ,тобі під..філ московський, не вистачить життя ,не дочекаєшся , ***** , ти курява на чоботах, наших ЗСУ
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14.12.2023 12:19 Ответить
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14.12.2023 12:23 Ответить
Чурка болотная ху@ло!
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14.12.2023 12:24 Ответить
От його пре на Хануку, ще один забобонний карликовий лідор.
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14.12.2023 12:27 Ответить
Большевистская клоака возникла против всего мира.
И будет похоронена всем миром.
И настанет мир.
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14.12.2023 12:33 Ответить
zdoxne potvora !!!
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14.12.2023 12:51 Ответить
Мир в світі настане тоді, коли всі кацапи повиздихують к бісовій матері
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14.12.2023 12:55 Ответить
Мир в Україні буде, коли Росія досягне своєї мети, - Путін


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14.12.2023 13:07 Ответить
Дурне, брехливе пуйло і вся та орда. Виходить, що тільки знищення рашистів дасть можливість українцям жити мирно.
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14.12.2023 13:16 Ответить
Тобто, мир в Україні буде тоді, коли московія здохне.
Я думаю, впевнена, що цьому факту зрадіємо не лише ми, а й весь світ.
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14.12.2023 13:27 Ответить
В такому випадку весь світ повинен "поднапрячся"- ціль цього варта...
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15.12.2023 04:40 Ответить
шо б ти сдох х у й л @ разом з іншими ***************
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14.12.2023 13:46 Ответить
Коли зариється? Та вже скоро, - час не резиновий, - не розтягнеш, - якось так, *****. АРХ М
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14.12.2023 13:52 Ответить
Трупофикации кацапонации , ***** дырявый ..
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14.12.2023 14:42 Ответить
Просто пішов на йух.Це якщо зовсім коротко...
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14.12.2023 14:54 Ответить
Важно не что болтнуло х=ло, а сколько денег и оружия даст Запад Украине вот и всё.
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14.12.2023 14:57 Ответить
все вірно - а що відбуваеться в реалії і особливо на сьогогодні...
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14.12.2023 18:10 Ответить
Мир настане коли путлера не стане і путинята
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14.12.2023 16:30 Ответить
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14.12.2023 16:54 Ответить
мир на раковій ********* можливий тільки тоді, коли Україна досягне своєї мети.

поки що ціль виконана десь на 33,3%. 333 тис. вбитих і поранених кацапів вже є. набереться мільйон. обнулений імпотент пукін-шаломов заговорить зовсім по-іншому!
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14.12.2023 19:04 Ответить
Мабуть Степан Андрійовіч з того світу посміхається! Скільки років його нема, а русня досі всирається від його імені! Не забудьте, кацапчіки привітати Бандеру 1 січня з днем народження!
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14.12.2023 19:29 Ответить
Сьогодні Путін повинен був виступить перед журналістами на "брехінгу" і сповістить що Авдіївка взята
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14.12.2023 20:11 Ответить
то коли у нас вже зникнуть всі москвороті???
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14.12.2023 20:27 Ответить
А чому усiм москалям не стати на колiна та випрошувати у Укранцiв пробачення?
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14.12.2023 20:48 Ответить
Може відразу і відсмоктати? До сраки ті вибачення, всерівно будуть Україні репарації сплачувати, і багато років, золотом, валютою газом нафтою вугіллям рудою та інш. Оце і буде вибачення. Іншого нам не потрібно
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15.12.2023 00:27 Ответить
Ще раз повторюю - хватить бути "терпілами", у нас знов віджали території та пропонують це визнати в обмін на вступ того що залишилось у ЕС та НАТО, ми можемо спробувати віджати Курщину, Брянщину, Білгородщину як предмет торгу, але для цього потрібні "крепкіє орєшкі"
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14.12.2023 21:41 Ответить
Та в нас є один пацак з "крепкімі орешкамі"-он як на роялі наярював. Всі питання до нього...
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15.12.2023 04:45 Ответить
ту мразь українці гидують навіть іменем називати...
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15.12.2023 09:16 Ответить
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15.12.2023 12:34 Ответить
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15.12.2023 12:35 Ответить
 
 