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Мир в Украине будет, когда Россия достигнет своей цели, - Путин. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что цели так называемой "спецоперации" в Украине не изменяются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Цели спецоперации не меняются. Задача денацификации Украины остается актуальной. Мир в Украине будет тогда, когда Россия достигнет своей цели", - цитируют РосСМИ диктатора.
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Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:
- Крым наш?
- наш, - відповів бармен.
- А Донбас наш?;
- наш;
- Ну а Киев тоже наш?
- наш;
- а конкурс Евровидение наш?
- наш;
- а следующий конкурс в Маскве?
- угу;
Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:
- Сколько я вам должен?
- 100 гривень.
и кушать каждый день
потому денег на войну катастрофически не хватает
*
заморит голодом всю кацапию
мамой путина клянусь
тата путіна в блокадном Ленніграді людей їв щоб вижити - це кацапське нутро
*
чому виник дефіцит яєчок у кацапів? Менше стали виробляти? ні.
грошей у кацапів на їжу не хватає - тому побігли за найдешевшим білком
скоро стане дефіцит "олії" та "риби"
і так дальше
як і тєбе в голові
Поневолених українців одягнуть у кацапську військову форму та відправлять воювати проти країн НАТО.
Короче, будущее поколение будут воспитывать садисты, убийцы, мародёры, насильники !
Бог, жги - рашу исправить нельзя !!!
А типу в них колись було інакше.
- Ой буде, буде мир, будуть люди мерти,
Буде м'ясо за копійку, не бде кому жерти!
Україні пуцин пропонує саме такий мир - мир кладовища.
И будет похоронена всем миром.
И настанет мир.
Я думаю, впевнена, що цьому факту зрадіємо не лише ми, а й весь світ.
поки що ціль виконана десь на 33,3%. 333 тис. вбитих і поранених кацапів вже є. набереться мільйон. обнулений імпотент пукін-шаломов заговорить зовсім по-іншому!