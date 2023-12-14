Мир в Украине будет, когда Россия достигнет своей цели, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что цели так называемой "спецоперации" в Украине не изменяются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Цели спецоперации не меняются. Задача денацификации Украины остается актуальной. Мир в Украине будет тогда, когда Россия достигнет своей цели", - цитируют РосСМИ диктатора.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: На помощь Украине остался $1 млрд, - Белый дом