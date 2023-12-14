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Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: В России взлетел МиГ-31К
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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Ki.m.
показать весь комментарий14.12.2023 11:13 Ответить Мне нравится 0
Сергей Тарасов ba5e82b5
показать весь комментарий14.12.2023 11:30 Ответить Мне нравится 0
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