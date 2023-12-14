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Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: В России взлетел МиГ-31К

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Я не спеціаліст,але чи не можна було б організувати якусь засідку і завалити його на злеті чи посадці,як це успішно робили в'єтнамці?
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14.12.2023 11:13 Ответить
дело в том что орки как правило не заходят на территорию Украины - подлетают к границе отстреливаться и уходят
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14.12.2023 11:30 Ответить
 
 