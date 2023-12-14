На войне погиб фехтовальщик сборной Украины Федор Епифанов
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На войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по фехтованию на рапирах, воин из Киева Федор Епифанов.
Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Поступило ужасное и болезненное известие с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова. Федор защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России в наше государство. Тогда ему только исполнилось 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины", - говорится в сообщении.
Федор Епифанов был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта.
"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим", – добавили в федерации фехтования Украины.
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