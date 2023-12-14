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Новости Война в Украине
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На войне погиб фехтовальщик сборной Украины Федор Епифанов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федір,єпіфанов

На войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по фехтованию на рапирах, воин из Киева Федор Епифанов.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Поступило ужасное и болезненное известие с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова. Федор защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России в наше государство. Тогда ему только исполнилось 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины", - говорится в сообщении.

Федор Епифанов был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта.

"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим", – добавили в федерации фехтования Украины.

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Сумно!(((💔Дякуємо воїну за захист!!! Герою Федір Єпіфанову Слава!💛💙
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14.12.2023 12:06 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.12.2023 12:15 Ответить
Царство небесне хлопчина ти таким молодим пішов. А що МОК допускає так званих спортсменів рф до Олімпіади ,допускаає вбивць з країни терористичного нациського режиму від якого загинули більше триста наших спортсменів, це ганьба.
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14.12.2023 12:17 Ответить
18 років....Герой Справжній Українець.
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14.12.2023 12:23 Ответить
Сонечко((((.. Який біль.
здохніть підари кацапські, вбивці дітей та жінок, здохніть!!
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14.12.2023 12:24 Ответить
ніколи не пробачимо, вічна пам*ять загиблим героям.
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14.12.2023 13:18 Ответить
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14.12.2023 13:20 Ответить
Сум і розпач
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14.12.2023 14:02 Ответить
сум і гнів...
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14.12.2023 14:47 Ответить
 
 