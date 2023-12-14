ЕС выиграет от поддержки Украины, ситуация "win-win", - президент Европарламента Мецола

Лидеры ЕС должны прийти к общему решению о начале переговоров относительно членства Украины.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это ситуация "win-win". Украина должна получить моральную, политическую и финансовую поддержку, которой она заслуживает, и мы все в этом нуждаемся для нашей собственной безопасности. Это же касается Молдовы, Грузии и Боснии и Герцеговины", - отметила она.

По словам Мецолы, лидеры должны быть "реалистичными" при обсуждении многолетнего бюджета ЕС и, несмотря на отличные позиции, прийти к общему решению за столом переговоров.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу отношения к соблюдению верховенства права в Венгрии, Мецола подчеркнула, что этот вопрос, как и верховенство права в целом, остается ключевым для Европейского парламента.

"Позиция парламента четкая. Верховенство права для нас очень важно, и мы должны продемонстрировать сегодня объединенную и единогласную позицию, направить мощный, сильнейший сигнал Украине, которая бьется за всех нас. Чтобы Украина могла сделать следующий шаг. Мы не говорим о немедленном членстве, мы говорим о следующем шаге, которого украинцы очень заслуживают", - подытожила она.

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