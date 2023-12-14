ЕС должен поддержать Украину в процессе расширения, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым сделать следующий шаг в процессе расширения для Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Особенно в случае с Украиной мы думаем, что это необходимый сигнал, что мы поддерживаем деятельность украинцев, направленную на то, чтобы выполнить все необходимые меры, которые мы просили выполнить... Мы поддерживаем все предложения Европейской комиссии", – отметил канцлер.
В то же время, Шольц выразил уверенность в необходимости проведения дискуссии о расширении.
"Мы должны сделать прогресс в этих процессах вступления, которые у нас есть. Это решение Европейского Союза о том, что мы готовы к расширению, обсуждая это с Западными Балканами, Молдовой, Украиной и Грузией", - подчеркнул он.
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