ЕС должен поддержать Украину в процессе расширения, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым сделать следующий шаг в процессе расширения для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Особенно в случае с Украиной мы думаем, что это необходимый сигнал, что мы поддерживаем деятельность украинцев, направленную на то, чтобы выполнить все необходимые меры, которые мы просили выполнить... Мы поддерживаем все предложения Европейской комиссии", – отметил канцлер.

В то же время, Шольц выразил уверенность в необходимости проведения дискуссии о расширении.

"Мы должны сделать прогресс в этих процессах вступления, которые у нас есть. Это решение Европейского Союза о том, что мы готовы к расширению, обсуждая это с Западными Балканами, Молдовой, Украиной и Грузией", - подчеркнул он.

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