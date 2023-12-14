Финляндия открыла на границе с РФ два пункта пропуска

Два пограничных перехода на восточной границе Финляндии с Россией – Ваалимаа и Ниирала – возобновили работу с 14 декабря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на финского вещателя Yle.

Наиболее загруженный пограничный финский переход на восточной границе Ваалимаа открыли в полночь. К открытию там собралось около пятидесяти машин. К 8 часам утра границу с Россией пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство или вид на жительство.

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В Финляндию пока не прибыло ни одного просителя убежища (массовое появление которых на границе с РФ стало причиной закрытия пограничных постов). По словам начальника пункта пограничного контроля Ваалимаа Юсси Пеккала, пограничники готовы к разным сценариям, в том числе и приезду просителей убежища.

Пограничный переход Ниирала был открыт для движения в 8 часов утра. Уже к началу работы на границе собралась очередь из 15 автомобилей. У всех были финские номера.

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Решение об открытии двух пунктов пропуска будет действовать до 14 января 2024 года. При этом финское правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и в случае необходимости граница может быть снова быстро закрыта.

Патрулировать границу финским пограничникам помогает Европейское агентство пограничной и морской безопасности Frontex.