Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро

Правительство Эстонии приняло решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередной пакет помощи включает не только большое количество противотанковых ракет Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов. Стоимость пакета составляет около 80 млн евро", - отметил он.

Конкретное содержание и объем пакета помощи не разглашаются из соображений безопасности.

"Пакет помощи составлен так, чтобы оказать Украине максимально возможную помощь без причинения вреда нашей собственной обороне. ...Необходимый запас мы восстановим", - подытожил министр.

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