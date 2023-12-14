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Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

естонія

Правительство Эстонии приняло решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередной пакет помощи включает не только большое количество противотанковых ракет Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов. Стоимость пакета составляет около 80 млн евро", - отметил он.

Конкретное содержание и объем пакета помощи не разглашаются из соображений безопасности.

"Пакет помощи составлен так, чтобы оказать Украине максимально возможную помощь без причинения вреда нашей собственной обороне. ...Необходимый запас мы восстановим", - подытожил министр.

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Топ комментарии
+6
Естонці неймовірні! 80 млн євро при населенні 1,33 млн. У перерахунку на населення США (332 млн) це було б у 250 разів більше, тобто 20 млрд євро. І це лише один пакет допомоги!
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14.12.2023 13:51
+3
Естонія - це країна, в якій не крадеться ! І цим все сказано.
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14.12.2023 13:30
+2
Дякуємо, друзі.
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14.12.2023 13:49
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А США надали на 180))) відчуйте різницю! Маленька але сильна Естонія
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14.12.2023 13:27 Ответить
Естонія - це країна, в якій не крадеться ! І цим все сказано.
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14.12.2023 13:30 Ответить
Дякуємо, друзі.
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14.12.2023 13:49 Ответить
Естонці неймовірні! 80 млн євро при населенні 1,33 млн. У перерахунку на населення США (332 млн) це було б у 250 разів більше, тобто 20 млрд євро. І це лише один пакет допомоги!
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14.12.2023 13:51 Ответить
саме так! і немає там політичних інтриг. сильна країна. жаль, що маленька
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14.12.2023 14:04 Ответить
Уклін вам низький і повага безмежна! Велика країна ,мудрий народ.
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14.12.2023 14:00 Ответить
За такие деньги можно было купить оборудование для производства снарядов
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14.12.2023 14:37 Ответить
Дякуємо нашим друзям естонцям! Слава Україні! Elagu Eesti!
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14.12.2023 14:40 Ответить
Порівняйте з 200 мільйонів від штатів, країни як за економікою мільйони разів перевищує Естонську.
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14.12.2023 14:52 Ответить
Теперь можно будет пополнить оборонительную технику. Много чего нужно, военные выставки в помощь.
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14.12.2023 15:24 Ответить
Естонія зробить пропозицію західним союзникам офіційно погоджувати обсяг військової допомоги Україні на рівні не менше 0,25 відсотка валового внутрішнього продукту країн, тобто 120 мільярдів євро на рік.
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15.12.2023 09:34 Ответить
 
 