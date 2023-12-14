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Рашисты выпустили ракеты в район Староконстантинова на Хмельнитчине, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинджал

Российские захватчики выпустили ракеты в сторону Староконстантинова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также читайте: РФ выпустила ракеты в направлении Сумщины, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+7
Пункти невсратості...
Марафон ********** ..
Яйця боневтіковсті ...
<********** дерев ...
Нема нічого неможливого якщо ти піздабол !!!!!
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14.12.2023 14:45
+7
Наші збили кацапських мухойо@бів і це добре 🙁
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14.12.2023 14:48
+5
Треба ті ракети бруківкою пробувать. Або барабаном з центрів невсратості )
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14.12.2023 14:40
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Мухойо@и летять на Хмельниччину , щоб ви здохли 😠
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14.12.2023 14:27 Ответить
Попали, чутно вибух
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14.12.2023 14:30 Ответить
Куди попали?
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14.12.2023 14:32 Ответить
Старкон 60 км від мене, було чути, шибки в вікнах трусилися.
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14.12.2023 14:46 Ответить
А коли не попадають - вибуху не чути? Він беззвучний у такому випадку?
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14.12.2023 14:45 Ответить
Побачимо, якщо літаки будуть взлітати з аеродрома, то не попали.
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14.12.2023 14:49 Ответить
Обов"язково напишіть, ворог чекає на інфу.
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14.12.2023 16:33 Ответить
Повітряні сили підтвердили приліт по Старкону але куди попали і чи є жертви не кажуть.
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14.12.2023 16:08 Ответить
Треба ті ракети бруківкою пробувать. Або барабаном з центрів невсратості )
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14.12.2023 14:40 Ответить
Пункти невсратості...
Марафон ********** ..
Яйця боневтіковсті ...
<********** дерев ...
Нема нічого неможливого якщо ти піздабол !!!!!
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14.12.2023 14:45 Ответить
Наші збили кацапських мухойо@бів і це добре 🙁
показать весь комментарий
14.12.2023 14:48 Ответить
 
 