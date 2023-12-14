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Рашисты выпустили ракеты в район Староконстантинова на Хмельнитчине, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики выпустили ракеты в сторону Староконстантинова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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Яйця боневтіковсті ...
<********** дерев ...
Нема нічого неможливого якщо ти піздабол !!!!!