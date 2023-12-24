Российские оккупанты 15 раз безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдарме на правом берегу Днепра около Херсона 23 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".
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+10 Victor Victor a2a094ae
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Як установок, та і БК.
Потрібно вбивати не тих 1,5 десятка, що наступають хвилями, а в місцях дислокації іх в тилу. Було б чим (залпами Хаймерс, наприклад, а не по два-три постріли) - то сотнями б вбивали.