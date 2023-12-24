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Российские оккупанты 15 раз безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,танки,кринки

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдарме на правом берегу Днепра около Херсона 23 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику". 

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Топ комментарии
+10
Вбивати.
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23.12.2023 23:23
+9
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23.12.2023 23:34
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.12.2023 23:57
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Воно лізе,його вбивають,інше лізе.І так без кінця.Хто знає що з ними робити щоб не лізли???
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23.12.2023 23:07 Ответить
Вбивати.
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23.12.2023 23:23 Ответить
Просто мало вбивають, бо не вистачає в першу чергу далекобійної високоточної.
Як установок, та і БК.
Потрібно вбивати не тих 1,5 десятка, що наступають хвилями, а в місцях дислокації іх в тилу. Було б чим (залпами Хаймерс, наприклад, а не по два-три постріли) - то сотнями б вбивали.
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23.12.2023 23:26 Ответить
Україна за 1.5 роки вистріляла, наскільки я розумію, десятирічні запаси ракет до Хаймарсів. Цього БК - фізично немає в достаній кількості. Аби всі установки M-142/270, які є в Україні зараз, просто робили 1 залп на день - США повинно якось збільшити виробництво десь в 100 разів. Вони фізично це не можуть зробити швидко - немає спеціалістів.
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24.12.2023 00:44 Ответить
Я ж не написав, що жаліють дати - я написав, що фактично не вистачає, щоб вбивати більше.
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24.12.2023 00:56 Ответить
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23.12.2023 23:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.12.2023 23:57 Ответить
 
 