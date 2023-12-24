Российские оккупанты 15 раз безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдарме на правом берегу Днепра около Херсона 23 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".

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