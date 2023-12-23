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Російські окупанти 15 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,танки,кринки

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармі на правому березі Дніпра поблизу Херсону 23 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 17 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках на правому березі Дніпра, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Вбивати.
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23.12.2023 23:23
+9
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23.12.2023 23:34
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.12.2023 23:57
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Воно лізе,його вбивають,інше лізе.І так без кінця.Хто знає що з ними робити щоб не лізли???
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23.12.2023 23:07 Відповісти
Вбивати.
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23.12.2023 23:23 Відповісти
Просто мало вбивають, бо не вистачає в першу чергу далекобійної високоточної.
Як установок, та і БК.
Потрібно вбивати не тих 1,5 десятка, що наступають хвилями, а в місцях дислокації іх в тилу. Було б чим (залпами Хаймерс, наприклад, а не по два-три постріли) - то сотнями б вбивали.
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23.12.2023 23:26 Відповісти
Україна за 1.5 роки вистріляла, наскільки я розумію, десятирічні запаси ракет до Хаймарсів. Цього БК - фізично немає в достаній кількості. Аби всі установки M-142/270, які є в Україні зараз, просто робили 1 залп на день - США повинно якось збільшити виробництво десь в 100 разів. Вони фізично це не можуть зробити швидко - немає спеціалістів.
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24.12.2023 00:44 Відповісти
Я ж не написав, що жаліють дати - я написав, що фактично не вистачає, щоб вбивати більше.
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24.12.2023 00:56 Відповісти
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23.12.2023 23:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.12.2023 23:57 Відповісти
 
 