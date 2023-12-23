Російські окупанти 15 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармі на правому березі Дніпра поблизу Херсону 23 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику".

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