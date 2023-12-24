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На месте взрыва во Львове обнаружили тело женщины, - ГСЧС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На месте взрыва в частном доме во Львове обнаружено тело женщины, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 22:25 ГСЧС из-под завала спасены 2 человека, из них 1 ребенок. Обнаружено тело женщины... К месту следует кинологическое отделение ГУ ГСЧС", - говорится в сообщении.

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