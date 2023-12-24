Выдавливаем людей со старыми практиками, - Умеров о закупках у Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что из министерства "выдавливают" людей со "старыми практиками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров заявил в интервью Суспільному, отвечая на вопрос о реформе закупок у Минобороны

"Вопросов очень много, и проблем - тоже много. Мы выдавливаем всех этих людей со старыми практиками. И вы много услышите вещей, которые мы делаем, услышите много обвинений в наш адрес, потому что выдавливаем этих людей", - подчеркнул он.

По словам министра, в ведомстве создали Департамент закупочной политики, чтобы разработать политику закупок, запустить отдельные агентства по летальным и нелетальным закупкам.

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Теперь, отметил Умеров, если Украина получает международную техническую помощь, то видно, как и от кого она идет.

"Мы тоже предложили, что будем очень открыты к определенному контуру, чтобы они также пересмотрели наши прямые контракты, какие с кем заключены, за сколько и так далее. Чтобы они помогли отстроить внутренний риск-менеджмент, комплаенс и процедуры. К сожалению, закупки постоянно были политизированы. Очень много старых практик, которые не соответствуют нынешнему времени, и они должны меняться. То есть мы сделали много, но недостаточно. И наиболее рискованно то, что переходный период еще не закончился", — сказал министр.

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Он также отметил, что в Министерстве произвели смену кадров, заменили почти всех заместителей министра - оставили только одного. Он отвечает за военный компонент, а не за закупки.

"Мы перезагрузку на верхнем уровне сделали. И сейчас это уже ответственность моих новых заместителей, чтобы перезагрузить всю вертикаль. То есть горизонтальную перезагрузку мы уже сделали. Сейчас в ближайшие недели-месяцы их задача будет перезагрузить эти вертикали. И они уже начали делать это. Я считаю, что они делают это медленно. Это должно быть быстро, четко, бескомпромиссно", - сказал Умеров.

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