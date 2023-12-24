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Новости Война в Украине Борьба с коррупцией
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Минобороны (8237) закупки (542) Умеров Рустем (134)

Выдавливаем людей со старыми практиками, - Умеров о закупках у Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

умєров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что из министерства "выдавливают" людей со "старыми практиками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров заявил в интервью Суспільному, отвечая на вопрос о реформе закупок у Минобороны

"Вопросов очень много, и проблем - тоже много. Мы выдавливаем всех этих людей со старыми практиками. И вы много услышите вещей, которые мы делаем, услышите много обвинений в наш адрес, потому что выдавливаем этих людей", - подчеркнул он.

По словам министра, в ведомстве создали Департамент закупочной политики, чтобы разработать политику закупок, запустить отдельные агентства по летальным и нелетальным закупкам.

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Теперь, отметил Умеров, если Украина получает международную техническую помощь, то видно, как и от кого она идет.

"Мы тоже предложили, что будем очень открыты к определенному контуру, чтобы они также пересмотрели наши прямые контракты, какие с кем заключены, за сколько и так далее. Чтобы они помогли отстроить внутренний риск-менеджмент, комплаенс и процедуры. К сожалению, закупки постоянно были политизированы. Очень много старых практик, которые не соответствуют нынешнему времени, и они должны меняться. То есть мы сделали много, но недостаточно. И наиболее рискованно то, что переходный период еще не закончился", — сказал министр.

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Он также отметил, что в Министерстве произвели смену кадров, заменили почти всех заместителей министра - оставили только одного. Он отвечает за военный компонент, а не за закупки.

"Мы перезагрузку на верхнем уровне сделали. И сейчас это уже ответственность моих новых заместителей, чтобы перезагрузить всю вертикаль. То есть горизонтальную перезагрузку мы уже сделали. Сейчас в ближайшие недели-месяцы их задача будет перезагрузить эти вертикали. И они уже начали делать это. Я считаю, что они делают это медленно. Это должно быть быстро, четко, бескомпромиссно", - сказал Умеров.

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Топ комментарии
+33
Тобто, розставляємо "своїх" на потоки.
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23.12.2023 23:51
+25
Стара практика: кради, а потім тікай в росію, сім'я вже там.
Нова практика: кради, а потім тікай в США, сім'я вже там.
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23.12.2023 23:56
+19
Красти будуть по новому.

Купа незрозумілих красивих слів. Цікаво, він їх вимовить без папірця через добу?
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23.12.2023 23:56
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, розставляємо "своїх" на потоки.
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23.12.2023 23:51 Ответить
Красти будуть по новому.

Купа незрозумілих красивих слів. Цікаво, він їх вимовить без папірця через добу?
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23.12.2023 23:56 Ответить
Старая практика- яйца по 17. Новая практика- яйца по 34.
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24.12.2023 07:51 Ответить
Стара практика: кради, а потім тікай в росію, сім'я вже там.
Нова практика: кради, а потім тікай в США, сім'я вже там.
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23.12.2023 23:56 Ответить
Що цэ за нахер - Вичавлюємо.
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23.12.2023 23:58 Ответить
Означає старі практики УБОЗу 90-х під назвою "забивати відгодованого кабанчика".
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24.12.2023 00:33 Ответить
Я жумадєлов і кажу: іншаллах!
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24.12.2023 00:01 Ответить
Выдавливать не нужно, нужно согласно уголовного кодекса наказывать.
И самое интересное, министру золотые яйца аплодировали, а теперь оказывается какие то люди и схемы в МО.

А по-сути идёт замена чужих на своих , про комплаенс и горизонтально диагональные связи не нужно рассказывать.
Всё прекрасно понимают что сегодня на МО выделяется много денег и на большую стройку блиндажей и капониров .
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24.12.2023 00:12 Ответить
Експертам часів Януковича вже вислані запрошення в Кацапію. Місце у Зе-владі знайдеться не тільки молодшому крилу Ригів.
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24.12.2023 00:16 Ответить
ценнік нада множить на десять, а не ото сором'язливо три-чотири
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24.12.2023 01:30 Ответить
старі нагребли шо і онукам вистачить -- дайте нагребти новим
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24.12.2023 01:33 Ответить
Тих гнид (ворованих) потрібно не вичавлювати а розчавлювать. Бо з такими грошима , у їхніх карманах наші суди їх в обіду не дадуть!!!
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24.12.2023 01:35 Ответить
Коли посадите Рєзнікава і Єрмака
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24.12.2023 02:05 Ответить
Словоблудие
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24.12.2023 02:16 Ответить
Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ...недваня скандальна стаття в республіканський газеті WSJ про Патрушева і не тільки . там й Кучма "мімальотом" згдуваввся разом з папкою Андюшки Деркача у брудних грошових звʼязках з Патрушевим ( ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

Почему WSJ не развил тему Кучма-Патрушев , да именно потому, что олигарх Пинчук, зять Кучмы, являлся ( а может и в нынешний кампании является ) спонсорром команды Трампа . в 2015 году Фонд Пинчука пожертвовал $150 тис. на фонда Трампа для проведения последующих президентских выборов и его участия в Европейских встрече по вопросам безопасности . Также Пинчук нанимал себе скандально известную лоббистку в команде Трампа Монику Кроули.Поєтому газета республиканцев в 2017 году WSJ взяла скандальное интервью у Пинчука, где он настаивал отдать Донбасс России . А уже в августе 2019 года генпрокуратура вызывала Пинчука в деле бывшего президента Януковича , где обвиняли его в оплачивании миллионов долларов вместе с другими олигархами услуг Януковичу политтехнологом Манафортом ( давнего сотрудника с республиканцами) и скандально известного с Трампом . ВСЕ ЕСТЬ В УКРАИНСКОМ информпространстве - в частности Радио Свобода и Голос Америки ( ссылки есть и названия публикаций тоже есть))

Написала російською на сайт Швеця- в додаток дорого дуже щільного аналізу історії з Патрушевим та нашими за статтею в WSJ.
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24.12.2023 02:31 Ответить
У США зацікавилися Пінчуком і його зв'язками з Трампом квітень 2018 року

https://www.holosameryky.com/a/pinchuk-tramp/4340111.html
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24.12.2023 02:45 Ответить
Голос Америки В США стверджують, що Пінчук працював з Манафортом. Але він не єдиний український олігарх, якого в цьому
Уся інформація базується на оприлюднених документах розслідування Роберта Мюллера та свідченнях протягом слухань справи. Загалом, були три основні фігури: Рінат Ахметов, Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Саме вони через свої рахунки на Кіпрі нібито відмивали гроші для Манафорта і оплачували його послуги.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
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24.12.2023 02:35 Ответить


Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа. 2017 рік
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2193230-pincuk-najnav-lobistiv-u-ssa-so-mali-zvazki-z-komandou-trampa.html
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24.12.2023 02:52 Ответить
Партія Голос Пінчука працює на ту партію в США, в котру вклав гроші Віктур Пінчук - логічно ? А це значить на Трампа . Тому споносри Єрмакомарафону ніколи його не знищать, поки не виграє Трамп . Тому чи випадково майже американець УМЄРОВ саме в партії Пінчука, при тому , що ще й менеджер Ахметова ,соратника Пінчука по співпраці з Трампром ?
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24.12.2023 03:12 Ответить
Заваруха в Кремле / Патрушева напрягли // №641 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/@yuryshvets
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24.12.2023 03:15 Ответить
А не можна просто звільнити без непристойних натяків на ОПу?
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24.12.2023 03:17 Ответить
Ермака сажать пора.
Без этого будет ппец
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24.12.2023 04:21 Ответить
"Мы будем жить теперь по новому", любэ.
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24.12.2023 04:37 Ответить
выдавливаем со старыми практиками, у новых яйца будут по 30гр
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24.12.2023 06:43 Ответить
поки серед народу буде культ воровства, блатного шансону, поки будуть думати що красти - це круто, а не гріх та слабкість, то нічого не зміниться... потрібна докорінна зміна нашої свідомості.
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24.12.2023 06:51 Ответить
Сум охоплює душу при згадці про "вичавлювання" його папєрєдніка. Навіть ВР долучалась. То були дійсно "пекельні борошна".
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24.12.2023 07:27 Ответить
Я вірно зрозумів: це не мародерство, а так звана практика? Мільярдне розкрадання вони долають вичавлюванням? Обняти і плакати. Оце борцуни!
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24.12.2023 07:39 Ответить
https://youtu.be/QDqxciytpLQ?si=J29q-TUkZzTO5u8s...

Генерал ЗСУ❤️🖤 Марченко про проблеми та не тільки ...🇺🇦🔱🥇
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24.12.2023 07:48 Ответить
Резніков поверне всі вкрадені грошенята ...зуб даю...🥳
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24.12.2023 07:50 Ответить
Значить будуть красти ще більше ( белые приходят - грабят, красные приходят - грабят).
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24.12.2023 08:24 Ответить
Так когось посадять чи ні??????
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24.12.2023 08:44 Ответить
Для чого вичавлювати таких людей? Старі практики в перекладі на людську- це корупція і схематоз. Просто саджайте їх. Просто не крадіть. Ви ж любите, щоб було все просто, як гумор Кварталу95. В
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24.12.2023 08:54 Ответить
Викладали скрині, що Умєров податковий резидент Естонії, має податковий № і бізнес там. А про це він не хоче розповісти чи хоча б спростувати?
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24.12.2023 11:42 Ответить
Їх не вичавлювати , а садити треба.
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24.12.2023 13:50 Ответить
 
 