Выдавливаем людей со старыми практиками, - Умеров о закупках у Минобороны
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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что из министерства "выдавливают" людей со "старыми практиками".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров заявил в интервью Суспільному, отвечая на вопрос о реформе закупок у Минобороны
"Вопросов очень много, и проблем - тоже много. Мы выдавливаем всех этих людей со старыми практиками. И вы много услышите вещей, которые мы делаем, услышите много обвинений в наш адрес, потому что выдавливаем этих людей", - подчеркнул он.
По словам министра, в ведомстве создали Департамент закупочной политики, чтобы разработать политику закупок, запустить отдельные агентства по летальным и нелетальным закупкам.
Теперь, отметил Умеров, если Украина получает международную техническую помощь, то видно, как и от кого она идет.
"Мы тоже предложили, что будем очень открыты к определенному контуру, чтобы они также пересмотрели наши прямые контракты, какие с кем заключены, за сколько и так далее. Чтобы они помогли отстроить внутренний риск-менеджмент, комплаенс и процедуры. К сожалению, закупки постоянно были политизированы. Очень много старых практик, которые не соответствуют нынешнему времени, и они должны меняться. То есть мы сделали много, но недостаточно. И наиболее рискованно то, что переходный период еще не закончился", — сказал министр.
Он также отметил, что в Министерстве произвели смену кадров, заменили почти всех заместителей министра - оставили только одного. Он отвечает за военный компонент, а не за закупки.
"Мы перезагрузку на верхнем уровне сделали. И сейчас это уже ответственность моих новых заместителей, чтобы перезагрузить всю вертикаль. То есть горизонтальную перезагрузку мы уже сделали. Сейчас в ближайшие недели-месяцы их задача будет перезагрузить эти вертикали. И они уже начали делать это. Я считаю, что они делают это медленно. Это должно быть быстро, четко, бескомпромиссно", - сказал Умеров.
Пожалуйста, подождите...
Купа незрозумілих красивих слів. Цікаво, він їх вимовить без папірця через добу?
Нова практика: кради, а потім тікай в США, сім'я вже там.
И самое интересное, министру золотые яйца аплодировали, а теперь оказывается какие то люди и схемы в МО.
А по-сути идёт замена чужих на своих , про комплаенс и горизонтально диагональные связи не нужно рассказывать.
Всё прекрасно понимают что сегодня на МО выделяется много денег и на большую стройку блиндажей и капониров .
Почему WSJ не развил тему Кучма-Патрушев , да именно потому, что олигарх Пинчук, зять Кучмы, являлся ( а может и в нынешний кампании является ) спонсорром команды Трампа . в 2015 году Фонд Пинчука пожертвовал $150 тис. на фонда Трампа для проведения последующих президентских выборов и его участия в Европейских встрече по вопросам безопасности . Также Пинчук нанимал себе скандально известную лоббистку в команде Трампа Монику Кроули.Поєтому газета республиканцев в 2017 году WSJ взяла скандальное интервью у Пинчука, где он настаивал отдать Донбасс России . А уже в августе 2019 года генпрокуратура вызывала Пинчука в деле бывшего президента Януковича , где обвиняли его в оплачивании миллионов долларов вместе с другими олигархами услуг Януковичу политтехнологом Манафортом ( давнего сотрудника с республиканцами) и скандально известного с Трампом . ВСЕ ЕСТЬ В УКРАИНСКОМ информпространстве - в частности Радио Свобода и Голос Америки ( ссылки есть и названия публикаций тоже есть))
Написала російською на сайт Швеця- в додаток дорого дуже щільного аналізу історії з Патрушевим та нашими за статтею в WSJ.
https://www.holosameryky.com/a/pinchuk-tramp/4340111.html
Уся інформація базується на оприлюднених документах розслідування Роберта Мюллера та свідченнях протягом слухань справи. Загалом, були три основні фігури: Рінат Ахметов, Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Саме вони через свої рахунки на Кіпрі нібито відмивали гроші для Манафорта і оплачували його послуги.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа. 2017 рік
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2193230-pincuk-najnav-lobistiv-u-ssa-so-mali-zvazki-z-komandou-trampa.html
https://www.youtube.com/@yuryshvets
Без этого будет ппец
Генерал ЗСУ❤️🖤 Марченко про проблеми та не тільки ...🇺🇦🔱🥇