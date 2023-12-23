Вичавлюємо людей зі старими практиками, - Умєров про закупівлі в Міноборони
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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з міністерства "вичавлюють" людей зі "старими практиками".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров заявив у інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на питання про реформу закупівель у Міноборони
"Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей", - підкреслив він.
За словами міністра, у відомстві створили Департамент закупівельної політики, щоб розробити політику закупівель, запустити окремі агенції з летальних закупівель і нелетальних.
Тепер, зазначив Умєров, якщо Україна отримує міжнародну технічну допомогу, то видно, як і від кого вона йде.
"Ми теж запропонували, що будемо дуже відкритими до певного контуру, щоб вони також передивилися наші прямі контракти, які з ким укладені, за скільки і так далі. Щоб вони допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс і процедури. На жаль, закупки постійно були політизовані. Дуже багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і вони повинні змінюватися. Тобто ми зробили багато, але недостатньо. І найбільш ризиковане те, що перехідний період ще не закінчився", — сказав міністр.
Він також зазначив, що у Міністерстві провели зміну кадрів, замінили майже всіх заступників міністра — залишили лише одного. Він відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.
"Ми перезавантаження на верхньому рівні зробили. І зараз це вже відповідальність моїх нових заступників, щоб перезавантажити всю вертикаль. Тобто горизонтальне перезавантаження ми вже зробили. Зараз найближчими тижнями-місяцями їхнє завдання буде перезавантажити ці вертикалі. І вони вже почали робити це. Я вважаю, що вони роблять це повільно. Це повинно бути швидко, чітко, безкомпромісно", — сказав Умєров.
Будь ласка, зачекайте...
Купа незрозумілих красивих слів. Цікаво, він їх вимовить без папірця через добу?
Нова практика: кради, а потім тікай в США, сім'я вже там.
И самое интересное, министру золотые яйца аплодировали, а теперь оказывается какие то люди и схемы в МО.
А по-сути идёт замена чужих на своих , про комплаенс и горизонтально диагональные связи не нужно рассказывать.
Всё прекрасно понимают что сегодня на МО выделяется много денег и на большую стройку блиндажей и капониров .
Почему WSJ не развил тему Кучма-Патрушев , да именно потому, что олигарх Пинчук, зять Кучмы, являлся ( а может и в нынешний кампании является ) спонсорром команды Трампа . в 2015 году Фонд Пинчука пожертвовал $150 тис. на фонда Трампа для проведения последующих президентских выборов и его участия в Европейских встрече по вопросам безопасности . Также Пинчук нанимал себе скандально известную лоббистку в команде Трампа Монику Кроули.Поєтому газета республиканцев в 2017 году WSJ взяла скандальное интервью у Пинчука, где он настаивал отдать Донбасс России . А уже в августе 2019 года генпрокуратура вызывала Пинчука в деле бывшего президента Януковича , где обвиняли его в оплачивании миллионов долларов вместе с другими олигархами услуг Януковичу политтехнологом Манафортом ( давнего сотрудника с республиканцами) и скандально известного с Трампом . ВСЕ ЕСТЬ В УКРАИНСКОМ информпространстве - в частности Радио Свобода и Голос Америки ( ссылки есть и названия публикаций тоже есть))
Написала російською на сайт Швеця- в додаток дорого дуже щільного аналізу історії з Патрушевим та нашими за статтею в WSJ.
https://www.holosameryky.com/a/pinchuk-tramp/4340111.html
Уся інформація базується на оприлюднених документах розслідування Роберта Мюллера та свідченнях протягом слухань справи. Загалом, були три основні фігури: Рінат Ахметов, Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Саме вони через свої рахунки на Кіпрі нібито відмивали гроші для Манафорта і оплачували його послуги.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа. 2017 рік
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2193230-pincuk-najnav-lobistiv-u-ssa-so-mali-zvazki-z-komandou-trampa.html
https://www.youtube.com/@yuryshvets
Без этого будет ппец
Генерал ЗСУ❤️🖤 Марченко про проблеми та не тільки ...🇺🇦🔱🥇