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Вичавлюємо людей зі старими практиками, - Умєров про закупівлі в Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з міністерства "вичавлюють" людей зі "старими практиками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров заявив у інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на питання про реформу закупівель у Міноборони

"Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей", - підкреслив він.

За словами міністра, у відомстві створили Департамент закупівельної політики, щоб розробити політику закупівель, запустити окремі агенції з летальних закупівель і нелетальних.

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Тепер, зазначив Умєров, якщо Україна отримує міжнародну технічну допомогу, то видно, як і від кого вона йде.

"Ми теж запропонували, що будемо дуже відкритими до певного контуру, щоб вони також передивилися наші прямі контракти, які з ким укладені, за скільки і так далі. Щоб вони допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс і процедури. На жаль, закупки постійно були політизовані. Дуже багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і вони повинні змінюватися. Тобто ми зробили багато, але недостатньо. І найбільш ризиковане те, що перехідний період ще не закінчився", — сказав міністр.

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Він також зазначив, що у Міністерстві провели зміну кадрів, замінили майже всіх заступників міністра — залишили лише одного. Він відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.

"Ми перезавантаження на верхньому рівні зробили. І зараз це вже відповідальність моїх нових заступників, щоб перезавантажити всю вертикаль. Тобто горизонтальне перезавантаження ми вже зробили. Зараз найближчими тижнями-місяцями їхнє завдання буде перезавантажити ці вертикалі. І вони вже почали робити це. Я вважаю, що вони роблять це повільно. Це повинно бути швидко, чітко, безкомпромісно", — сказав Умєров.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Тобто, розставляємо "своїх" на потоки.
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23.12.2023 23:51
+25
Стара практика: кради, а потім тікай в росію, сім'я вже там.
Нова практика: кради, а потім тікай в США, сім'я вже там.
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23.12.2023 23:56
+19
Красти будуть по новому.

Купа незрозумілих красивих слів. Цікаво, він їх вимовить без папірця через добу?
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23.12.2023 23:56
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Тобто, розставляємо "своїх" на потоки.
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23.12.2023 23:51 Відповісти
Красти будуть по новому.

Купа незрозумілих красивих слів. Цікаво, він їх вимовить без папірця через добу?
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23.12.2023 23:56 Відповісти
Старая практика- яйца по 17. Новая практика- яйца по 34.
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24.12.2023 07:51 Відповісти
Стара практика: кради, а потім тікай в росію, сім'я вже там.
Нова практика: кради, а потім тікай в США, сім'я вже там.
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23.12.2023 23:56 Відповісти
Що цэ за нахер - Вичавлюємо.
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23.12.2023 23:58 Відповісти
Означає старі практики УБОЗу 90-х під назвою "забивати відгодованого кабанчика".
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24.12.2023 00:33 Відповісти
Я жумадєлов і кажу: іншаллах!
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24.12.2023 00:01 Відповісти
Выдавливать не нужно, нужно согласно уголовного кодекса наказывать.
И самое интересное, министру золотые яйца аплодировали, а теперь оказывается какие то люди и схемы в МО.

А по-сути идёт замена чужих на своих , про комплаенс и горизонтально диагональные связи не нужно рассказывать.
Всё прекрасно понимают что сегодня на МО выделяется много денег и на большую стройку блиндажей и капониров .
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24.12.2023 00:12 Відповісти
Експертам часів Януковича вже вислані запрошення в Кацапію. Місце у Зе-владі знайдеться не тільки молодшому крилу Ригів.
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24.12.2023 00:16 Відповісти
ценнік нада множить на десять, а не ото сором'язливо три-чотири
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24.12.2023 01:30 Відповісти
старі нагребли шо і онукам вистачить -- дайте нагребти новим
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24.12.2023 01:33 Відповісти
Тих гнид (ворованих) потрібно не вичавлювати а розчавлювать. Бо з такими грошима , у їхніх карманах наші суди їх в обіду не дадуть!!!
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24.12.2023 01:35 Відповісти
Коли посадите Рєзнікава і Єрмака
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24.12.2023 02:05 Відповісти
Словоблудие
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24.12.2023 02:16 Відповісти
Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ...недваня скандальна стаття в республіканський газеті WSJ про Патрушева і не тільки . там й Кучма "мімальотом" згдуваввся разом з папкою Андюшки Деркача у брудних грошових звʼязках з Патрушевим ( ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

Почему WSJ не развил тему Кучма-Патрушев , да именно потому, что олигарх Пинчук, зять Кучмы, являлся ( а может и в нынешний кампании является ) спонсорром команды Трампа . в 2015 году Фонд Пинчука пожертвовал $150 тис. на фонда Трампа для проведения последующих президентских выборов и его участия в Европейских встрече по вопросам безопасности . Также Пинчук нанимал себе скандально известную лоббистку в команде Трампа Монику Кроули.Поєтому газета республиканцев в 2017 году WSJ взяла скандальное интервью у Пинчука, где он настаивал отдать Донбасс России . А уже в августе 2019 года генпрокуратура вызывала Пинчука в деле бывшего президента Януковича , где обвиняли его в оплачивании миллионов долларов вместе с другими олигархами услуг Януковичу политтехнологом Манафортом ( давнего сотрудника с республиканцами) и скандально известного с Трампом . ВСЕ ЕСТЬ В УКРАИНСКОМ информпространстве - в частности Радио Свобода и Голос Америки ( ссылки есть и названия публикаций тоже есть))

Написала російською на сайт Швеця- в додаток дорого дуже щільного аналізу історії з Патрушевим та нашими за статтею в WSJ.
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24.12.2023 02:31 Відповісти
У США зацікавилися Пінчуком і його зв'язками з Трампом квітень 2018 року

https://www.holosameryky.com/a/pinchuk-tramp/4340111.html
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24.12.2023 02:45 Відповісти
Голос Америки В США стверджують, що Пінчук працював з Манафортом. Але він не єдиний український олігарх, якого в цьому
Уся інформація базується на оприлюднених документах розслідування Роберта Мюллера та свідченнях протягом слухань справи. Загалом, були три основні фігури: Рінат Ахметов, Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Саме вони через свої рахунки на Кіпрі нібито відмивали гроші для Манафорта і оплачували його послуги.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
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24.12.2023 02:35 Відповісти


Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа. 2017 рік
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2193230-pincuk-najnav-lobistiv-u-ssa-so-mali-zvazki-z-komandou-trampa.html
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24.12.2023 02:52 Відповісти
Партія Голос Пінчука працює на ту партію в США, в котру вклав гроші Віктур Пінчук - логічно ? А це значить на Трампа . Тому споносри Єрмакомарафону ніколи його не знищать, поки не виграє Трамп . Тому чи випадково майже американець УМЄРОВ саме в партії Пінчука, при тому , що ще й менеджер Ахметова ,соратника Пінчука по співпраці з Трампром ?
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24.12.2023 03:12 Відповісти
Заваруха в Кремле / Патрушева напрягли // №641 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/@yuryshvets
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24.12.2023 03:15 Відповісти
А не можна просто звільнити без непристойних натяків на ОПу?
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24.12.2023 03:17 Відповісти
Ермака сажать пора.
Без этого будет ппец
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24.12.2023 04:21 Відповісти
"Мы будем жить теперь по новому", любэ.
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24.12.2023 04:37 Відповісти
выдавливаем со старыми практиками, у новых яйца будут по 30гр
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24.12.2023 06:43 Відповісти
поки серед народу буде культ воровства, блатного шансону, поки будуть думати що красти - це круто, а не гріх та слабкість, то нічого не зміниться... потрібна докорінна зміна нашої свідомості.
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24.12.2023 06:51 Відповісти
Сум охоплює душу при згадці про "вичавлювання" його папєрєдніка. Навіть ВР долучалась. То були дійсно "пекельні борошна".
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24.12.2023 07:27 Відповісти
Я вірно зрозумів: це не мародерство, а так звана практика? Мільярдне розкрадання вони долають вичавлюванням? Обняти і плакати. Оце борцуни!
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24.12.2023 07:39 Відповісти
https://youtu.be/QDqxciytpLQ?si=J29q-TUkZzTO5u8s...

Генерал ЗСУ❤️🖤 Марченко про проблеми та не тільки ...🇺🇦🔱🥇
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24.12.2023 07:48 Відповісти
Резніков поверне всі вкрадені грошенята ...зуб даю...🥳
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24.12.2023 07:50 Відповісти
Значить будуть красти ще більше ( белые приходят - грабят, красные приходят - грабят).
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24.12.2023 08:24 Відповісти
Так когось посадять чи ні??????
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24.12.2023 08:44 Відповісти
Для чого вичавлювати таких людей? Старі практики в перекладі на людську- це корупція і схематоз. Просто саджайте їх. Просто не крадіть. Ви ж любите, щоб було все просто, як гумор Кварталу95. В
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24.12.2023 08:54 Відповісти
Викладали скрині, що Умєров податковий резидент Естонії, має податковий № і бізнес там. А про це він не хоче розповісти чи хоча б спростувати?
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24.12.2023 11:42 Відповісти
Їх не вичавлювати , а садити треба.
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24.12.2023 13:50 Відповісти
 
 