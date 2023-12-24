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обстрел (20169) ПВО (1485) Кулеба Алексей (97)

Регионы усиливают мобильные группы ПВО, россияне интенсифицировали обстрелы пограничья, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы.

Об этом рассказал в фейсбуке заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы. Не останавливаемся, комплектование и усиление этих групп продолжается каждый день", - написал Кулеба.

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Он отметил, что враг продолжает обстрелы территории Украины, с особой интенсивностью россияне атакуют приграничные и прифронтовые регионы, в частности Херсонщину.

С начала недели там почти 500 обстрелов, выпущено более 2500 снарядов. Это в среднем по сто обстрелов в день.

За эту неделю в Херсонской области два человека, к сожалению, погибли. Еще 28 ранены. Среди них четверо детей. Всем оказывается помощь", - сказал он.

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Украинские власти, по словам Кулебы, усиливают защиту неба в каждой области Украины, и большинство российских беспилотников сегодня сбивают именно мобильные огневые группы. "Их работа эффективна и помогает экономить ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации", – отметил заместитель руководителя ОП.

Он выразил благодарность областным администрациям, местным властям, бизнесу и всем тем, кто приобщается к этой работе и помогает.
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Куди ці дикі тварі дотягнуться вижжена земля залишиться. От же Бог дав « братів»!
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24.12.2023 00:34 Ответить
А як там степлери та сміттєві відра у ОП?

Бо це і є компетенцією ОП і аж ніяк не бойові дії.
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24.12.2023 01:05 Ответить
Гончарук і Шмигаль із керівниками ЦОВВ, мабудь, завчасно про це потурбувалися на посадах, відповідно до Регламенту КабМіну??
Якщо це не так, тоді вони відкрито працюють на московитів *****, відповідно до Регламенту КМУ!!
Зеленський знав для чого призначав їх!
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24.12.2023 02:19 Ответить
"...росіяни інтенсифікували обстріли прикордоння, - ОП".
В зе ж ОП навчаються новим словам.

Кулеба? Ти то же став статистом? "З початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день".
Чи не куй зайнятись?
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24.12.2023 04:22 Ответить
 
 