Регионы усиливают мобильные группы ПВО, россияне интенсифицировали обстрелы пограничья, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы.
Об этом рассказал в фейсбуке заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы. Не останавливаемся, комплектование и усиление этих групп продолжается каждый день", - написал Кулеба.
Он отметил, что враг продолжает обстрелы территории Украины, с особой интенсивностью россияне атакуют приграничные и прифронтовые регионы, в частности Херсонщину.
С начала недели там почти 500 обстрелов, выпущено более 2500 снарядов. Это в среднем по сто обстрелов в день.
За эту неделю в Херсонской области два человека, к сожалению, погибли. Еще 28 ранены. Среди них четверо детей. Всем оказывается помощь", - сказал он.
Украинские власти, по словам Кулебы, усиливают защиту неба в каждой области Украины, и большинство российских беспилотников сегодня сбивают именно мобильные огневые группы. "Их работа эффективна и помогает экономить ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации", – отметил заместитель руководителя ОП.
Он выразил благодарность областным администрациям, местным властям, бизнесу и всем тем, кто приобщается к этой работе и помогает.
Пожалуйста, подождите...
Бо це і є компетенцією ОП і аж ніяк не бойові дії.
Якщо це не так, тоді вони відкрито працюють на московитів *****, відповідно до Регламенту КМУ!!
Зеленський знав для чого призначав їх!
В зе ж ОП навчаються новим словам.
Кулеба? Ти то же став статистом? "З початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день".
Чи не куй зайнятись?