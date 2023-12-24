Регионы усиливают мобильные группы ПВО, россияне интенсифицировали обстрелы пограничья, - ОП

Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы.

Об этом рассказал в фейсбуке заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы. Не останавливаемся, комплектование и усиление этих групп продолжается каждый день", - написал Кулеба.

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Он отметил, что враг продолжает обстрелы территории Украины, с особой интенсивностью россияне атакуют приграничные и прифронтовые регионы, в частности Херсонщину.

С начала недели там почти 500 обстрелов, выпущено более 2500 снарядов. Это в среднем по сто обстрелов в день.

За эту неделю в Херсонской области два человека, к сожалению, погибли. Еще 28 ранены. Среди них четверо детей. Всем оказывается помощь", - сказал он.

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Украинские власти, по словам Кулебы, усиливают защиту неба в каждой области Украины, и большинство российских беспилотников сегодня сбивают именно мобильные огневые группы. "Их работа эффективна и помогает экономить ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации", – отметил заместитель руководителя ОП.

Он выразил благодарность областным администрациям, местным властям, бизнесу и всем тем, кто приобщается к этой работе и помогает.