Регіони посилюють мобільні групи ППО, росіяни інтенсифікували обстріли прикордоння, - ОП

Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози.

Про це розповів у фейсбуці заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози. Не зупиняємось, комплектування та посилення цих груп триває щодня", - написав Кулеба.

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Він зазначив, що ворог продовжує обстріли території України, з особливою інтенсивністю росіяни атакують прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину.

"З початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день.

За цей тиждень в Херсонській області двоє людей, на жаль, загинули. Ще 28 — поранені. Серед них четверо дітей. Всім надається допомога", - сказав він.

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Українська влада, за словами Кулеби, посилює захист неба в кожній області України, і більшість російських безпілотників сьогодні збивають саме мобільні вогневі групи. "Їхня робота ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації", - зазначив заступник керівника ОП.

Він висловив вдячність обласним адміністраціям, місцевій владі, бізнесу і усім тим, хто долучається до цієї роботи і допомагає.