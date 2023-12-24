УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12751 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 721 6
обстріл (21071) ППО (1828) Кулеба Олексій (136)

Регіони посилюють мобільні групи ППО, росіяни інтенсифікували обстріли прикордоння, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози.

Про це розповів у фейсбуці заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози. Не зупиняємось, комплектування та посилення цих груп триває щодня", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Дніпропетровщиною сили ППО збили чотири російські безпілотники, - ОВА

Він зазначив, що ворог продовжує обстріли території України, з особливою інтенсивністю росіяни атакують прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину.

"З початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день.

За цей тиждень в Херсонській області двоє людей, на жаль, загинули. Ще 28 — поранені. Серед них четверо дітей. Всім надається допомога", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми довели наскільки посилився наш повітряний щит, - Зеленський. ВIДЕО

Українська влада, за словами Кулеби, посилює захист неба в кожній області України, і більшість російських безпілотників сьогодні збивають саме мобільні вогневі групи. "Їхня робота ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації", - зазначив заступник керівника ОП.

Він висловив вдячність обласним адміністраціям, місцевій владі, бізнесу і усім тим, хто долучається до цієї роботи і допомагає.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди ці дикі тварі дотягнуться вижжена земля залишиться. От же Бог дав « братів»!
показати весь коментар
24.12.2023 00:34 Відповісти
А як там степлери та сміттєві відра у ОП?

Бо це і є компетенцією ОП і аж ніяк не бойові дії.
показати весь коментар
24.12.2023 01:05 Відповісти
Гончарук і Шмигаль із керівниками ЦОВВ, мабудь, завчасно про це потурбувалися на посадах, відповідно до Регламенту КабМіну??
Якщо це не так, тоді вони відкрито працюють на московитів *****, відповідно до Регламенту КМУ!!
Зеленський знав для чого призначав їх!
показати весь коментар
24.12.2023 02:19 Відповісти
"...росіяни інтенсифікували обстріли прикордоння, - ОП".
В зе ж ОП навчаються новим словам.

Кулеба? Ти то же став статистом? "З початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день".
Чи не куй зайнятись?
показати весь коментар
24.12.2023 04:22 Відповісти
 
 