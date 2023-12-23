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Над Дніпропетровщиною сили ППО збили чотири російські безпілотники, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У трьох районах Дніпропетровської області сьогодні ввечері захисники неба знищили чотири безпілотники, запущені російськими агресорами.

Про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"ПвК "Схід". Ввечері сили ППО знищили 4 безпілотники. По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – на Синельниківщині. Спасибі за надійний захист неба!" - розповів він.

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23.12.2023 23:32 Відповісти
 
 