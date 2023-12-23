780 1
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили чотири російські безпілотники, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У трьох районах Дніпропетровської області сьогодні ввечері захисники неба знищили чотири безпілотники, запущені російськими агресорами.
Про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"ПвК "Схід". Ввечері сили ППО знищили 4 безпілотники. По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – на Синельниківщині. Спасибі за надійний захист неба!" - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Advokat Savchuk
показати весь коментар23.12.2023 23:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...