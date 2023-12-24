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Новости Война в Украине
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бомба (295) Херсонщина (3505) Гуменюк (475)

На Херсонщине затишье в использовании управляемых авиабомб, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каби

Российские оккупанты, после сбивания сразу трех российских самолетов Су-34 на юге, изменили тактику использования КАБов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Существенно отразилось [сбивание трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", - сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления. Впрочем, оккупанты использовали "малейшее погодное окошко" для того, чтобы наверстать потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

Читайте: Россия планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тыс. авиационных бомб в 2024 году, - ЦНС. ДОКУМЕНТ

"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", - рассказала Гуменюк.
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Топ комментарии
+12
Хорошу "профілактику" провели кацапам од "борзоти"
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24.12.2023 09:28
+11
Вот что Пэтриот животворящий делает.
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24.12.2023 09:36
+6
Отримали пиз***єй і притихли.
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24.12.2023 09:44
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Проводять розвідку, шукають вразливі місця. Треба більше дальнобійних ППО і винищувачів.
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24.12.2023 09:23 Ответить
Зато ракетами начали бить и мопедами.
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24.12.2023 09:24 Ответить
Хорошу "профілактику" провели кацапам од "борзоти"
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24.12.2023 09:28 Ответить
Вот что Пэтриот животворящий делает.
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24.12.2023 09:36 Ответить
Це був не Петріот ...
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24.12.2023 11:05 Ответить
це була Гепарда?
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24.12.2023 11:10 Ответить
Айріс - Т
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24.12.2023 12:36 Ответить
та хоч рогатка - збита кацапня то є збита.
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24.12.2023 12:43 Ответить
максимальна дальність ураження цілі комплесом IRIS-T SLM - 40 км. Тобто - ні. Такої дальності недостатньо.
комплекс більшої дальності IRIS-T SLХ поки що на стадії розробки.
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25.12.2023 00:36 Ответить
Яка різниця? Хочь зрк С-75.
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24.12.2023 12:58 Ответить
Це був наш F-16 (c Румынии небо кроют с подсветкой)... Тренувальный акт возмездия. А дальше будут отрицательно приземлять кацапов целыми эскадрильями .
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24.12.2023 12:38 Ответить
На 101% нет, не F-16.
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24.12.2023 13:05 Ответить
Я також вважаю, що не тре вголос про тее волати... Але ж бо, криють з Румунii Крим з Чорним морем. Одеса з Миколаiвом тим паче захищенi...
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24.12.2023 13:29 Ответить
Отримали пиз***єй і притихли.
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24.12.2023 09:44 Ответить
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24.12.2023 09:45 Ответить
ну і ілюстрацію вибрали...
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24.12.2023 09:46 Ответить
Угу,F-15 примастирили.
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24.12.2023 10:03 Ответить
з керованою авіабомбою JDAM
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25.12.2023 00:17 Ответить
...Що то було?!
Мабудь НЛО😉🤣
Не сіло,не впало
По небу плило...

та і збило ті корита орків.
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24.12.2023 09:46 Ответить
Счет 3:0 какая у лапотных сейчас боль.
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24.12.2023 10:11 Ответить
Рахунок 3:0 не хочеться називати піздєжом, але списувать рік скидання кабів в одні ворота я теж не буду.
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24.12.2023 10:19 Ответить
Знищення дивізіону іскандерів в зв'язці ссо -артилерія ,також надовго відіб'є охоту бити балістикою по Києву. До речі це ніяка не фантастика. В березні 2022 на півночі Чернігівщини таким чином був знищений дивізіон іскандерів. Русня живе за інстинктами Павлова, тобто біль і жратва. Жратва це до тупіна , ну а БОЛЮ для них нам не жаль.
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24.12.2023 10:20 Ответить
Це каже тільки про те, що навть собака Павлова здатна навчатися, а россіяни далеко від неї не деградували...
А по серйозному - ворог здатен навчатися на власних помилках...
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24.12.2023 10:35 Ответить
как один кацап тут писал ,это была фатальна ошибка ...... три раза
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24.12.2023 10:48 Ответить
Скоріше б вже ф16,тоді й по місцях базування москальської авіації.
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24.12.2023 10:37 Ответить
F-16 у зв'язці з Patriot зможе завдавати ударів по російській авіації, не входячи до зони дії ППО рф, - експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долинце.
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24.12.2023 10:51 Ответить
Это просто гудственно, та й годi.
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24.12.2023 12:35 Ответить
Справка: бомби не керовані, а крилаті.
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24.12.2023 13:48 Ответить
Справка:
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая* по лазазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году.

* управляемая - українською це "керована"
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24.12.2023 14:48 Ответить
росіяни не ******** зараз КАБами з лазерним наведенням, бо для цього треба занадто близько підітати та мати зовнішнє цілевказання на відстані 10-15 км і гарну погоду. Тому їх вже давно не виробляють. Зараз по фронту вони застосовують або УПАБ-500В, або чіпляють УМПК (універсальний модуль планування та корекції) на ФАБ-500-М-62О. Обидва варіанти оснащені блоком GPS/ГЛОНАСС (заявлена дальність - 40-60 км). Зараз навіть не використовують інерціальну систему на цих бомбах, бо тоді треба підлітати на значно меншу відстань до цілі ніж 40 км, а десь приблизно на 15 км, що робить літак на такому ешелоні і дальностю скиду досяжною ціллю навіть для ЗРК "Бук".
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25.12.2023 01:37 Ответить
Зараз по фронту вони застосовують або УПАБ-500В

Опытные управляемые бомбы К08БЭ (УПАБ-500В)

Официальной расшифровки я пока не нашел, но осмелюсь предположить, что УПАБ, это либо УПравляемая АвиаБомба, либо Управляемая Планирующая АвиаБомба.

То что имеет обозначение КАБ, это не Крылатая АвиаБомба, а Корректируемая (то бишь - управляемая) АвиаБомба
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25.12.2023 18:00 Ответить
добре, що ви розібрались у розшифровці абревіатур.
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25.12.2023 20:25 Ответить
 
 