На Херсонщине затишье в использовании управляемых авиабомб, - ОК "Південь"

Российские оккупанты, после сбивания сразу трех российских самолетов Су-34 на юге, изменили тактику использования КАБов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Существенно отразилось [сбивание трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", - сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления. Впрочем, оккупанты использовали "малейшее погодное окошко" для того, чтобы наверстать потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

Читайте: Россия планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тыс. авиационных бомб в 2024 году, - ЦНС. ДОКУМЕНТ

"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", - рассказала Гуменюк.