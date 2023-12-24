На Херсонщине затишье в использовании управляемых авиабомб, - ОК "Південь"
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Российские оккупанты, после сбивания сразу трех российских самолетов Су-34 на юге, изменили тактику использования КАБов.
Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Существенно отразилось [сбивание трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", - сказала Гуменюк.
При этом она отметила, что до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления. Впрочем, оккупанты использовали "малейшее погодное окошко" для того, чтобы наверстать потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.
"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", - рассказала Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
комплекс більшої дальності IRIS-T SLХ поки що на стадії розробки.
Мабудь НЛО😉🤣
Не сіло,не впало
По небу плило...
та і збило ті корита орків.
А по серйозному - ворог здатен навчатися на власних помилках...
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая* по лазазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году.
* управляемая - українською це "керована"
Опытные управляемые бомбы К08БЭ (УПАБ-500В)
Официальной расшифровки я пока не нашел, но осмелюсь предположить, что УПАБ, это либо УПравляемая АвиаБомба, либо Управляемая Планирующая АвиаБомба.
То что имеет обозначение КАБ, это не Крылатая АвиаБомба, а Корректируемая (то бишь - управляемая) АвиаБомба