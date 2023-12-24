На Херсонщині затишшя у використанні керованих авіабомб, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти, після збиття одразу трьох російських літаків Су-34 на півдні, змінили тактику використання КАБів.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії РФ у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", - сказала Гуменюк.
При цьому вона зауважила, що до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Втім, окупанти використовували "найменше погодне віконце" для того, аби надолужити втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.
"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", - розповіла Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
комплекс більшої дальності IRIS-T SLХ поки що на стадії розробки.
Мабудь НЛО😉🤣
Не сіло,не впало
По небу плило...
та і збило ті корита орків.
А по серйозному - ворог здатен навчатися на власних помилках...
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая* по лазазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году.
* управляемая - українською це "керована"
Опытные управляемые бомбы К08БЭ (УПАБ-500В)
Официальной расшифровки я пока не нашел, но осмелюсь предположить, что УПАБ, это либо УПравляемая АвиаБомба, либо Управляемая Планирующая АвиаБомба.
То что имеет обозначение КАБ, это не Крылатая АвиаБомба, а Корректируемая (то бишь - управляемая) АвиаБомба