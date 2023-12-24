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На Херсонщині затишшя у використанні керованих авіабомб, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каби

Російські окупанти, після збиття одразу трьох російських літаків Су-34 на півдні, змінили тактику використання КАБів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила  речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії РФ у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", - сказала Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Втім, окупанти використовували "найменше погодне віконце" для того, аби надолужити втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.

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"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", - розповіла Гуменюк.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Хорошу "профілактику" провели кацапам од "борзоти"
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24.12.2023 09:28
+11
Вот что Пэтриот животворящий делает.
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24.12.2023 09:36
+6
Отримали пиз***єй і притихли.
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24.12.2023 09:44
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Проводять розвідку, шукають вразливі місця. Треба більше дальнобійних ППО і винищувачів.
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24.12.2023 09:23 Відповісти
Зато ракетами начали бить и мопедами.
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24.12.2023 09:24 Відповісти
Хорошу "профілактику" провели кацапам од "борзоти"
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24.12.2023 09:28 Відповісти
Вот что Пэтриот животворящий делает.
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24.12.2023 09:36 Відповісти
Це був не Петріот ...
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24.12.2023 11:05 Відповісти
це була Гепарда?
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24.12.2023 11:10 Відповісти
Айріс - Т
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24.12.2023 12:36 Відповісти
та хоч рогатка - збита кацапня то є збита.
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24.12.2023 12:43 Відповісти
максимальна дальність ураження цілі комплесом IRIS-T SLM - 40 км. Тобто - ні. Такої дальності недостатньо.
комплекс більшої дальності IRIS-T SLХ поки що на стадії розробки.
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25.12.2023 00:36 Відповісти
Яка різниця? Хочь зрк С-75.
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24.12.2023 12:58 Відповісти
Це був наш F-16 (c Румынии небо кроют с подсветкой)... Тренувальный акт возмездия. А дальше будут отрицательно приземлять кацапов целыми эскадрильями .
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24.12.2023 12:38 Відповісти
На 101% нет, не F-16.
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24.12.2023 13:05 Відповісти
Я також вважаю, що не тре вголос про тее волати... Але ж бо, криють з Румунii Крим з Чорним морем. Одеса з Миколаiвом тим паче захищенi...
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24.12.2023 13:29 Відповісти
Отримали пиз***єй і притихли.
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24.12.2023 09:44 Відповісти
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24.12.2023 09:45 Відповісти
ну і ілюстрацію вибрали...
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24.12.2023 09:46 Відповісти
Угу,F-15 примастирили.
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24.12.2023 10:03 Відповісти
з керованою авіабомбою JDAM
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25.12.2023 00:17 Відповісти
...Що то було?!
Мабудь НЛО😉🤣
Не сіло,не впало
По небу плило...

та і збило ті корита орків.
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24.12.2023 09:46 Відповісти
Счет 3:0 какая у лапотных сейчас боль.
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24.12.2023 10:11 Відповісти
Рахунок 3:0 не хочеться називати піздєжом, але списувать рік скидання кабів в одні ворота я теж не буду.
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24.12.2023 10:19 Відповісти
Знищення дивізіону іскандерів в зв'язці ссо -артилерія ,також надовго відіб'є охоту бити балістикою по Києву. До речі це ніяка не фантастика. В березні 2022 на півночі Чернігівщини таким чином був знищений дивізіон іскандерів. Русня живе за інстинктами Павлова, тобто біль і жратва. Жратва це до тупіна , ну а БОЛЮ для них нам не жаль.
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24.12.2023 10:20 Відповісти
Це каже тільки про те, що навть собака Павлова здатна навчатися, а россіяни далеко від неї не деградували...
А по серйозному - ворог здатен навчатися на власних помилках...
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24.12.2023 10:35 Відповісти
как один кацап тут писал ,это была фатальна ошибка ...... три раза
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24.12.2023 10:48 Відповісти
Скоріше б вже ф16,тоді й по місцях базування москальської авіації.
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24.12.2023 10:37 Відповісти
F-16 у зв'язці з Patriot зможе завдавати ударів по російській авіації, не входячи до зони дії ППО рф, - експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долинце.
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24.12.2023 10:51 Відповісти
Это просто гудственно, та й годi.
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24.12.2023 12:35 Відповісти
Справка: бомби не керовані, а крилаті.
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24.12.2023 13:48 Відповісти
Справка:
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая* по лазазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году.

* управляемая - українською це "керована"
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24.12.2023 14:48 Відповісти
росіяни не ******** зараз КАБами з лазерним наведенням, бо для цього треба занадто близько підітати та мати зовнішнє цілевказання на відстані 10-15 км і гарну погоду. Тому їх вже давно не виробляють. Зараз по фронту вони застосовують або УПАБ-500В, або чіпляють УМПК (універсальний модуль планування та корекції) на ФАБ-500-М-62О. Обидва варіанти оснащені блоком GPS/ГЛОНАСС (заявлена дальність - 40-60 км). Зараз навіть не використовують інерціальну систему на цих бомбах, бо тоді треба підлітати на значно меншу відстань до цілі ніж 40 км, а десь приблизно на 15 км, що робить літак на такому ешелоні і дальностю скиду досяжною ціллю навіть для ЗРК "Бук".
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25.12.2023 01:37 Відповісти
Зараз по фронту вони застосовують або УПАБ-500В

Опытные управляемые бомбы К08БЭ (УПАБ-500В)

Официальной расшифровки я пока не нашел, но осмелюсь предположить, что УПАБ, это либо УПравляемая АвиаБомба, либо Управляемая Планирующая АвиаБомба.

То что имеет обозначение КАБ, это не Крылатая АвиаБомба, а Корректируемая (то бишь - управляемая) АвиаБомба
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25.12.2023 18:00 Відповісти
добре, що ви розібрались у розшифровці абревіатур.
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25.12.2023 20:25 Відповісти
 
 