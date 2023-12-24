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На окраине оккупированного Токмака слышали взрывы, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 24 декабря во временно оккупированном Токмаке раздались взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города", - говорится в сообщении.
Пока больше информации о ситуации в оккупированном городе нет.
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