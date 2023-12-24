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На околиці окупованого Токмака чули вибухи, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", - йдеться у повідомленні.
Наразі більше інформації щодо ситуації в окупованому місті немає.
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