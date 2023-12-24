УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12677 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 009 0
вибух (3750) Федоров Іван (561) Токмак (71)

На околиці окупованого Токмака чули вибухи, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

токмак

Зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В окупованому Токмаку на Запоріжжі лунають вибухи

Наразі більше інформації щодо ситуації в окупованому місті немає.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 