На околиці окупованого Токмака чули вибухи, - Федоров

Зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", - йдеться у повідомленні.

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Наразі більше інформації щодо ситуації в окупованому місті немає.