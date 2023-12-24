Исландия присоединяется к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию в поддержку Украины

Исландия объявила о присоединении к двум коалициям, созданным в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Исландии, информирует Цензор.НЕТ.

Помимо присоединения к двум коалициям Исландия также объявила о выделении дополнительных 340 тысяч евро в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для закупки медицинских материалов для Украины.

"Присоединившись к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию и предоставив дополнительное финансирование в Комплексный пакет помощи Украине, мы продолжаем оказывать нелетальную поддержку Украине, которая борется с несправедливым и незаконным вторжением России", – заявил глава МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон.

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