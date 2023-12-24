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Новости За рубежом
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беженцы (1469) Чехия (1465)

Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

чехія

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, предусматривающий специальную госпрограмму финансовой поддержки украинских беженцев, желающих вернуться в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Ключевое положение поправки предусматривает продление временной защиты граждан Украины в Чехии до марта 2025 года в соответствии с решением Совета Евросоюза.

В то же время, закон предусматривает также предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты при их возвращении в Украину. Размер этой поддержки еще предстоит установить правительству Чехии.

Беженцы смогут обратиться за такой помощью только раз и не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года.

Читайте: Украинские беженцы, проживающие в Дании, должны вернуться домой, когда наступит мир, - министр иммиграции Дюбвад

Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.
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Топ комментарии
+15
Ганьба. Це означає - нате вам гроші, лише пиз.уйте звідси додому! Ваша Батьківщина спливає кров"ю, потребує захисту, відбудови, ваші співвітчизники гинуть на фронтах, а ви паразитуєте тут на наших шиях, халяві. Пару крон в зуби, копняк у сраку і провітрити приміщення. Так поступають уже повсюду.
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24.12.2023 13:00
+9
Заплатить мені, щоб я до вас не їхав.
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24.12.2023 13:42
+6
Читаемо уважно - «які бажають повернутися назад». Раніше такої підтримки не було.

іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.

Що в цьому не подобається?
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24.12.2023 13:33
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То есть деньги сохранят
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24.12.2023 12:39 Ответить
виглядає як - тіки зїбіться вже з цюда...
ви портите нашу кров.
десь я вже це чув....
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24.12.2023 12:40 Ответить
Ні, не так виглядає

Хоча розумію , тобі з-за океану мабудь видно погано
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24.12.2023 12:45 Ответить
я теж розумію тобі з за океану мене за океаном відніше...
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24.12.2023 12:51 Ответить
Дурню , який океан між Польшею і Чехію.
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24.12.2023 13:08 Ответить
Океан горілки
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24.12.2023 13:11 Ответить
Хіба ,що так, але тоді скоріше пива

У поляків навіть "чайові" назвивають "напівек"
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24.12.2023 13:13 Ответить
не усіх вже печінь пропита
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24.12.2023 13:17 Ответить
Фантазер заокеанський надивиться RT і розповідає рашиськи побрехеньки
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24.12.2023 13:18 Ответить
де ти за печінь побрехеньки запіньонзав?
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24.12.2023 13:21 Ответить
саме там
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24.12.2023 13:22 Ответить
чехов "я не збіг" 2 ?
було видно з самого почятку...
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24.12.2023 13:25 Ответить
Так, з самого початку було видно ,що ти - підкацапський нацик ,якого заслали у США топити за чорта-трампа
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24.12.2023 13:38 Ответить
пацан - тобі б сцинарії писати, шо ти тут робиш?
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24.12.2023 13:52 Ответить
не лайтеся, дівчата. ви обидва срані ухилянти-сцикуни
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24.12.2023 16:34 Ответить
а ти камбат!
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24.12.2023 17:30 Ответить
я таких камбатів вчора в норсінг хомі де онучя дідам і бабусям грала і співала джінгл белл вже бачив...
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24.12.2023 17:35 Ответить
Так, та я жартую взагалі! Можете і з мене пожартувати
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24.12.2023 13:29 Ответить
так і жартую - жартуїчі і клована загетьманили ...
в нас все жартуючі ..
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24.12.2023 13:32 Ответить
Не тобі після срампа про це розповідати , ой не тобі

Теж не прихильник Ze ,але срамп мав набагато гірший вплив на світову безпеку
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24.12.2023 13:39 Ответить
альфдер + татаров вони еслі чесно не пара не пара не пара... 🤣
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24.12.2023 13:41 Ответить
завжди знав - не всі поляки люде...
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24.12.2023 13:14 Ответить
Та ти ще зігани , бачу що хочеш
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24.12.2023 13:17 Ответить
ти перший - бачу ледь стримуєшся
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24.12.2023 13:18 Ответить
Це ж не я полякІв за людей не вважаю
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24.12.2023 13:19 Ответить
відписуватися під Польським Прапором і зневажати його - це так по кацапсьцкі!
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24.12.2023 13:23 Ответить
А де ти побачив зневагу. Знов перпив ,підкацапський мага-чорт
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24.12.2023 13:24 Ответить
Ти вже сваю ЗАЕС звільнив в гамериці😷😭😭😷
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24.12.2023 13:22 Ответить
Та ні, він мабудь з мага-чортів ,що за срампа топлять
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24.12.2023 13:23 Ответить
А чому і ні... Рижий фрік дає їм данати
..на 300$.. а він такий давольний-плескає і махає...
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24.12.2023 13:27 Ответить
піднаїхала татарва...
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24.12.2023 13:27 Ответить
Та яка татарва. Я простий оф.безробітний інженер по рлс... за кардон не здриснув-грошів нема на мзду-хакі фуфайку з гори дістав, готовлюсь партизанити на заході...-ну так як заявіл Зелідер.
А ти-ти то як опинився аж за 8000км-шо може ти валантьйориш?
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24.12.2023 13:34 Ответить
та да - ти простий не треба було пояснувань...
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24.12.2023 13:36 Ответить
Та-да ти що з лугандона?
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24.12.2023 13:38 Ответить
з пенсільванщіни, бачу тебе це турбує
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24.12.2023 13:46 Ответить
Ганьба. Це означає - нате вам гроші, лише пиз.уйте звідси додому! Ваша Батьківщина спливає кров"ю, потребує захисту, відбудови, ваші співвітчизники гинуть на фронтах, а ви паразитуєте тут на наших шиях, халяві. Пару крон в зуби, копняк у сраку і провітрити приміщення. Так поступають уже повсюду.
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24.12.2023 13:00 Ответить
Так поступають недальновидні, німці готові надати пмж і в майбутньому громадянство для мільйонів українців.
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24.12.2023 13:39 Ответить
Йдіть працюйте, не паразитуйте і ніхто вам слова не скаже.
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24.12.2023 13:41 Ответить
І скажуть , і говоритимуть роками і десятиліттями. Вам і вашисм дітям. Лишень ви не відчуваєте ганьби і не маєте національної гідності. Тому вдаватимете що не бачите з якою зневагою на вас дивляться, як харкають услід і вдаватимете що не чуєте як за вами шиплять таке вже рідне для вас "бидло" і "швайне". Для цього треба мати самоповагу і національну гідність (прогугли принагідно що то таке).
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24.12.2023 18:53 Ответить
З приводу відбудови щоб ви не спереживалисььь... Там☝ для👉 тої відбудови посадили👇
Коваля-Бруківкового.
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24.12.2023 13:43 Ответить
для тих хто сібався все!!!
допомога, умови та ще й гроші на дорогу та додаткові виплати
невдовзі ще й Україна щось підкине за повернення
і лиш тим хто не втік,
*****, від слова, зовсім, крім обов"язків!!!!!!!!!!
справедливо що пісдєс!!!!
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24.12.2023 13:10 Ответить
знищена кацапнею Буча знов готова голосувати за бубу і за знятий бубою танковий батаьлон на її захист?
ну от вам і все...
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24.12.2023 13:13 Ответить
Зелені влаштували неймовірний рівень патрійотизму по всьому світу...
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24.12.2023 13:16 Ответить
ага, аж зашкалює
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24.12.2023 16:29 Ответить
Завезу дружину і дітей до родичів в Чехію (ні вони ще ні разу не виїзжали) а сам буду партизанити "в лісах під..."
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24.12.2023 13:18 Ответить
Читаемо уважно - «які бажають повернутися назад». Раніше такої підтримки не було.

іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.

Що в цьому не подобається?
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24.12.2023 13:33 Ответить
А просто шоб у роті провітрити.
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24.12.2023 13:43 Ответить
выглядит это как-то гниловато...Нормальным людям платят чтоб приехали. А тут нате деньги, только с*тесь отсюда.
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24.12.2023 16:40 Ответить
Заплатить мені, щоб я до вас не їхав.
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24.12.2023 13:42 Ответить
😷👍
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24.12.2023 13:45 Ответить
усі, хто понаїхав після 24.02.22 (а краще з 2019 - того самого, коли обрали блазня і свалили) повинні повертатись і відбудовувати країну!
P.S. - сам уїхав у 2009, коли мудрий нарід обрав собі яника (спасибі жителям бімбасу за преЗЕдента тридвараса) - після вйни думаю повертатись і відкрию виробництво металовиробів.
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24.12.2023 13:45 Ответить
А я як доживу зберу свою бригаду з електромонтажу як до війни...
Дай Боже 🙏щоб усі були живі і здорові.
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24.12.2023 13:52 Ответить
Тобто, ти "патріот" лише "правильного" президента, а не самої країни?
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24.12.2023 13:59 Ответить
Уяви собі, навіть з Німеччини люди тікали після виборів 1933 року. Бо не хотіли жити під новим канцлером.
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24.12.2023 15:22 Ответить
цікаве питання ... в моєму сенсі - хто голосував за Яника - хай розгрібають результати його діяльності ... зелебобіки - це продовжувачи його справи ... прикро, що вони за ним не збігли, а покликали руський мир в Україну, а потім перефарбувалися у посіпак зеленої шмарклі боневтіка (кращебвтіка) оманського.
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24.12.2023 19:50 Ответить
Ага. Давайте всі будемо виїзджати, як тільки до влади приходить президент, за якого не голосували. Це вже взагалі за межами здорового глузду...
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24.12.2023 20:37 Ответить
звісно, що виїхав з іньших причин, але після мене мудрий нарід голосував і жив, так як йому заманеться ... за 15 років натворили таких справ... тепер мені повертатись і розхльобувати ...
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25.12.2023 14:38 Ответить
бачте в опу - там кацапнявих штиріть - 73 збирають перемогу...
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24.12.2023 14:28 Ответить
А тепер рахуйте: швейцарія, фінляндія, норвегія, тепер чехія готові платити чималі гроші аби позбутися укр бидла. І це тільки за останні місяці, такі ініціативи. А що буде через півроку - рік!
Де там ті дегенерати які розповідали, що "всєй європє нужни наші люді"?
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24.12.2023 14:31 Ответить
Забув ще британців і данців, які збираються депортувати укр бидло після завершення війни.
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24.12.2023 14:34 Ответить
В Чехії 80 процентів так званих біженців з західної України яким нічого не угрожає на Україні тупо використовують нагоду як брати тут гроші від держави і так далі
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24.12.2023 14:47 Ответить
ні, гроші пацієнт може отримати лише в Україні. Переїзд в інші країни не котується
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24.12.2023 16:24 Ответить
еуропейська спілка.. нє, євроСАЮЗ прийняв рішення про виселення українських біженців назад в Україну до березня 2025 року без врахування яке становище на той час буде в Україні.. хоч повна окупація кацапами. Гроші - то стимуляція до виїзду заздалегіть. Хто досидить до 4 березня 25-го року буде вимушений добиратися додому власним коштом.
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24.12.2023 16:22 Ответить
чушь
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24.12.2023 16:42 Ответить
євроЧушь
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24.12.2023 16:46 Ответить
за вимогою тієї ж Чехії євроСаюз зробив реєстр всіх українських біженців, щоб повністю контролювати кожного - де, коли, куди, с ким і як.. До речі, ні для сирійців, ні африканців, ні палестинців, тощо, таких реєстрів не існує. До українських біженців особливо напружене ставлення. З чим це пов'язано, мені невідомо. Знаю лише, що половина наших бішенців влаштовуються на роботу, а от араби гидують батрачити, вони на наркотрафіку сидять та на жирному велфері.
Особисто я живу за програмою "сорок плюс" - поляк, який дає дах та хліб українському біженцю, отримує від держави (насправді, від ЄвроСаюза) сорок з фостиком злутих щоденно за кожного нещасного. Сьогодні на обід був суп (зупа) з черв'яками.. цікаво що буде на Святвеір???
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24.12.2023 16:43 Ответить
 
 