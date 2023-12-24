Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться в Украину

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, предусматривающий специальную госпрограмму финансовой поддержки украинских беженцев, желающих вернуться в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Ключевое положение поправки предусматривает продление временной защиты граждан Украины в Чехии до марта 2025 года в соответствии с решением Совета Евросоюза.

В то же время, закон предусматривает также предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты при их возвращении в Украину. Размер этой поддержки еще предстоит установить правительству Чехии.

Беженцы смогут обратиться за такой помощью только раз и не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года.

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Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.