Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться в Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, предусматривающий специальную госпрограмму финансовой поддержки украинских беженцев, желающих вернуться в Украину.
Об этом пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Ключевое положение поправки предусматривает продление временной защиты граждан Украины в Чехии до марта 2025 года в соответствии с решением Совета Евросоюза.
В то же время, закон предусматривает также предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты при их возвращении в Украину. Размер этой поддержки еще предстоит установить правительству Чехии.
Беженцы смогут обратиться за такой помощью только раз и не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года.
Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.
Пожалуйста, подождите...
ви портите нашу кров.
десь я вже це чув....
Хоча розумію , тобі з-за океану мабудь видно погано
У поляків навіть "чайові" назвивають "напівек"
було видно з самого почятку...
в нас все жартуючі ..
Теж не прихильник Ze ,але срамп мав набагато гірший вплив на світову безпеку
..на 300$.. а він такий давольний-плескає і махає...
А ти-ти то як опинився аж за 8000км-шо може ти валантьйориш?
Коваля-Бруківкового.
допомога, умови та ще й гроші на дорогу та додаткові виплати
невдовзі ще й Україна щось підкине за повернення
і лиш тим хто не втік,
*****, від слова, зовсім, крім обов"язків!!!!!!!!!!
справедливо що пісдєс!!!!
ну от вам і все...
іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.
Що в цьому не подобається?
P.S. - сам уїхав у 2009, коли мудрий нарід обрав собі яника (спасибі жителям бімбасу за преЗЕдента тридвараса) - після вйни думаю повертатись і відкрию виробництво металовиробів.
Дай Боже 🙏щоб усі були живі і здорові.
Де там ті дегенерати які розповідали, що "всєй європє нужни наші люді"?
Особисто я живу за програмою "сорок плюс" - поляк, який дає дах та хліб українському біженцю, отримує від держави (насправді, від ЄвроСаюза) сорок з фостиком злутих щоденно за кожного нещасного. Сьогодні на обід був суп (зупа) з черв'яками.. цікаво що буде на Святвеір???