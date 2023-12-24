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Новини За кордоном
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Чехія платитиме українським біженцям, які захочуть повернутися в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чехія

Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який передбачає спеціальну держпрограму фінансової підтримки українських біженців, які бажають повернутися назад до України.

Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Ключове положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

Біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року.

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Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Ганьба. Це означає - нате вам гроші, лише пиз.уйте звідси додому! Ваша Батьківщина спливає кров"ю, потребує захисту, відбудови, ваші співвітчизники гинуть на фронтах, а ви паразитуєте тут на наших шиях, халяві. Пару крон в зуби, копняк у сраку і провітрити приміщення. Так поступають уже повсюду.
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24.12.2023 13:00
+9
Заплатить мені, щоб я до вас не їхав.
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24.12.2023 13:42
+6
Читаемо уважно - «які бажають повернутися назад». Раніше такої підтримки не було.

іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.

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24.12.2023 13:33
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То есть деньги сохранят
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24.12.2023 12:39 Відповісти
виглядає як - тіки зїбіться вже з цюда...
ви портите нашу кров.
десь я вже це чув....
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24.12.2023 12:40 Відповісти
Ні, не так виглядає

Хоча розумію , тобі з-за океану мабудь видно погано
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24.12.2023 12:45 Відповісти
я теж розумію тобі з за океану мене за океаном відніше...
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24.12.2023 12:51 Відповісти
Дурню , який океан між Польшею і Чехію.
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24.12.2023 13:08 Відповісти
Океан горілки
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24.12.2023 13:11 Відповісти
Хіба ,що так, але тоді скоріше пива

У поляків навіть "чайові" назвивають "напівек"
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24.12.2023 13:13 Відповісти
не усіх вже печінь пропита
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24.12.2023 13:17 Відповісти
Фантазер заокеанський надивиться RT і розповідає рашиськи побрехеньки
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24.12.2023 13:18 Відповісти
де ти за печінь побрехеньки запіньонзав?
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24.12.2023 13:21 Відповісти
саме там
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24.12.2023 13:22 Відповісти
чехов "я не збіг" 2 ?
було видно з самого почятку...
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24.12.2023 13:25 Відповісти
Так, з самого початку було видно ,що ти - підкацапський нацик ,якого заслали у США топити за чорта-трампа
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24.12.2023 13:38 Відповісти
пацан - тобі б сцинарії писати, шо ти тут робиш?
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24.12.2023 13:52 Відповісти
не лайтеся, дівчата. ви обидва срані ухилянти-сцикуни
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24.12.2023 16:34 Відповісти
а ти камбат!
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24.12.2023 17:30 Відповісти
я таких камбатів вчора в норсінг хомі де онучя дідам і бабусям грала і співала джінгл белл вже бачив...
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24.12.2023 17:35 Відповісти
Так, та я жартую взагалі! Можете і з мене пожартувати
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24.12.2023 13:29 Відповісти
так і жартую - жартуїчі і клована загетьманили ...
в нас все жартуючі ..
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24.12.2023 13:32 Відповісти
Не тобі після срампа про це розповідати , ой не тобі

Теж не прихильник Ze ,але срамп мав набагато гірший вплив на світову безпеку
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24.12.2023 13:39 Відповісти
альфдер + татаров вони еслі чесно не пара не пара не пара... 🤣
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24.12.2023 13:41 Відповісти
завжди знав - не всі поляки люде...
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24.12.2023 13:14 Відповісти
Та ти ще зігани , бачу що хочеш
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24.12.2023 13:17 Відповісти
ти перший - бачу ледь стримуєшся
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24.12.2023 13:18 Відповісти
Це ж не я полякІв за людей не вважаю
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24.12.2023 13:19 Відповісти
відписуватися під Польським Прапором і зневажати його - це так по кацапсьцкі!
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24.12.2023 13:23 Відповісти
А де ти побачив зневагу. Знов перпив ,підкацапський мага-чорт
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24.12.2023 13:24 Відповісти
Ти вже сваю ЗАЕС звільнив в гамериці😷😭😭😷
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24.12.2023 13:22 Відповісти
Та ні, він мабудь з мага-чортів ,що за срампа топлять
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24.12.2023 13:23 Відповісти
А чому і ні... Рижий фрік дає їм данати
..на 300$.. а він такий давольний-плескає і махає...
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24.12.2023 13:27 Відповісти
піднаїхала татарва...
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24.12.2023 13:27 Відповісти
Та яка татарва. Я простий оф.безробітний інженер по рлс... за кардон не здриснув-грошів нема на мзду-хакі фуфайку з гори дістав, готовлюсь партизанити на заході...-ну так як заявіл Зелідер.
А ти-ти то як опинився аж за 8000км-шо може ти валантьйориш?
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24.12.2023 13:34 Відповісти
та да - ти простий не треба було пояснувань...
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24.12.2023 13:36 Відповісти
Та-да ти що з лугандона?
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24.12.2023 13:38 Відповісти
з пенсільванщіни, бачу тебе це турбує
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24.12.2023 13:46 Відповісти
Ганьба. Це означає - нате вам гроші, лише пиз.уйте звідси додому! Ваша Батьківщина спливає кров"ю, потребує захисту, відбудови, ваші співвітчизники гинуть на фронтах, а ви паразитуєте тут на наших шиях, халяві. Пару крон в зуби, копняк у сраку і провітрити приміщення. Так поступають уже повсюду.
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24.12.2023 13:00 Відповісти
Так поступають недальновидні, німці готові надати пмж і в майбутньому громадянство для мільйонів українців.
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24.12.2023 13:39 Відповісти
Йдіть працюйте, не паразитуйте і ніхто вам слова не скаже.
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24.12.2023 13:41 Відповісти
І скажуть , і говоритимуть роками і десятиліттями. Вам і вашисм дітям. Лишень ви не відчуваєте ганьби і не маєте національної гідності. Тому вдаватимете що не бачите з якою зневагою на вас дивляться, як харкають услід і вдаватимете що не чуєте як за вами шиплять таке вже рідне для вас "бидло" і "швайне". Для цього треба мати самоповагу і національну гідність (прогугли принагідно що то таке).
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24.12.2023 18:53 Відповісти
З приводу відбудови щоб ви не спереживалисььь... Там☝ для👉 тої відбудови посадили👇
Коваля-Бруківкового.
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24.12.2023 13:43 Відповісти
для тих хто сібався все!!!
допомога, умови та ще й гроші на дорогу та додаткові виплати
невдовзі ще й Україна щось підкине за повернення
і лиш тим хто не втік,
*****, від слова, зовсім, крім обов"язків!!!!!!!!!!
справедливо що пісдєс!!!!
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24.12.2023 13:10 Відповісти
знищена кацапнею Буча знов готова голосувати за бубу і за знятий бубою танковий батаьлон на її захист?
ну от вам і все...
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24.12.2023 13:13 Відповісти
Зелені влаштували неймовірний рівень патрійотизму по всьому світу...
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24.12.2023 13:16 Відповісти
ага, аж зашкалює
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24.12.2023 16:29 Відповісти
Завезу дружину і дітей до родичів в Чехію (ні вони ще ні разу не виїзжали) а сам буду партизанити "в лісах під..."
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24.12.2023 13:18 Відповісти
Читаемо уважно - «які бажають повернутися назад». Раніше такої підтримки не було.

іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.

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24.12.2023 13:33 Відповісти
А просто шоб у роті провітрити.
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24.12.2023 13:43 Відповісти
выглядит это как-то гниловато...Нормальным людям платят чтоб приехали. А тут нате деньги, только с*тесь отсюда.
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24.12.2023 16:40 Відповісти
Заплатить мені, щоб я до вас не їхав.
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24.12.2023 13:42 Відповісти
😷👍
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24.12.2023 13:45 Відповісти
усі, хто понаїхав після 24.02.22 (а краще з 2019 - того самого, коли обрали блазня і свалили) повинні повертатись і відбудовувати країну!
P.S. - сам уїхав у 2009, коли мудрий нарід обрав собі яника (спасибі жителям бімбасу за преЗЕдента тридвараса) - після вйни думаю повертатись і відкрию виробництво металовиробів.
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24.12.2023 13:45 Відповісти
А я як доживу зберу свою бригаду з електромонтажу як до війни...
Дай Боже 🙏щоб усі були живі і здорові.
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24.12.2023 13:52 Відповісти
Тобто, ти "патріот" лише "правильного" президента, а не самої країни?
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24.12.2023 13:59 Відповісти
Уяви собі, навіть з Німеччини люди тікали після виборів 1933 року. Бо не хотіли жити під новим канцлером.
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24.12.2023 15:22 Відповісти
цікаве питання ... в моєму сенсі - хто голосував за Яника - хай розгрібають результати його діяльності ... зелебобіки - це продовжувачи його справи ... прикро, що вони за ним не збігли, а покликали руський мир в Україну, а потім перефарбувалися у посіпак зеленої шмарклі боневтіка (кращебвтіка) оманського.
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24.12.2023 19:50 Відповісти
Ага. Давайте всі будемо виїзджати, як тільки до влади приходить президент, за якого не голосували. Це вже взагалі за межами здорового глузду...
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24.12.2023 20:37 Відповісти
звісно, що виїхав з іньших причин, але після мене мудрий нарід голосував і жив, так як йому заманеться ... за 15 років натворили таких справ... тепер мені повертатись і розхльобувати ...
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25.12.2023 14:38 Відповісти
бачте в опу - там кацапнявих штиріть - 73 збирають перемогу...
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24.12.2023 14:28 Відповісти
А тепер рахуйте: швейцарія, фінляндія, норвегія, тепер чехія готові платити чималі гроші аби позбутися укр бидла. І це тільки за останні місяці, такі ініціативи. А що буде через півроку - рік!
Де там ті дегенерати які розповідали, що "всєй європє нужни наші люді"?
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24.12.2023 14:31 Відповісти
Забув ще британців і данців, які збираються депортувати укр бидло після завершення війни.
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24.12.2023 14:34 Відповісти
В Чехії 80 процентів так званих біженців з західної України яким нічого не угрожає на Україні тупо використовують нагоду як брати тут гроші від держави і так далі
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24.12.2023 14:47 Відповісти
ні, гроші пацієнт може отримати лише в Україні. Переїзд в інші країни не котується
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24.12.2023 16:24 Відповісти
еуропейська спілка.. нє, євроСАЮЗ прийняв рішення про виселення українських біженців назад в Україну до березня 2025 року без врахування яке становище на той час буде в Україні.. хоч повна окупація кацапами. Гроші - то стимуляція до виїзду заздалегіть. Хто досидить до 4 березня 25-го року буде вимушений добиратися додому власним коштом.
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24.12.2023 16:22 Відповісти
чушь
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24.12.2023 16:42 Відповісти
євроЧушь
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24.12.2023 16:46 Відповісти
за вимогою тієї ж Чехії євроСаюз зробив реєстр всіх українських біженців, щоб повністю контролювати кожного - де, коли, куди, с ким і як.. До речі, ні для сирійців, ні африканців, ні палестинців, тощо, таких реєстрів не існує. До українських біженців особливо напружене ставлення. З чим це пов'язано, мені невідомо. Знаю лише, що половина наших бішенців влаштовуються на роботу, а от араби гидують батрачити, вони на наркотрафіку сидять та на жирному велфері.
Особисто я живу за програмою "сорок плюс" - поляк, який дає дах та хліб українському біженцю, отримує від держави (насправді, від ЄвроСаюза) сорок з фостиком злутих щоденно за кожного нещасного. Сьогодні на обід був суп (зупа) з черв'яками.. цікаво що буде на Святвеір???
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24.12.2023 16:43 Відповісти
 
 