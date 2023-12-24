Чехія платитиме українським біженцям, які захочуть повернутися в Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який передбачає спеціальну держпрограму фінансової підтримки українських біженців, які бажають повернутися назад до України.
Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Ключове положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.
Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.
Біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року.
Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.
Будь ласка, зачекайте...
ви портите нашу кров.
десь я вже це чув....
Хоча розумію , тобі з-за океану мабудь видно погано
У поляків навіть "чайові" назвивають "напівек"
було видно з самого почятку...
в нас все жартуючі ..
Теж не прихильник Ze ,але срамп мав набагато гірший вплив на світову безпеку
..на 300$.. а він такий давольний-плескає і махає...
А ти-ти то як опинився аж за 8000км-шо може ти валантьйориш?
Коваля-Бруківкового.
допомога, умови та ще й гроші на дорогу та додаткові виплати
невдовзі ще й Україна щось підкине за повернення
і лиш тим хто не втік,
*****, від слова, зовсім, крім обов"язків!!!!!!!!!!
справедливо що пісдєс!!!!
ну от вам і все...
іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.
Що в цьому не подобається?
P.S. - сам уїхав у 2009, коли мудрий нарід обрав собі яника (спасибі жителям бімбасу за преЗЕдента тридвараса) - після вйни думаю повертатись і відкрию виробництво металовиробів.
Дай Боже 🙏щоб усі були живі і здорові.
Де там ті дегенерати які розповідали, що "всєй європє нужни наші люді"?
Особисто я живу за програмою "сорок плюс" - поляк, який дає дах та хліб українському біженцю, отримує від держави (насправді, від ЄвроСаюза) сорок з фостиком злутих щоденно за кожного нещасного. Сьогодні на обід був суп (зупа) з черв'яками.. цікаво що буде на Святвеір???